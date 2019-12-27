Экономика

Газета.RuГазета.RuЗеленский назвал большой победой выплату Газпромом $2,9 млрд Украине

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что выплата "Газпромом" $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража большая победа для Украины. Об этом сообщает РИА "Новости".
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