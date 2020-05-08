Президент Украины Владимир Зеленский назвал прекрасными отношения с Грузией, а реакцию грузинской стороны на назначение Михаила Саакашвили главой исполнительного комитета реформ в Нацсовете реформ при президенте Украины — ошибкой. Ранее Грузия отозвала посла из Киева для консультаций.

Общество SCMP: Китай может обвалить курс доллара продажей части госдолга США Пекин, 8 мая 2020, 14:55 — REGNUM Китай может продать часть госдолга США, обвалив тем самым курс доллара в ответ на обвинения в распространении коронавируса нового типа. 489

Космос Раскрыты загадочные особенности атмосферы Юпитера «Последующие исследования источников молний помогут нам понять, чем конвекция на Юпитере отличается от конвекции в атмосфере Земли или чем похожа на нее», – сообщил Вон.

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Происшествия В Оренбуржье иеромонаха обвинили в педофилии Следователи предъявили обвинение в педофилии 40-летнему жителю Оренбургской области, сообщила ТАСС старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Анжелика Линькова. 94

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