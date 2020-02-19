с чего всё началось

По окончании мероприятия Ковалев подошел к Зеленскому с вопросом о том, почему тот уклонялся от службы в армии. Он напомнил, что в официальном заявлении Минобороны Украины утверждалось, что нынешнему президенту приходили четыре повестки.

Зеленский назвал треплом обвинившего его в уклонении от армии майора

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