Зеленский оценил решение Белоруссии передать России 32 задержанных

Зеленский подчеркнул, что решение Минска выглядит странным и несправедливым, а также не соответствует духу дружеских отношений между Белоруссией и Украиной. В пятницу белорусские власти передали Москве 32 россиянина, задержанных в конце июля под Минском.