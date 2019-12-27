Экономика
Газета.RuЗеленский назвал большой победой выплату Газпромом $2,9 млрд Украине
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что выплата "Газпромом" $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража большая победа для Украины. Об этом сообщает РИА "Новости".
Читать в источнике
Оценить2181
Подробнее о событии
Показать все источники
«Газпром» заплатил «Нафтогазу» $2,9 млрд, присужденных Стокгольмским арбитражем
Интерфакс27 декабря в 11:46
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 20:19, Ашберн
Политика
Путин поблагодарил Трампа за помощь в предотвращении терактов
Происшествия
В цирке Владивостока гимнастка сорвалась с высоты во время выступления
Во Владивостоке цирковая гимнастка сорвалась с высоты во время шоу.
Культура
Шнуров высмеял Сюткина на «Вечернем Урганте»
Музыкант Сергей Шнуров, который является наставником шоу «Голос», подшутил над своим коллегой Валерием Сюткиным.
Авто
В Сети опубликованы изображения нового Hyundai Tucson
Известно, что компания Hyundai работает над новым поколением Tucson, и дизайнер Аксёнов Никита представил свое видение кроссовера следующей генерации через трехмерный рендеринг.
Игры
В Epic Games Store раздают The Talos Principle
Политика
Личный астролог Ельцина: Кремль ждет повторение роковых 80-х
Считается, от того, как он пройдет, во многом определятся последующие 11 лет.
Общество
В Москве ожидается метель в предновогодний день
Жителей и гостей столицы в предновогодний день ожидает метель, сообщил ТАСС и.о. директора Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Политика
Захарова пообещала «комплексный ответ» притесняющим Sputnik в Эстонии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ответ препятствующим работе Sputnik в Эстонии будет «комплексным и интересным».
Киберспорт
Первая часть Ведьмака установила новый рекорд по онлайну
28 декабря в первую часть Ведьмака в Steam одновременно играли более 11 тысяч пользователей.
Авто
Volkswagen планирует выпустить 1,5 млн электромобилей к 2025 году
Общество
В Москве простились с Галиной Волчек
Сотни человек простились в воскресенье с художественным руководителем московского театра "Современник" Галиной Волчек, среди пришедших министр культуры РФ Владимир Мединский, вице-премьер РФ Ольга Голодец, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт, народный артист РФ Сергей Гармаш и многие другие.
Культура
«Еле стоит»: музыкальный критик резко высказался о концертах Пугачевой
Музыкальный критик Сергей Соседов в эфире телеканала НТВ заявил, что не рад возвращению на сцену ряда артистов, в том числе Аллы Пугачевой.
Единоборства
Джервонта Дэвис нокаутировал Юриоркиса Гамбоа
25-летний экс-чемпион мира в первом легком весе Джервонта Дэвис одержал победу техническим нокаутом в двенадцатом раунде над 38-летним экс-чемпионом мира в полулегком весе Юриоркисом Гамбоа.
Армия и оружие
В ОАК заявили о создании новых видов вооружения для Су-57
Генеральный директор Объединённой авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь сообщил о разработке новых видов вооружения для российского истребителя пятого поколения Су-57.
Политика
Пушков напомнил Польше о ее сотрудничестве с Гитлером
Польша первой в Европе заключила пакт о ненападении с Германией и всячески набивалась в союзники к Гитлеру, заявил российский сенатор Алексей Пушков.
Спорт
Непряева возглавила общий зачёт «Тур де Ски»
Политика
Зеленский встретил освобожденных в Донбассе украинцев
Культура
Кристину Асмус осудили за откровенную съемку в клипе Крида
После шумихи вокруг откровенной сцены в кино с Иваном Янковским, люди начали обсуждать новый тизер к клипу Егора Крида с участием актрисы.
Общество
Гончарук объявил о снижении тарифов на отопление в 20 городах Украины
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что власти 20 украинских городов поддержали инициативу правительства о корректировке тарифов на тепло, что позволит снизить их для населения в декабре на 30%.
Авто
Как экономическая ситуация влияет на планы россиян купить автомобиль
Опросив россиян, агентство «АвтоСТАТ» и журнал «За рулем» выяснили, как текущая экономическая ситуация в стране влияет на их планы по покупке автомобиля.
Происшествия
С сестёр Хачатурян сняли электронные браслеты
Экономика
Что изменится в жизни россиян с 1 января
С 1 января 2020 года неработающих пенсионеров ждет индексация пенсий — выплаты должны вырасти на 6,6%, опередив темпы роста инфляции.
Происшествия
Вновь «заминировали» детсад №37 в Биробиджане
На электронную почту детского сада №37, расположенного по улице Чапаева в Биробиджане, вновь пришло письмо о заложенном в здании взрывном устройстве.
Футбол
Явление Малкома и увольнение Тедеско. Чего ждать от российского футбола в 2020-м
Большинство подводят итоги 2019-го в футболе.
Экономика
Дальним курсом: в России планируют создать авиакомпанию для ДФО
Решением проблемы, по мнению сенатора, может стать создание авиакомпании с государственным участием, которая будет специализироваться на перелетах из ДФО в европейскую часть страны и обратно по доступным ценам.
Технологии
В WhatsApp появится функция исчезающих сообщений
В компании WhatsApp начали тестировать новую функцию исчезающих сообщений в групповых чатах.
Армия и оружие
По военной базе США в Ираке нанесен ракетный удар
Как сообщает телеканал "Аль-Арабия", представитель сил безопасности Ирака подтвердил ракетный удар по военной базе близ Багдада, на которой дислоцируются американские военнослужащие.
Общество
Путин подписал закон о возврате части страховки заёмщику
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому заёмщик имеет возможность вернуть часть страховой премии в случае досрочного погашения потребительского или ипотечного кредита.
Здоровье
Американские врачи установили наиболее частые причины головной боли
Американские врачи из клиники Майо установили факторы, в результате которых может возникнуть головная боль.