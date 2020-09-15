Президент Украины Владимир Зеленский назвал инцидент с российским оппозиционером Алексеем Навальным покушением. Украинский лидер добавил, что на Украине, как и во всем мире, ждут подробностей расследования. Зеленский отметил, что не сомневается в их скором появлении, передает «Интерфакс».