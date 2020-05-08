Политика
РИА НовостиЗеленский назвал отзыв грузинского дипломата ошибкой
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал решение Тбилиси отозвать посла из Киева из-за назначения Михаила Саакашвили главой исполкома комитета национального совета реформ.
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Политика
МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ 09:44
Общество
Покупателям объяснили, почему чеки нельзя оставлять на кассе магазина
Член научно-консультативного совета Следственного комитета РФ Иван Соловьев рассказал, что при покупке товаров в магазинах чеки лучше забирать с собой или утилизировать, сообщает «ПРАЙМ».
Мой Брянск 03:32
Политика
Россия поддержит ветеранов ВОВ в Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье
Президент России Владимир Путин подписал указ о выплатах гражданам РФ-ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 12:07
Здоровье
Глава ВОЗ напомнил о победе человечества над оспой
Человечество 40 лет назад смогло ликвидировать оспу как угрозу человечеству, это напоминает о том, что победа над коронавирусом возможна, если страны объединят свои усилия, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
Взгляд.ру 14:01
Происшествия
Дорожный конфликт со стрельбой произошёл в центре Москвы
Говорит Москва 12:24
Общество
Прокуратура Петербурга проверит жалобы пациентов в «Ленэкспо»
Ранее жительница Петербурга в соцсетях пожаловалась губернатору Александру Беглову на условия во временном госпитале в «Ленэкспо».
Говорит Москва 11:29
Шоу-бизнес
Кристина Асмус с фальшивым беременным животом станцевала под Агутина
Актриса предстала перед пользователями Сети в купальнике, под который подложила живот, имитирующий беременность, и в белой шубе из искусственного меха.
Территория новостей 06:42
Общество
Власти Липецкой области объяснили слова губернатора о разгоне людей
Слова губернатора Липецкой области Игоря Артамонова о разгоне людей с помощью дезинфекции вырваны из контекста, заявили РИА Новости в обладминистрации.
РИА Новости вчера в 10:22
Армия и оружие
Появление военных кораблей НАТО у границ России сочли бессмысленным
Военные корабли США и Британии вошли в Баренцево море, поближе к границам России.
Газета.Ru 03:00
Общество
Протоиерей Димитрий Смирнов госпитализирован с коронавирусом
Протоиерей Димитрий Смирнов госпитализирован с коронавирусом Состояние известного священника ухудшилось.
Экспресс газета 07:01
Футбол
Сон Хын-Мин с отличием завершил военные сборы в Корее
Полузащитник «Тоттенхэма» Сон Хын-Мин успешно завершил трехнедельные курсы военной подготовки в Корее.
Матч ТВ 04:26
Общество
В Пензенской области режим повышенной готовности продлен до 17 мая
Режим повышенной готовности, установленный постановлением губернатора Пензенской области от 16 марта, продлен до 17 мая включительно.
Smi58.ru 11:08
Общество
«Академик Черский» идет за трубами для «Северного потока-2»
Никаких официальных подтверждений, что судно идет достраивать "Северный поток-2" не было, хотя в конце прошлого года глава Минэнерго Александр Новак не исключил возможность достройки газопровода "Академиком Черским".
Российская газета вчера в 12:16
Экономика
S&P спрогнозировало рекордно высокий дефицит бюджетов регионов России
Рецессия российской экономики, вызванная пандемией коронавируса и обвалом цен на нефть, приведет к значительному снижению налоговых доходов, из-за чего российские регионы могут продемонстрировать самые высокие с 2000 года показатели дефицита бюджетов, следует из отчета S&P Global Ratings (есть у РБК).
РБК вчера в 15:46
Общество
Ограничения в Москве продлили до 31 мая
Временные ограничения в Москве, введённые в связи с распространением коронавируса, продлеваются до 31 мая, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
RT на русском вчера в 09:14
Политика
Путин поздравил с годовщиной Победы народы Украины и Грузии
Президент России Владимир Путин поздравил с годовщиной 75-летия Победы народы Грузии и Украины, сообщает пресс-служба Кремля.
Коммерсантъ 07:11
Общество
Тропический ливень обрушился на Нижний Новгород
Настоящий тропический ливень обрушился на Нижний Новгород. Соцсети заполнили фото подтопленных улиц и плавающих автомобилей.
Известия 09:58
Энергетика
В США начались беспрецедентные проблемы с нефтью и газом
Беспрецедентные проблемы начались на фоне пандемии коронавируса, которая привела к экономическому кризису и радикальному снижению спроса на топливо по всему миру.
Lenta.ru 06:58
Общество
В правительстве назвали возможный срок выхода из режима ограничений
Ранее власти Москвы продлили введенные из-за коронавируса ограничения до конца мая.
Lenta.ru 13:44
Игры
Открылся сбор предзаказов Mortal Kombat 11: Aftermath
В Steam, PS Store и Microsoft Store начался сбор предварительных заказов Mortal Kombat: Aftermath — крупного DLC, которое выйдет 26 мая.
CyberSport.ru вчера в 05:00
Авто
Американские автодилеры вывозят автомобили в море
Ситуация в американском автопроме чем-то напоминает «нефтянку»: производство автомобилей продолжается, а хранить их из-за переполненных вследствие низкого спроса складов пока негде.
Автоновости дня 01:38
Происшествия
В Абхазии задержан подозреваемый по делу об убийстве
Сухум, 8 мая 2020, 15:13 — REGNUM В Абхазии правоохранители 8 мая задержали подозреваемого в убийстве двух и более лиц в Сухуме.
REGNUM 08:13
Общество
В Москве отменят оформление пропусков через СМС
Глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко заявил, что с 12 мая будет невозможно оформить цифровой пропуск через СМС, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:42
Армия и оружие
Первый самолет со специалистами ВС РФ вернулся из Италии в Россию
Первый самолет ВКС России вернулся в Подмосковье с военными специалистами на борту, которые помогали бороться с коронавирусом в Италии, передает РИА "Новости" заявление Минобороны РФ.
Газета.Ru 12:37
Музыка
Туляков приглашают на праздничный «Концерт из дома»
Туляков приглашают на праздничный «Концерт из дома» Фото: media.tvzvezda.ru В нём примут участие тульские артисты и музыканты, а также всемирно известные звёзды.
MySLO.ru 12:45
Общество
SCMP: Китай намерен продать часть госдолга США и обвалить доллар
Китай может начать продавать ценные бумаги США и таким образом спровоцировать падение курса доллара, пишет South China Morning Post.
РИА Новости 11:57
Здоровье
Московский врач рассказала о прорывной технологии лечения COVID-19
Врач городской клинической больницы № 52 Алена Загребнева рассказала "МК", какие методы лечения применяют в медучреждении в случае поступления пациентов с коронавирусом.
РИА Новости 09:27
Общество
Онищенко рассказал, как долго коронавирус живет на масках и одежде
Бывший главный санитарный врач России, а ныне первый зампред комитета Госдумы по науке Геннадий Онищенко, рассказал о сроках жизни коронавируса.
Российская газета 12:06
Общество
Активисты заявили о срыве полицией акции по раздаче еды бездомным
Полиция не дала активистам «ОВД-Инфо» провести акцию по раздаче еды бездомным на Гоголевском бульваре в Москве.
РБК 13:58