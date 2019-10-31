Политика
Московский КомсомолецЗеленский назвал дату разведения сил в Петровском
Президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с главой НАТО Йенсом Столтенбергом сообщил, что если в течение семи дней в районе села Петровское в Донецкой области будет тишина, то 4 ноября украинские военнослужащие и представители вооруженных формирований ДНР начнут разведение сил.
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Происшествия
СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества
Следственный комитет в среду предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда аферисты выдают себя за следователей.
Киберспорт
В Steam появятся игры Electronic Arts
Компании Electronic Arts и Valve достигли соглашения, в результате которого игры EA появятся на торговой площадке Steam, а также будет доступна цифровая подписка EA Access, ранее доступная только в Origin.
Политика
В НАТО заявили о невозможности нормальной работы с Россией
Представители НАТО по итогам заседания комиссии НАТО-Украина, состоявшемся в Киеве, заявили, что не видят в настоящее время возможности для нормальной работы с Россией, пока она не изменит свое поведение на мировой арене.
Политика
Депутат Верховной Рады может потерять пост из-за сексуального скандала
Накануне украинские журналисты сфотографировали во время заседания парламента телефон Богдана Яременко.
Политика
Брюссель требует от «Северного потока-2» прозрачности
Напомним, в апреле текущего года Брюссель одобрил обновленную Газовую директиву, которая предполагает распространение определенных правил газового рынка ЕС на морские участки экспортных газопроводов.
Происшествия
В Волгограде женщина бросила грудную дочь у поликлиники
Женщина оставила свою грудную дочь в коляске возле поликлиники в Волгограде, в отношении матери возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщает в четверг официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Происшествия
Девочка умерла во время тихого часа в детском саду в Коми
Пресс-служба СК РФ уточняет в четверг, что 30 октября в одном из детских садов города Ухты во время тихого часа умерла 5-летняя девочка.
Общество
Правительство утвердило рост тарифов ЖКХ на 2020 год
Правительство определило индексы повышения платы за ЖКХ в 2020 году в среднем по российским регионам.
Происшествия
В Нарьян-Маре мужчина зарезал ребенка в детском саду
Во время тихого часа мужчина нанес ребенку смертельное ранение и тот скончался на месте, сообщает СК.
Политика
Шипулин поедет к мэру, связавшему с ним нехватку денег в бюджете
Депутат Госдумы Антон Шипулин пообещал встретиться с мэром Краснотурьинска, который связал отказ в выделении городу субсидий с плохим голосованием за депутата.
Происшествия
Солдат-срочник найден повешенным в воинской части под Калугой
В воинской части в Козельске, Калужская область, солдата-срочника обнаружили повешенным на ремне в кабинете командира части.
Футбол
Гатти: Чтобы стать лучшим, Месси нужно перейти в «Реал»
Криштиану перешел в лучший клуб мира. Месси играет дома, на поле, где все создано для его комфорта.
Авто
Кабриолету Aurus разрешили ездить по дорогам общего пользования
Новый парадный кабриолет Aurus построен на Единой модульной платформе ФГУП НАМИ.
Футбол
Сын Роналду забил 58 голов за «Ювентус» в 28 матчах
Кино
Юэн МакГрегор годами боялся смотреть «Сияние» Кубрика, но сыграл в его сиквеле
Общество
В Москве начали продавать квартиры площадью 11 квадратных метров
Квартиры-студии площадью 11,1 и 11,6 кв. м фигурируют в проектах новых домов в столичных районах Западное Дегунино и Нижегородский соответственно.
Музыка
Ургант посмеялся над расформированием продюсерского центра Фадеева
В эфире программы "Вечерний Ургант" ведущий шоу Иван Ургант высмеял расторжение контрактов Максима Фадеева со всеми певцами своего продюсерского центра MALFA.
Политика
Путин предложил избавиться от абсурдных требований в спорах с Украиной
Президент России Владимир Путин считает, что от абсурдных требований в арбитражных спорах между «Газпромом» и украинским «Нафтогазом» нужно избавляться, передает корреспондент РБК.
Происшествия
В Москве проходят обыски у директора Физического института РАН
Сотрудники ФСБ и МВД проводят обыски у директора Физического института РАН Николая Колачевского.
Политика
В Петербурге показали характеристику КГБ на Путина
Центральный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга показал документы, относящиеся к первым лицам России и города, включая характеристику комсомола на тогдашнего сотрудника КГБ, нынешнего президента Владимира Путина.
Армия и оружие
Быстрый и смертоносный: корабль «Евгений Кочешков» показали на видео
Советский десантный корабль "Евгений Кочешков" проекта 12322 "Зубр" показали во всей красе.
Футбол
Дегтярев: госкорпорации ежегодно тратят на профессиональный футбол более 7 млрд рублей
Государственные корпорации ежегодно тратят на поддержку профессиональных футбольных клубов порядка 7 млрд рублей.
Экономика
Сбербанк понизил ставки по ипотеке
Сбербанк снизил ставки по ипотеке до 9,3%. Об этом 31 октября заявил глава кредитной организации Герман Греф на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.
Гаджеты
В Сети появились характеристики Xiaomi Mi Note 10
Экономика
Экономист назвал два сценария выхода России из нового мирового кризиса
Новый мировой кризис придет из США, непрерывно растущая экономика которых рано или поздно «перегорит», как выработавшая свой срок лампочка, после этого кризис перекинется в Китай, а экономика Европы уже «на ладан дышит».
Политика
Кремль опроверг сообщения о встрече в нормандском саммите 15 ноября
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения о проведении саммита в нормандском формате 15 ноября.
Общество
AliExpress начал выдавать заказы в «Пятерочке»
AliExpress начал доставку в магазины «Пятерочка», сообщила пресс-служба маркетплейса.
Армия и оружие
В Совфеде отреагировали на публикацию о возможном ударе США по Крыму
Авторы материала допускают, что если Россия захватит Прибалтику, то США могут ответить ударами по российским войскам в Крыму или Сирии.
Хоккей
Хоккеист Лемтюгов вышел на игру британской лиги в маске Путина
Хоккеист "Шеффилда" Николай Лемтюгов в матче британской лиги против "Манчестер Шторм" вышел на лед в маске Владимира Путина.