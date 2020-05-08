Политика

КоммерсантъКоммерсантъЗеленский назвал ошибкой отзыв грузинского посла

Президент Украины Владимир Зеленский назвал прекрасными отношения с Грузией, а реакцию грузинской стороны на назначение Михаила Саакашвили главой исполнительного комитета реформ в Нацсовете реформ при президенте Украины — ошибкой. Ранее Грузия отозвала посла из Киева для консультаций.
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Зеленский назвал ошибкой отзыв грузинского посла

Коммерсантъ07:48

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Зеленский назвал ошибкой отзыв посла Грузии на Украине из-за Саакашвили

РБК06:50

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Зеленский назвал ошибкой отзыв посла Грузии из-за Саакашвили

Известия06:39

Зеленский назвал отзыв грузинского дипломата ошибкой

РИА Новости07:02

Украина не будет отзывать своего посла из Грузии в ответ на действия Тбилиси

ТАСС06:20
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SCMP: Китай может обвалить курс доллара продажей части госдолга США

Пекин, 8 мая 2020, 14:55 — REGNUM Китай может продать часть госдолга США, обвалив тем самым курс доллара в ответ на обвинения в распространении коронавируса нового типа.
REGNUM 07:55
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Происшествия

Красноярский суд арестовал бизнесмена и экс-депутата Анатолия Быкова

Российская газета 06:28
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Космос

Раскрыты загадочные особенности атмосферы Юпитера

«Последующие исследования источников молний помогут нам понять, чем конвекция на Юпитере отличается от конвекции в атмосфере Земли или чем похожа на нее», – сообщил Вон.
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Происшествия

На трассе в Тюменской области обрушился пешеходный переход

В региональном ГУ МЧС отметили, что инцидент произошел на 14-м километре дороги Тюмень - Ханты-Мансийск в Тюменском районе.
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Протоиерей Дмитрий Смирнов оправдал практику освящения ядерного оружия

Дни24 03:11
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Общество

Глава Минздрава допустил перенос экзаменов на сентябрь

Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 мая, об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко в ходе заседания президиума фракции «Единая Россия» в Госдуме.
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Humble Bundle устроил раздачу космической стратегии Ashes of the Singularity: Escalation

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Все ранее оформленные рабочие цифровые пропуска автоматически продлят до 31 мая.
Российская газета вчера в 10:12
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Общество

Десяти российским регионам угрожает засуха

Сразу в нескольких российских регионах весна выдалась без осадков, что создало условия для почвенной засухи и может угрожать будущему урожаю.
Вести.Ru 01:50
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Общество

Дуров назвал причины для отказа от переезда в США

Основатель соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров усомнился в хорошей жизни в США.
Известия 03:20
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Армия и оружие

На Украине опубликовали видео «снайперов ФСБ» в Донбассе

Lenta.ru вчера в 14:02
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Общество

Петербуржцы жалуются на «Ленэкспо». Власти признают: «не санаторий»

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга признал, что условия размещения в «Ленэкспо» отличаются от гостиничных или санаторных, но они «удовлетворяют минимальным потребностям».
REGNUM 07:48
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Мария Ивакова заразилась коронавирусом

Телеведущая Мария Ивакова сообщила своим подписчикам о прохождении теста на наличие коронавирусной инфекции.
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Политика

КС Молдавии признал неконституционным соглашение о кредите от России

«КС признал неконституционным соглашение между правительством Молдавии и правительством Российской Федерации о выделении Молдавии кредита», — цитирует её РИА Новости.
RT на русском вчера в 15:07
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Хоккей

Якупов перешел из СКА в «Витязь» в обмен на спортивные права на Рубцова

РИА Новости 07:54
Общество

Власти Москвы разъяснили требования о ношении масок и перчаток

По указу мэра Сергея Собянина с 12 мая в Москве заработает обязательный режим ношения масок и перчаток на работе, в магазинах, торговых центрах, а также при поездках на любых видах общественного транспорта и в такси.
РИА Новости 07:53
Армия и оружие

Первый самолет с российскими военными покинул Италию

Известия 07:35
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Гаджеты

Смартфон Meizu 17 Pro оказался еще лучше, чем Meizu 17

Meizu 17 Pro с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти стоит около 607 долларов, версия с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флэш-памяти обойдется в 664 доллара.
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Технологии

Назван ранний симптом коронавируса, влияющий на тяжесть болезни

РИА Новости 07:13
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Происшествия

В Оренбуржье иеромонаха обвинили в педофилии

Следователи предъявили обвинение в педофилии 40-летнему жителю Оренбургской области, сообщила ТАСС старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Анжелика Линькова.
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Музыка

Little Big представили новую песню Hypnodancer

Российская группа Little Big выложила в Сеть свою новую песню. Еще вечером 7 мая музыканты продолжали работу в студии, в Санкт-Петербурге.
Российская газета 04:19
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Армия и оружие

США показали корабли НАТО около российской границы

Шестой флот США опубликовал снимки группировки кораблей НАТО у границ России в Баренцевом море.
РИА Новости вчера в 11:06
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Происшествия

«Ассоциация народного сопротивления» сообщила об обысках в штаб-квартире

ТАСС со ссылкой источник в правоохранительных органах сообщал, что серию обысков у членов АНС и в штаб-квартире организации начали следователи совместно с сотрудниками подразделения по противодействию экстремизму МВД.
РБК вчера в 05:11
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Общество

Мурашко призвал не ориентироваться на «плато» в эпидемии коронавируса

Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 мая заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко в ходе заседания президиума фракции «Единая Россия» в Госдуме.
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Миллиардер Дмитрий Босов совершил самоубийство

Paparazzi.ru 06 мая в 15:44
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Политика

СМИ назвало топ-50 российских орденоносцев

«Открытые медиа» провели исследование российской системы государственных наград и составили топ-50 орденоносцев страны.
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Надежда Бабкина может не вернуться на сцену после болезни

Напомним, что ранее певица, отвечая на вопрос о состоянии легких, призналась, что у нее было поражено около 80% тканей.
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Тарасова отреагировала на уход Трусовой от Тутберидзе к Плющенко

Татьяна Тарасова прокомментировала уход Александры Трусовой от своего тренера Этери Тутберидзе и переход к Евгению Плющенко.
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Выплаты к 75-летию Победы получили 1,2 миллиона ветеранов

Вести.Ru 06:47
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Роспотребнадзор рассказал о влиянии солнечной погоды на коронавирус

Новый коронавирус практически полностью теряет инфекционную активность при температуре плюс 30 градусов, пишет со ссылкой на Роспотребнадзор телеграм-канал стопкоронавирус.рф.
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Украинский государственный деятель. Действующий президент Украины с 20 мая 2019. Основатель политической партии «Слуга народа». До избрания президентом получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист.
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Грузинский и украинский государственный и политический деятель. Занимал пост президента Грузии два срока подряд в 2004-2013 годах.
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