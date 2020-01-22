Политика

Lenta.ruLenta.ruЗеленский назвал главную задачу Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назвал главную задачу Украины. Об этом он заявил на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, сообщает «РБК-Украина». По словам украинского лидера, Украина должна стать лидером Восточной и Центральной Европы.
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Зеленский хочет сделать Украину лидером Восточной и Центральной Европы

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Зеленский назвал главную задачу Украины

Lenta.ru11:13

Зеленский заявил о намерении Украины стать лидером Центральной Европы

RT на русском11:01
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Автоматически обработаны 7053 источника, обновлено в 12:19, Ашберн
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Корпорация Microsoft накануне прекращения поддержки Windows 7 выпустила два обновления для устаревшей версии своей операционной системы.
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Полиция проверяет комика Долгополова на оскорбление чувств верующих

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В России заподозрили первый случай заражения китайским коронавирусом

Врачи клинической инфекционной больницы имени Боткина в Петербурге готовятся принять первого пациента с подозрением на коронавирус.
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Спортсмен был пьян и неадекватно себя вел, отмечается в публикации. Собеседник издания уточнил, что Емельяненко арестовали на семь суток.
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Летом 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, который запрещает передавать накопившиеся долги граждан по ЖКХ коллекторам.
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Путин заявил, что Мединский не останется без работы

Президент России Владимир Путин заявил, что бывший министр культуры Владимир Мединский "без работы не останется", будет работать в сфере культуры.
РИА Новости 12:15
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Сборная России по хоккею вышла в финал юношеской Олимпиады

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Дерипаска назвал виновных в бедности России

Российский миллиардер Олег Дерипаска назвал виновных в бедности в России.
Lenta.ru 08:33
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В Сбербанке сообщили о снятии клиентами ₽250 млрд из-за одного фейка

Паника, возникшая в декабре 2014 года из-за слухов о предстоящем отключении карт Visa и Маsтеrсаrd, привела к тому, что клиенты Сбербанка за несколько часов сняли со своих счетов более 250 млрд руб. Об этом рассказал журналистам в Давосе зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов, говоря о негативных последствиях фейковых новостей.
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Скончался сын Раисы Рязановой — актёр Данила Перов

Ушёл из жизни сын актрисы Раисы Рязановой, артист театра "Содружество актёров Таганки" Данила Перов.
Life.ru 10:22
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Украину предупредили о срыве отопительного сезона из-за долга

Отопительный сезон на Украине оказался под угрозой срыва из-за иска частной компании к «Укртрансгазу», в результате которого у последнего арестованы все счета и имущество.
Lenta.ru 11:40
Политика

Глава МВФ обратилась к премьеру Украины на русском языке

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Давосе приветствовала украинского премьера Алексея Гончарука на русском языке, но затем обратила внимание делегации, что на Украине не все любят этот язык.
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Авто

Стали известны цены на все комплектации Kia Seltos

Новый компактный кроссовер KIA Seltos, чьи продажи в России начнутся в ближайшее время, предложат в пяти комплектациях по цене от 1 119 900 до 1 839 900 рублей.
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Путин предложил пересмотреть структуру потребительской корзины

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Обнародован состав нового правительства

Президент России Владимир Путин назначил новый состав правительства. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Газета.Ru 10:27
Политика

Сенат США установил процедуру проведения импичмента Трампа

Сенат США принял предложенную ранее спикером Митчем Макконнелом процедуру проведения процесса импичмента президента Дональда Трампа, следует из итогов голосования.
РИА Новости 02:01
Политика

Зеленский заявил о возможности завершить конфликт в Донбассе «завтра»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что полностью прекратить огонь в Донбассе не удалось, но верит, что если стороны захотят завершить конфликт, он закончится завтра.
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В Перми задержан сотрудник МЧС по делу гибели людей в отеле «Карамель»

Российская газета 11:07
Политика

Путин пошутил о знаниях Кудрина в области искусства

РБК 11:45
Армия и оружие

Американцы приготовили страну-камикадзе для атаки на Россию

Американцы наметили для учений "Защитник Европы" перебросить целую боевую армаду с военнослужащими – в Германию должны прибыть механизированное войсковое соединение с танками, БМП и вертолетами.
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Меган Маркл заявила, что принц Гарри был несчастен в монаршей семье

Инсайдер авторитетного британского издания Daily Mail сообщил: Меган Маркл сама рассказывала близким друзьям, что буквально спасла мужа от несчастной судьбы.
Bimru.ru 11:49
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Российские нефтегазовые компании сочли самыми доходными в мире

Российским нефтяным и газовым компаниям по итогам 2020 года предсказали самую высокую в мире доходность в своем секторе.
Lenta.ru 10:08
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Лукашенко: Россия не дает согласие на поставки нефти из Казахстана

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
РИА Новости вчера в 06:07
Общество

«Титаник» хотят вскрыть ради беспроводного телеграфа Маркони

Одним из артефактов, на которые нацелилась RMS Titanic, стал беспроводной телеграф производства фирмы Marconi, с которого был получен сигнал бедствия.
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Максименко назвал «убийством» тренировки «Спартака» на сборе в ОАЭ

Вратарь «Спартака» Александр Максименко рассказал о том, как проводит тренировочный сбор в ОАЭ вместе с московской командой, сообщает официальный сайт красно-белых.
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РФПИ получит право инвестировать без иностранных партнеров

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) получит право осуществлять инвестиции без иностранных партнеров, только с российскими инвесторами, сообщил генеральный директор организации Кирилл Дмитриев.
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Наконец, обновленный Mercedes-Benz E-Class получит сразу семь гибридных модификаций с бензиновыми и дизельными двигатели, четыре из которых будут полноприводными.
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95».
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