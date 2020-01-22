Политика
Lenta.ruЗеленский назвал главную задачу Украины
Президент Украины Владимир Зеленский назвал главную задачу Украины. Об этом он заявил на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, сообщает «РБК-Украина». По словам украинского лидера, Украина должна стать лидером Восточной и Центральной Европы.
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«Недолюблена»: Зеленский призвал мировых инвесторов вкладываться в Украину
Национальная служба новостей12:04
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В Сбербанке сообщили о снятии клиентами ₽250 млрд из-за одного фейка
Паника, возникшая в декабре 2014 года из-за слухов о предстоящем отключении карт Visa и Маsтеrсаrd, привела к тому, что клиенты Сбербанка за несколько часов сняли со своих счетов более 250 млрд руб. Об этом рассказал журналистам в Давосе зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов, говоря о негативных последствиях фейковых новостей.
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Президент Владимир Путин предложил скорректировать структуру потребительской корзины в стране и увеличить в ней долю мясных и рыбных продуктов, а также фруктов и овощей.
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Президент России Владимир Путин назначил новый состав правительства. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Кремля.
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Сенат США установил процедуру проведения импичмента Трампа
Сенат США принял предложенную ранее спикером Митчем Макконнелом процедуру проведения процесса импичмента президента Дональда Трампа, следует из итогов голосования.
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Зеленский заявил о возможности завершить конфликт в Донбассе «завтра»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что полностью прекратить огонь в Донбассе не удалось, но верит, что если стороны захотят завершить конфликт, он закончится завтра.
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В Перми задержан сотрудник МЧС по делу гибели людей в отеле «Карамель»
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Американцы приготовили страну-камикадзе для атаки на Россию
Американцы наметили для учений "Защитник Европы" перебросить целую боевую армаду с военнослужащими – в Германию должны прибыть механизированное войсковое соединение с танками, БМП и вертолетами.
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Одним из артефактов, на которые нацелилась RMS Titanic, стал беспроводной телеграф производства фирмы Marconi, с которого был получен сигнал бедствия.
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Вратарь «Спартака» Александр Максименко рассказал о том, как проводит тренировочный сбор в ОАЭ вместе с московской командой, сообщает официальный сайт красно-белых.
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