Политика

Rambler News ServiceRambler News ServiceЗеленский назвал «нормандский» саммит большой возможностью для диалога

Встреча лидеров России, Украины, Франции и Германии на саммите в «нормандском формате» даст возможность начать диалог о завершении конфликта в Донбассе. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Видеобращение президента опубликовано в Telegram-канале офиса украинского лидера.
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