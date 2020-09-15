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Mockva.ru
Mockva.ru

Зеленский назвал инцидент с Навальным покушением

Президент Украины Владимир Зеленский назвал инцидент с российским оппозиционером Алексеем Навальным покушением. Украинский лидер добавил, что на Украине, как и во всем мире, ждут подробностей расследования. Зеленский отметил, что не сомневается в их скором появлении, передает «Интерфакс».В источнике
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Комсомольская правда

Зеленский прокомментировал ситуацию вокруг Навального

Комсомольская правда12:41
RT на русском

Зеленский прокомментировал ситуацию вокруг Навального

RT на русском10:41
РИА Новости

Зеленский высказался о ситуации вокруг Навального

РИА Новости12:12
Газета.Ru

Зеленский осудил произошедшее с Навальным

Газета.Ru11:37
Московский Комсомолец

Зеленский осудил инцидент с Навальным

Московский Комсомолец11:30
Lenta.ru

Зеленский назвал случившееся с Навальным покушением

Lenta.ru10:54
Ведомости

Зеленский прокомментировал ситуацию вокруг Навального

Ведомости12:34

Грузия намерена защитить себя от российских ВКС под израильским щитом

«Если Россия и Грузия вступят в войну во второй раз, российские войска будут лучше подготовлены к ведению боевых действий в воздухе в условиях противодействия средств ПВО», — написал в заключении обозреватель Forbes.
Политика Сегодня04:58
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Трамп назвал Хабиба Нурмагомедова лучшим бойцом в мире

Президент США Дональд Трамп в ходе своего выступления в Неваде в рамках предвыборной компании перед сторонниками, среди которых был глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт, назвал россиянина Хабиба Нурмагомедова лучшим бойцов вне зависимости от весовых категорий.
Известия08:34
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Михаил Боярский потерял сознание во время медосмотра перед вакцинацией

Санкт-Петербург, 15 сентября 2020, 17:58 — REGNUM Советскому и российскому актёру театра и кино, певцу, народному артисту РСФСР петербуржцу Михаилу Боярскому стало плохо, и он ненадолго потерял сознание в кабинете врача перед вакцинацией от гриппа.
REGNUM10:58
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Динамо (Киев) — АЗ 2:0

В матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов киевское «Динамо» победило АЗ (2:0). В составе команды Мирчи Луческу забивали Жерсон Родригеш и Николай Шапаренко.
Спорт-Экспресс14:55
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Семье убитой в США афроамериканки выплатят 12 миллионов долларов

Власти американского города Луисвилл (штат Кентукки) выплатят 12 миллионов долларов семье афроамериканки Брионны Тейлор, погибшей в марте в результате действий полицейских, сообщил мэр города Грег Фишер.
РИА Новости15:50
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