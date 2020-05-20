Политика
Газета.RuЗеленский назвал диалог с Путиным неизбежным
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции по случаю первого года президентства ответил на вопрос о диалоге в президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА "Новости". По словам Зеленского, его диалог с Путиным является неизбежным.
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Гаджеты
Samsung возглавил потребительский рейтинг смартфонов в США
Наибольшую удовлетворенность от покупки жители США испытали от смартфона Samsung Galaxy Note 9. 85% участников опроса сообщили об этом.
RuNews24.ru 02:18
Общество
В Петербурге начали выплаты на покупку масок и перчаток
Ранее сообщалось, что власти Петербурга предоставят единовременную денежную выплату в размере 800 рублей пенсионерам, малообеспеченным семьям с детьми, многодетным семьям, а также семьям с приемными детьми и семьям, имеющим ребенка-инвалида, на приобретение масок и перчаток.
РИА Новости 09:50
Общество
Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм
Медсестра инфекционного госпиталя Тульской областной клинической больницы пришла в палату к пациентам в купальнике, поверх которого она надела только прозрачный защитный костюм.
Известия вчера в 23:12
Интернет
«Мегафон» запустил новую тарифную линейку
«Мегафон» запустил новую тарифную линейку «Всегда на связи с тарифами #БезПереплат».
CNews 03:19
Здоровье
В Китае заявили об осложнении борьбы с COVID-19 у вернувшихся из России
Новая вспышка случаев заражений коронавирусной инфекцией COVID-19 на северо-востоке Китая может быть следствием прибытия в страну граждан КНР, возвращающихся из России, сообщает Bloomberg со ссылкой на выводы китайских властей.
РБК 09:27
Общество
Найденным в челябинском лесу иномаркам нашли применение
РИА Новости 07:33
Авто
Italdesign представила Nissan GT-R50 за 78 миллионов рублей
Итальянская студия Italdesign представила улучшенную версию суперкара Nissan GT-R, стоимость которой составляет примерно 78 миллионов рублей.
Дни24 05:25
Общество
В Омской области режим самоизоляции продлили до лета
Сегодня, 20 мая, региональный оперштаб по коронавирусу принял решение о продлении режима самоизоляции в Омской области – он установлен до 3 июня.
РИА ОмскИнформ 09:46
Шоу-бизнес
Тодоренко отдала награду «Женщина года» лишившейся кистей рук Грачевой
Телеведущая Регина Тодоренко отправила свою награду "Женщина года" Маргарите Грачевой, которой бывший муж из ревности отрубил кисти рук.
Газета.Ru вчера в 18:38
Общество
Москвичи могут обжаловать штрафы за нарушение самоизоляции онлайн
Жители Москвы могут обжаловать штрафы за нарушение режима самоизоляции онлайн, сообщается в telegram-канале оперативного штаба со ссылкой на начальника Главконтроля Евгения Данчикова.
РИА Новости 08:24
Общество
В Гидрометцентре составили предварительный прогноз на июнь
Москва, 19 мая 2020, 09:07 — REGNUM Предварительный прогноз на июнь вполне благоприятный, во многих российских регионах погода ожидается в пределах климатической нормы.
REGNUM вчера в 02:07
Экономика
Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса
Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s.
Ведомости 08:21
Армия и оружие
В Петербурге в военно-морском параде примут участие около 50 кораблей
В Главном военно-морском параде, который пройдет в Санкт-Петербурге 26 июля, планируется участие 46 кораблей и подлодок всех флотов, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе коллегии военного ведомства.
Российская газета 09:45
Происшествия
Производитель аппаратов ИВЛ заявил о дискредитации после пожаров
После пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, возникших, как считается, из-за возгорания аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), против производителя приборов, концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ, входит в «Ростех»), развернулась дискредитационная кампания.
РБК 04:31
Здоровье
Определен новый эпицентр пандемии коронавируса
Новым очагом пандемии коронавируса может стать Латинская Америка, пишет Spiegel.
Live24 03:27
Футбол
«Спартак» выкупил у «Крыльев Советов» контракт Александра Соболева
Говорит Москва 18 мая в 05:24
Общество
Суд ЕС отклонил иск Nord Stream 2 AG против Газовой директивы
Европейский суд юстиции отклонил иски Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG о распространении норм Евросоюза на газопроводы из третьих стран, передаёт Интерфакс со ссылкой на судебное решение.
RT на русском 10:45
Политика
МИД Японии вернул формулировку о принадлежности южных Курил
Коммерсантъ вчера в 03:38
Общество
У Мосгорсуда требуют полной блокировки YouTube в России
5 июня Мосгорсуд рассмотрит иск против Google (владеет видеохостингом YouTube), поданный компанией Ontarget, разработчиком онлайн-тестов для подбора персонала.
Вести.Ru 01:20
Общество
Россиянам захотели смягчить условия для досрочного выхода на пенсию
Правительство России обсудило возможность смягчить условия для досрочного выхода на пенсию.
Lenta.ru вчера в 22:10
Шоу-бизнес
Кристина Асмус надела вьетнамки на колготы
Кристина позирует на фоне пальм в кофте, короткой юбке, но самое удивительное это серые тёплые колготы, на которые Асмус надела розовые вьетнамки.
Paparazzi.ru 08:21
Экономика
Путин поддержал предложение о докапитализации «Росагролизинга»
Президент России Владимир Путин поддержал предложение Минсельхоза провести докапитализацию компании «Росагролизинг» на 6 млрд рублей.
Rambler News Service 08:53
Общество
Суд в США разрешил поднять с «Титаника» телеграфный передатчик
Суд в США позволил компании RMS Titanic Inc, обнаружившей затонувший в 1912 году британский корабль "Титаник" на дне Атлантического океана, достать беспроводной телеграф Маркони, с которого в последний раз экипаж судна позвал о помощи.
Газета.Ru 08:47
Армия и оружие
США обеспокоены беспилотным режимом Су-57
РЕН ТВ вчера в 20:03
Происшествия
Очаг заражения коронавирусом от парикмахера под Белгородом проверит СК
Белгород, 20 мая 2020, 17:18 — REGNUM Информацию СМИ о заражении коронавирусом 23 человек от парикмахера проверят следователи в Белгородской области.
REGNUM 10:18
Технологии
Первую карту «зеленого снега» в Антарктиде составили ученые
Первую карту «зеленого снега» в Антарктиде составили ученые.
Что происходит 07:24
Энергетика
Турции оказался не нужен российский газ
Российский газ оказался не нужен Турции из-за резкого увеличения поставок сжиженного природного газа (СПГ).
Lenta.ru 04:02