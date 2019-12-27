Экономика

ВедомостиВедомостиЗеленский назвал победой выплату «Газпромом» $2,9 млрд «Нафтогазу»

Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook назвал победой выплату «Газпромом» $2,9 млрд «Нафтогазу».
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Зеленский отреагировал на выплату «Газпромом» 2,9 миллиарда долларов

РИА Новости16:48

СМИ: топ-менеджеры «Нафтогаза» получат $25 млн премиальных «за победу» над «Газпромом»

ТАСС16:45

Зеленский отреагировал на выплату «Газпромом» 2,9 миллиарда долларов

Lenta.ru12:54

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Известия13:21

«Нафтогаз» подтвердил получение $2,9 млрд от «Газпрома»

РБК15:23

Джабаров оценил выплату «Газпромом» $2,9 млрд «Нафтогазу»

RT на русском12:40
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Автоматически обработано 7056 источников, обновлено в 19:28, Ашберн
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