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Зеленский назвал обещанную премьером Рютте помощь неприятным сюрпризом для России

Владимир Зеленский в понедельник провел встречу с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, где заявил, что Нидерланды активно вооружают Украину, при этом последнюю договоренность по поставкам и военной помощи предпочел не разглашать.
РИА Новости
Глава Украины уточнил, что Нидерланды входят в десятку стран-партнеров, помогающих усилением вооружения украинской армии.
Центральная Служба Новостей
Зеленский также отказался озвучить подробности итогов встречи.
Народные новости
Во внешнеполитическом ведомстве России заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.
РИА Новости

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Зеленский: военная помощь от Нидерландов станет неприятным сюрпризом для России
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