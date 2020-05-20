Политика

Газета.RuГазета.RuЗеленский назвал диалог с Путиным неизбежным

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции по случаю первого года президентства ответил на вопрос о диалоге в президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА "Новости". По словам Зеленского, его диалог с Путиным является неизбежным.
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Зеленский назвал диалог с Путиным неизбежным

Газета.Ru04:17

Зеленский заявил о неизбежности прямых переговоров с Путиным

Lenta.ru05:29

Зеленский заявил о готовности к прямым переговорам с Путиным

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Зеленский считает диалог с Путиным неизбежным

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Зеленский рассказал о диалоге с Путиным

Московский Комсомолец04:17

Зеленский назвал неизбежным диалог с президентом РФ

ПолитРоссия04:24
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Жители Москвы могут обжаловать штрафы за нарушение режима самоизоляции онлайн, сообщается в telegram-канале оперативного штаба со ссылкой на начальника Главконтроля Евгения Данчикова.
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Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s.
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Производитель аппаратов ИВЛ заявил о дискредитации после пожаров

После пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, возникших, как считается, из-за возгорания аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), против производителя приборов, концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ, входит в «Ростех»), развернулась дискредитационная кампания.
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Россиянам захотели смягчить условия для досрочного выхода на пенсию

Правительство России обсудило возможность смягчить условия для досрочного выхода на пенсию.
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Кристина Асмус надела вьетнамки на колготы

Кристина позирует на фоне пальм в кофте, короткой юбке, но самое удивительное это серые тёплые колготы, на которые Асмус надела розовые вьетнамки.
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Путин поддержал предложение о докапитализации «Росагролизинга»

Президент России Владимир Путин поддержал предложение Минсельхоза провести докапитализацию компании «Росагролизинг» на 6 млрд рублей.
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Первую карту «зеленого снега» в Антарктиде составили ученые.
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Турции оказался не нужен российский газ

Российский газ оказался не нужен Турции из-за резкого увеличения поставок сжиженного природного газа (СПГ).
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель. Действующий президент Украины с 20 мая 2019. Основатель политической партии «Слуга народа». До избрания президентом получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист.
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