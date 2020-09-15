Зеленский назвал инцидент с Навальным покушением
Смотрите также
Вылечившийся от COVID-19 может распространять вирус до 90 дней
Грузия намерена защитить себя от российских ВКС под израильским щитом
Трамп назвал Хабиба Нурмагомедова лучшим бойцом в мире
Михаил Боярский потерял сознание во время медосмотра перед вакцинацией
Apple представила новые планшеты iPad 8 и iPad Air
Опубликовано видео массовой драки фанатов «Ростова» и «Локомотива»
Глава МИД Белоруссии ответил ЕС на непризнание выборов
«Авангард» нанес второе поражение СКА в текущем сезоне КХЛ
Новая книга Джоан Роулинг вызвала волну критики в Сети
Владимир Путин: Россия предоставит Белоруссии госкредит на $1,5 млрд
Hyundai представил новое поколение Tucson
Волк из «Ну, погоди» заговорит голосом Гарика Харламова
Навальный опубликовал первый пост после выхода из комы
Президент Австрии выступил против закрытия «Северного потока-2»
В ЕС предложили назвать санкции против России именем Навального
Евросоюз назвал инцидент с Навальным покушением на убийство
Apple представила новые дешевые часы Watch Series SE
Вылечившийся от COVID-19 может распространять вирус до 90 дней
Глава МИД Белоруссии ответил ЕС на непризнание выборов
Российский Су-27 перехватил американский самолет над Балтийским морем
Михаил Боярский потерял сознание во время медосмотра перед вакцинацией
Трамп заявил, что намеревался ликвидировать Башара Асада
Новый адвокат Ефремова оказался чемпионом мира по армрестлингу
Израиль, Бахрейн и ОАЭ подписали соглашения о нормализации отношений
Фрегат «Адмирал Эссен» начал следить за эсминцем ВМС США в Черном море
Президент Украины Владимир Зеленский назвал инцидент с российским оппозиционером Алексеем Навальным покушением. Украинский лидер добавил, что на Украине, как и во всем мире, ждут подробностей расследования. Зеленский отметил, что не сомневается в их скором появлении, передает «Интерфакс».В источнике
Подробнее о событии