Экономика
ВедомостиЗеленский назвал победой выплату «Газпромом» $2,9 млрд «Нафтогазу»
Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook назвал победой выплату «Газпромом» $2,9 млрд «Нафтогазу».
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Общество
Охлобыстин прокомментировал призыв Водонаевой не рожать «рабов»
Комментируя призывы Водонаевой, Охлобыстин предложил телеканалам ввести «опеределенный ценз» на должность ведущих, чтобы оградить общественность от «дам с пониженной социальной ответственностью».
Политика
Украина оказалась зависимой от африканского картофеля
Эксперт особо подчеркнул, что в настоящий момент Украина вынуждена импортировать картофель из Африки, что является для страны позором.
Политика
В МИД РФ пообещали ответить США на санкции против «Северного потока-2»
ГЛАС уже сообщал о том, что договоренности России и Украины по газу могут смягчить санкции США.
Происшествия
В ФБК пришли с обысками, Навальный задержан
Политика
Зеленский уволил главу Госбюро расследований
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом освободил от должности директора Государственного бюро расследований (ГБР) Романа Трубу.
Политика
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом.
Культура
Мадонна из-за острой боли отменила еще один концерт в США
Мадонна отменила очередной концерт в США из-за сильной боли.
Футбол
Форвард «Краснодара» Игнатьев перейдёт в «Рубин»
По информации источника, футболист уже проходит медобследование в Казани.
Политика
Церкви Черногории протестуют против закона о свободе вероисповедания
Протесты выразила Митрополия Черногорско-Приморской Сербской православной церкви против принятия закона о свободе вероисповедания, сообщили 27 декабря в пресс-службе организации.
Общество
Вдова Лужкова Елена Батурина объявлена в розыск по делу о клевете
Мировой суд в Калмыкии объявил вдову бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елену Батурину в федеральный розыск по делу о клевете.
Здоровье
Аптекам готовят программу компенсаций бесплатных лекарств
Минздрав разработал методические рекомендации по проведению пилотного проекта по лекарственному обеспечению лиц, перенесших острые сердечно-сосудистые заболевания.
Армия и оружие
Ливия официально запросила военную поддержку у Турции
Правительство национального согласия (ПНС) Ливии обратилось с официальным запросом к Турции о военной поддержке.
Шоу-бизнес
Иван Телегин прокомментировал развод с Пелагеей
На кого Иван Телегин променял Пелагею: доказательства измен. Оказалось, спутницей спортмена стала известная светская львица Мария Гончар.
Кино
Опубликован рейтинг самых обсуждаемых фильмов и сериалов 2019 года
Аналитики составили список самых обсуждаемых сериалов и фильмов уходящего года.
Музыка
Группа «Кино» показала новый клип на песню «Троллейбус»
Youtube Музыканты популярной советской рок-группы "Кино", которые в следующем году дадут два концерта, представили клип на песню "Троллейбус".
Общество
Карты говорят: Таро-гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака
ОВЕН (21 марта — 20 апреля) Карты: Влюбленные – Отшельник Все дела Овнов в 2020 году будут подчинены постоянной необходимости выбора, причем иногда не только между «простым» и «понятным», но и между взаимоисключающими вариантами.
Происшествия
Двух бывших спецназовцев обвинили в убийствах московских бизнесменов
Экс-сотрудники ФСБ и бывший руководитель одной из таможенных компаний обвиняются в убийствах двух московских предпринимателей и водителя в 2008 и 2012 годах.
Здоровье
Больницы и аптеки жалуются на нехватку лекарств
Врачи республиканской детской клинической больницы пожаловались на систематическую нехватку лекарств и расходных материалов.
Общество
Британский посол описал Россию тремя словами
Посол Великобритании в России Лори Бристоу, покидающий пост в январе 2020 года, поделился впечатлениями от страны.
Технологии
На шельфе Сахалина. Газпром нефть провела сейсморазведку с использованием отечественных донных станций КРАБ
Единоборства
Промоутер оценил шансы Кадырова в бою с Емельяненко
Организатор матчей профессионального бокса Владимир Хрюнов считает, что бой между главой Чечни Рамзаном Кадыровым и бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко может стать зрелищным и привлечет широкую аудиторию.
Финансы
Курс евро по отношению к доллару США в 10:05 MSK 26 декабря понизился на 0.04%
Курс евро по отношению к доллару США в 10:05 MSK 26 декабря понизился на 0.04% (-0.0004) до $1.1087 с $1.1091 предыдущего закрытия.
Политика
ГА ООН приняла российскую резолюцию по борьбе с киберпреступностью
Генассаблея ООН приняла предложенную Россией резолюцию по борьбе с киберпреступностью.
Политика
Financial Times включила Путина в список знаковых фигур десятилетия
Британская газета Financial Times (FT) включила президента России Владимира Путина в опубликованный ей в пятницу список из 50 человек, "определивших облик десятилетия".
Культура
Песня из сериала «Ведьмак» стала главным мемом Рунета в декабре
Авто
Skoda передала полиции 3870 патрульных машин на базе Octavia
Политика
Трутнев попросил объявить выговор для замглавы Минпромторга
Полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев попросил объявить выговор замглавы Минпромторга РФ Виктору Евтухову.
Шоу-бизнес
Апина рассказала о здоровье Моисеева
Певица Алена Апина рассказала о том, что сейчас делает Борис Моисеев.
Происшествия
Пассажирский самолет упал в Казахстане
1. Лайнер рухнул при вылете из Алма-Аты Пассажирский самолет авиакомпании Bek Air упал вскоре после вылета из аэропорта Алма-Аты.