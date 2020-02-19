Политика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецЗеленский назвал треплом обвинившего его в уклонении от армии майора

По окончании мероприятия Ковалев подошел к Зеленскому с вопросом о том, почему тот уклонялся от службы в армии. Он напомнил, что в официальном заявлении Минобороны Украины утверждалось, что нынешнему президенту приходили четыре повестки.
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с чего всё началось
Майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роман Ковалев в интервью украинскому «4 каналу» рассказал
 о конфликте с президентом страны Владимиром Зеленским, в ходе которого глава государства назвал офицера треплом.
РБК13:34

Подробнее о событии

Зеленский назвал «треплом» майора ВСУ

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Известия09:08

Зеленский назвал майора ВСУ «треплом» после обвинения в уклонении от армии

Газета.Ru13:07

Зеленский назвал треплом обвинившего его в уклонении от армии майора

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Майор ВСУ сообщил о конфликте с Зеленским из-за вопроса о службе в армии

РБК13:34

Зеленский назвал майора ВСУ «треплом» за вопрос об уклонении от повестки в армию

Взгляд.ру08:25

Зеленский назвал треплом военного за вопрос об уклонении президента от службы

Lenta.ru07:22
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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 15:31, Ашберн
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Путин ответил петербурженке на вопрос о жизни на 10 800 рублей в месяц

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В Госдуму внесен закон об индексации пенсий работающим пенсионерам

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Королева Великобритании Елизавета II запретила Меган Маркл и принцу Гарри зарегистрировать свой товарный знак бренд Sussex Royal.
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Якубович ответил на критику пристыдившего его сенатора

Ведущий капитал-шоу «Поле чудес» Леонид Якубович ответил сенатору Василию Иконникову, который пристыдил его за жалобы на низкую пенсию.
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Путин освободил Суркова от должности помощника президента

Президент России Владимир Путин своим указом освободил Владислава Суркова от должности своего помощника.
ТАСС вчера в 11:37
Политика

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Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании в среду поддержал поправку о лишении экс-президентов РФ неприкосновенности.
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Культура

Бегущая строка на российском федеральном канале удивила зрителей

На телеканале «Россия 24» зрители обнаружили в бегущей строке странные сообщения.
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Хоккей

Хоккеист Задоров назвал футболиста Тарасова недалеким

Защитник хоккейного клуба «Колорадо» Никита Задоров считает, что российский футболист Дмитрий Тарасов показал себя не с лучшей стороны, когда в начале 2020 года поздравил молодежную сборную России по хоккею с победой на чемпионате мира.
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Сын Елены Яковлевой показал лицо без татуировок

Единственный наследник российской актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных поделился с пользователями Сети фото, на котором его лицо изображено без татуировок.
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Бужанский не встал во время минуты молчания в память погибших на Майдане

Народный депутат от партии "Слуга народа" Максим Бужанский на заседании Верховной рады Украины отказался почтить память жертв событий Майдана.
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В шестой версии предварительного плана КНР по лечению коронавируса COVID-2019 имеется разработанный в СССР препарат "Арбидол".
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В «Роскосмосе» высказались по поводу замены летящего на МКС экипажа

В «Роскосмосе» высказались по поводу практики замены летящего на Международную космическую станцию (МКС) экипажа.
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Общество

Суд Гааги обязал Россию выплатить €50 млрд по делу ЮКОСа

Апелляционный суд Гааги во вторник отменил решение окружного суда, снявшего с РФ обязательства по выплате 50 млрд евро бывшим акционерам компании ЮКОС.
BFM.ru вчера в 04:40
Армия и оружие

Российская авиация нанесла удары в Идлибе и Алеппо

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ПФР пояснил изменения в получении пенсий на банковскую карту

Если пенсионер хочет получать пенсию на карту, то это должна быть карта "Мир", подчеркнули в ПФР.
РИА Новости 09:34
Политика

В Госдуме оценили резолюцию парламента Эстонии о роли СССР в войне

Депутат Госдумы Дмитрий Белик прокомментировал RT принятие эстонским парламентом резолюции «Об исторической памяти и фальсификации истории», в которой осуждаются «попытки российских властей переписать историю, отрицая ответственность Советского Союза» за начало Второй мировой войны.
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Алсу призналась, что покупала голоса для дочери в шоу «Голос»

Алсу призналась в интервью, что помогала дочери победить в шоу и покупала голоса.
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Квят стал пятым в первый день предсезонных тестов «Формулы-1»

Российский гонщик команды "Альфа Таури" Даниил Квят показал пятое время в первый день предсезонных тестов "Формулы-1", которые проходят в Барселоне.
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Двигатель на ледоколе «Арктика» признан неисправным

В Ленинградском электромашиностроительном заводе заявили, что восстановить работу ранее вышедшего из строя гребного электродвигателя (ГЭД) на правом валу атомного ледокола "Арктика" невозможно.
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Черышев остался в запасе «Валенсии» на первый матч с «Аталантой»

Полузащитник сборной России и испанской "Валенсии" Денис Черышев начнет на скамейке запасных первый матч 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов с итальянской "Аталантой", сообщается на сайте УЕФА.
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Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист.
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