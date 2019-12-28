Экономика

REGNUMREGNUMЗеленский назвал «ещё одной победой» выплату Газпрома Украине

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на выплату российской компанией «Газпром» $2,9 млрд украинскому Нафтогазу по решению Стокгольмского арбитража.
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«Газпром» заплатил «Нафтогазу» $2,9 млрд, присужденных Стокгольмским арбитражем

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Rusvesna.su вчера в 11:38
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Из здания британской разведки MI-6 пропали секретные документы, включающие планировку нового корпуса и данные о системах сигнализации.
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Мурад Мусаев — о «Краснодаре», Ари и судействе

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Неймар опубликовал фото с Месси и Суаресом

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар в своём инстаграме опубликовал совместную фотографию со своими бывшими одноклубниками – форвардами "Барселоны" Лионелем Месси и Луисом Суаресом.
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Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом.
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Самарским геям запретили сдавать кровь

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Российский форвард "Торонто Мейпл Лифс" Илья Михеев получил повреждение в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Нью-Джерси Девилз".
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