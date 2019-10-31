Политика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецЗеленский назвал дату разведения сил в Петровском

Президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с главой НАТО Йенсом Столтенбергом сообщил, что если в течение семи дней в районе села Петровское в Донецкой области будет тишина, то 4 ноября украинские военнослужащие и представители вооруженных формирований ДНР начнут разведение сил.
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Зеленский анонсировал разведение сил в Петровском 4 ноября

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