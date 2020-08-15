Зеленский оценил решение Белоруссии передать России 32 задержанных
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Зеленский подчеркнул, что решение Минска выглядит странным и несправедливым, а также не соответствует духу дружеских отношений между Белоруссией и Украиной. В пятницу белорусские власти передали Москве 32 россиянина, задержанных в конце июля под Минском.В источнике
С чего всё началось
"Считаем такое решение, мягко говоря, несправедливым, таким, которое не отвечает духу отношений между Украиной и Беларусью, основанном на принципах уважения и взаимной помощи", - написал
Зеленский в фейсбуке в субботу.
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