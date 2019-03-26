с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский назвал своими главными задачами на посту главы государства завершение войны и возвращение "всех украинских территорий". Об этом политик заявил на встрече с главой Словакии Зузаной Чапутовой.

Авто АвтоВАЗ представил новые спецверсии популярных моделей Три модели марки "Лада" в ближайшее время будут предлагаться в новой версии #Club, отличающейся внешним декором и улучшенным оснащением.

Политика В правительстве Крыма поддержали двойное название республики Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте Георгий Мурадов прокомментировал инициативу о переименовании региона в Республику Крым — Таврида.

Общество В Минтруде готовят эксперимент по четырехднёвной рабочей неделе В Министерстве труда и соцзащиты готовится совещание по вопросу тестового введения четырёхдневной рабочей недели на нескольких предприятиях, сообщает 16 сентября газета «Известия» со ссылкой на замминистра экономического развития Петра Засельского.

Политика Украина заложила в проект бюджета почти 10 млрд долларов на оборону Премьер Алексей Гончарук заявил, что с 2020 года страна будет планировать свой госбюджет на три года вперед Правительство Украины заложило в проект государственного бюджета на будущий год 9,9 млрд долларов расходов на оборону и безопасность.

Шоу-бизнес Состояние Анастасии Заворотнюк ухудшилось Ранее сообщалось, что в пятницу, 13 сентября, у артистки начался отек головного мозга на фоне рака и ее доставили в реанимацию в тяжелом состоянии.

Экономика Росстат отчитался о подъеме промышленного производства Прирост промышленного производства за август составил 2,9% по сравнению с августом 2018 года и 2,5% по сравнению с июлем 2019 года.

Политика Украинский суд принял решение против «пророссийского» телеканала Шестой апелляционный суд Киева отклонил апелляцию украинского телеканала «112 Украина», который власти обвиняют в трансляции пророссийских позиций, по решению о лишении его лицензии.

Шоу-бизнес Экс-невеста Тимати Мила Волчек впервые стала матерью О романе одной из главных светских див нулевых Милы Волчек и миллиардера Алексея Гарбера стало известно в 2018 году.

Шоу-бизнес Родители Богомолова покинули свадьбу после откровенного танца Собчак Родители Константина Богомолова покинули место проведения свадебного торжества после откровенного танца в исполнении его жены Ксении Собчак.

Хоккей Овечкин предложил внести изменения в хоккейные правила Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин выступил за возвращение в НХЛ тонированных визоров.

Политика Российский МС-21 совершил первый международный полёт Российский среднемагистральный самолёт МС-21 совершил первый международный полёт из Жуковского в Стамбул, передаёт ТАСС.

Политика Россия сможет поставлять газ в ЕС без контракта с Украиной Источник в евроэнергосекторе заявил, что для транзита газа в ЕС в 2020 году России не нужен новый контракт с Украиной.

Политика Украинская делегация пыталась лишить слова представителя Крыма в ОБСЕ Делегация Украины пыталась лишить слова представителя Крыма на совещании ОБСЕ, которое проходило в Варшаве. Там говорили о правах человека.

Общество Сердюков и Васильева стали многодетными родителями Бывший министр обороны Анатолий Сердюков и экс-глава департамента имущественных отношений минобороны РФ Евгения Васильева внезапно стали многодетными родителями: теперь они воспитывают сразу троих детей.

Экономика Forbes обнародовал рейтинг крупнейших частных компаний России Журнал Forbes составил традиционный рейтинг 200 крупнейших российских частных компаний, и первую строчку в нем, как и год назад, занял нефтяной гигант "ЛУКОЙЛ".

Гаджеты Motorola ворвалась на рынок с очень дешевыми телевизорами. Цена В линейку Motorola TV не вошли лишь совсем бюджетные телевизоры дешевле $100 (6400 руб. по курсу ЦБ на 16 сентября 2019 г.), а также премиальные модели, стоимость которых исчисляется тысячами долларов.

Политика США подозревали высланных при Обаме российских дипломатов в шпионаже Высланные из США в декабре 2016 года сотрудники российского посольства в Вашингтоне и генконсульства в Сан-Франциско могли быть замешаны в контрразведывательной операции российских спецслужб.

Финансы Долговая нагрузка россиян в 75% регионов превысила пик 2013-2014 годов Объясняется это в том числе высокой кредитной нагрузкой населения, которая в 75% регионов уже превысила пик 2013-2014 годов.

Политика Джонсон подтвердил, что не будет просить о переносе сроков Brexit Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подтвердил на встрече с главой Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером, что не намерен просить о переносе сроков Brexit.

Общество В России изменятся правила ухода в отпуск Россияне с 1 октября этого года смогут уйти в отпуск по новым правилам. Теперь заявление на отдых можно будет подать электронным путем.

Экономика В правительстве утвердили правила выплат на ипотеку многодетным семьям Правительство РФ утвердило разработанные Министерством финансов правила выплат многодетным семьям 450 тыс. рублей на погашение ипотеки.