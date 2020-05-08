Политика

РИА НовостиРИА НовостиЗеленский назвал отзыв грузинского дипломата ошибкой

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал решение Тбилиси отозвать посла из Киева из-за назначения Михаила Саакашвили главой исполкома комитета национального совета реформ.
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Зеленский назвал ошибкой отзыв посла Грузии из-за Саакашвили

Известия06:39

Зеленский назвал ошибкой отзыв посла Грузии на Украине из-за Саакашвили

РБК06:50

Зеленский прокомментировал отзыв грузинского посла из Украины

Sputnik Грузия06:45

Зеленский назвал отзыв грузинского дипломата ошибкой

РИА Новости07:02

Зеленский оценил временный отзыв посла Грузией

RT на русском06:30

Зеленский назвал ошибкой отзыв грузинского дипломата

Газета.Ru06:22

Украина не будет отзывать своего посла из Грузии в ответ на действия Тбилиси

ТАСС06:20
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Происшествия

На трассе в Тюменской области обрушился пешеходный переход

ТАСС 07:16
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Политика

МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ 09:44
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Общество

Покупателям объяснили, почему чеки нельзя оставлять на кассе магазина

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Мой Брянск 03:32
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Политика

Россия поддержит ветеранов ВОВ в Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье

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Глава ВОЗ напомнил о победе человечества над оспой

Человечество 40 лет назад смогло ликвидировать оспу как угрозу человечеству, это напоминает о том, что победа над коронавирусом возможна, если страны объединят свои усилия, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
Взгляд.ру 14:01
Происшествия

Дорожный конфликт со стрельбой произошёл в центре Москвы

Говорит Москва 12:24
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Общество

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Слова губернатора Липецкой области Игоря Артамонова о разгоне людей с помощью дезинфекции вырваны из контекста, заявили РИА Новости в обладминистрации.
РИА Новости вчера в 10:22
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Армия и оружие

Появление военных кораблей НАТО у границ России сочли бессмысленным

Военные корабли США и Британии вошли в Баренцево море, поближе к границам России.
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Протоиерей Димитрий Смирнов госпитализирован с коронавирусом

Протоиерей Димитрий Смирнов госпитализирован с коронавирусом Состояние известного священника ухудшилось.
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В Пензенской области режим повышенной готовности продлен до 17 мая

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«Академик Черский» идет за трубами для «Северного потока-2»

Никаких официальных подтверждений, что судно идет достраивать "Северный поток-2" не было, хотя в конце прошлого года глава Минэнерго Александр Новак не исключил возможность достройки газопровода "Академиком Черским".
Российская газета вчера в 12:16
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Общество

Ограничения в Москве продлили до 31 мая

Временные ограничения в Москве, введённые в связи с распространением коронавируса, продлеваются до 31 мая, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
RT на русском вчера в 09:14
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Политика

Путин поздравил с годовщиной Победы народы Украины и Грузии

Президент России Владимир Путин поздравил с годовщиной 75-летия Победы народы Грузии и Украины, сообщает пресс-служба Кремля.
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Общество

Тропический ливень обрушился на Нижний Новгород

Настоящий тропический ливень обрушился на Нижний Новгород. Соцсети заполнили фото подтопленных улиц и плавающих автомобилей.
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Энергетика

В США начались беспрецедентные проблемы с нефтью и газом

Беспрецедентные проблемы начались на фоне пандемии коронавируса, которая привела к экономическому кризису и радикальному снижению спроса на топливо по всему миру.
Lenta.ru 06:58
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Общество

В правительстве назвали возможный срок выхода из режима ограничений

Ранее власти Москвы продлили введенные из-за коронавируса ограничения до конца мая.
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Игры

Открылся сбор предзаказов Mortal Kombat 11: Aftermath

В Steam, PS Store и Microsoft Store начался сбор предварительных заказов Mortal Kombat: Aftermath — крупного DLC, которое выйдет 26 мая.
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Авто

Американские автодилеры вывозят автомобили в море

Ситуация в американском автопроме чем-то напоминает «нефтянку»: производство автомобилей продолжается, а хранить их из-за переполненных вследствие низкого спроса складов пока негде.
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Сухум, 8 мая 2020, 15:13 — REGNUM В Абхазии правоохранители 8 мая задержали подозреваемого в убийстве двух и более лиц в Сухуме.
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Глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко заявил, что с 12 мая будет невозможно оформить цифровой пропуск через СМС, передает РИА "Новости".
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Армия и оружие

Первый самолет со специалистами ВС РФ вернулся из Италии в Россию

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Туляков приглашают на праздничный «Концерт из дома»

Туляков приглашают на праздничный «Концерт из дома» Фото: media.tvzvezda.ru В нём примут участие тульские артисты и музыканты, а также всемирно известные звёзды.
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Московский врач рассказала о прорывной технологии лечения COVID-19

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Украинский государственный деятель. Действующий президент Украины с 20 мая 2019. Основатель политической партии «Слуга народа». До избрания президентом получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист.
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Грузинский и украинский государственный и политический деятель. Занимал пост президента Грузии два срока подряд в 2004-2013 годах.
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