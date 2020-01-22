Президент Украины Владимир Зеленский назвал главную задачу Украины. Об этом он заявил на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, сообщает «РБК-Украина». По словам украинского лидера, Украина должна стать лидером Восточной и Центральной Европы.

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