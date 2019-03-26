Политика
РИА НовостиЗеленский назвал основные задачи на посту президента
Президент Украины Владимир Зеленский назвал своими главными задачами на посту главы государства завершение войны и возвращение "всех украинских территорий". Об этом политик заявил на встрече с главой Словакии Зузаной Чапутовой.
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Президент Украины Владимир Зеленский назвал своими главными задачами на посту главы государства завершение войны и возвращение "всех украинских территорий".РИА Новости07:43
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Общество
В Минтруде готовят эксперимент по четырехднёвной рабочей неделе
В Министерстве труда и соцзащиты готовится совещание по вопросу тестового введения четырёхдневной рабочей недели на нескольких предприятиях, сообщает 16 сентября газета «Известия» со ссылкой на замминистра экономического развития Петра Засельского.
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Украина заложила в проект бюджета почти 10 млрд долларов на оборону
Премьер Алексей Гончарук заявил, что с 2020 года страна будет планировать свой госбюджет на три года вперед Правительство Украины заложило в проект государственного бюджета на будущий год 9,9 млрд долларов расходов на оборону и безопасность.
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Ранее сообщалось, что в пятницу, 13 сентября, у артистки начался отек головного мозга на фоне рака и ее доставили в реанимацию в тяжелом состоянии.
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Росстат отчитался о подъеме промышленного производства
Прирост промышленного производства за август составил 2,9% по сравнению с августом 2018 года и 2,5% по сравнению с июлем 2019 года.
Газета.Ru 12:33
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Шестой апелляционный суд Киева отклонил апелляцию украинского телеканала «112 Украина», который власти обвиняют в трансляции пророссийских позиций, по решению о лишении его лицензии.
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О романе одной из главных светских див нулевых Милы Волчек и миллиардера Алексея Гарбера стало известно в 2018 году.
Вокруг ТВ 07:25
Шоу-бизнес
Родители Богомолова покинули свадьбу после откровенного танца Собчак
Родители Константина Богомолова покинули место проведения свадебного торжества после откровенного танца в исполнении его жены Ксении Собчак.
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Путин подытожил переговоры с Эрдоганом
Газета.Ru 11:57
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Овечкин предложил внести изменения в хоккейные правила
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин выступил за возвращение в НХЛ тонированных визоров.
Sport24.ru 10:46
Политика
Российский МС-21 совершил первый международный полёт
Российский среднемагистральный самолёт МС-21 совершил первый международный полёт из Жуковского в Стамбул, передаёт ТАСС.
RT на русском 06:37
Политика
Россия сможет поставлять газ в ЕС без контракта с Украиной
Источник в евроэнергосекторе заявил, что для транзита газа в ЕС в 2020 году России не нужен новый контракт с Украиной.
Газета.Ru вчера в 15:58
Политика
Украинская делегация пыталась лишить слова представителя Крыма в ОБСЕ
Делегация Украины пыталась лишить слова представителя Крыма на совещании ОБСЕ, которое проходило в Варшаве. Там говорили о правах человека.
РЕН ТВ 11:49
Общество
Сердюков и Васильева стали многодетными родителями
Бывший министр обороны Анатолий Сердюков и экс-глава департамента имущественных отношений минобороны РФ Евгения Васильева внезапно стали многодетными родителями: теперь они воспитывают сразу троих детей.
Газета.Ru 10:07
Экономика
Forbes обнародовал рейтинг крупнейших частных компаний России
Журнал Forbes составил традиционный рейтинг 200 крупнейших российских частных компаний, и первую строчку в нем, как и год назад, занял нефтяной гигант "ЛУКОЙЛ".
Интерфакс 03:21
Гаджеты
Motorola ворвалась на рынок с очень дешевыми телевизорами. Цена
В линейку Motorola TV не вошли лишь совсем бюджетные телевизоры дешевле $100 (6400 руб. по курсу ЦБ на 16 сентября 2019 г.), а также премиальные модели, стоимость которых исчисляется тысячами долларов.
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Культура
Авторы «Друзей» опровергли слухи о продолжении сериала
News.ru 14 сентября в 10:10
Политика
США подозревали высланных при Обаме российских дипломатов в шпионаже
Высланные из США в декабре 2016 года сотрудники российского посольства в Вашингтоне и генконсульства в Сан-Франциско могли быть замешаны в контрразведывательной операции российских спецслужб.
News.ru 11:25
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Ученые выяснили причину набора веса с возрастом
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Долговая нагрузка россиян в 75% регионов превысила пик 2013-2014 годов
Объясняется это в том числе высокой кредитной нагрузкой населения, которая в 75% регионов уже превысила пик 2013-2014 годов.
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Джонсон подтвердил, что не будет просить о переносе сроков Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подтвердил на встрече с главой Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером, что не намерен просить о переносе сроков Brexit.
РИА Новости 09:04
Общество
В России изменятся правила ухода в отпуск
Россияне с 1 октября этого года смогут уйти в отпуск по новым правилам. Теперь заявление на отдых можно будет подать электронным путем.
BFM.ru 10:48
Армия и оружие
Российские С-400 в Сирии едва не сбили израильские истребители
Военное дело вчера в 08:36
Экономика
В правительстве утвердили правила выплат на ипотеку многодетным семьям
Правительство РФ утвердило разработанные Министерством финансов правила выплат многодетным семьям 450 тыс. рублей на погашение ипотеки.
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Энергетика
Добыча нефти в Саудовской Аравии упала вдвое после атаки дронов
Атака дронов на объекты национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco привела к сокращению уровня добычи нефти в королевстве почти вдвое.
РБК 14 сентября в 11:59