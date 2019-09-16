с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский назвал своими главными задачами на посту главы государства завершение войны и возвращение "всех украинских территорий". Об этом политик заявил на встрече с главой Словакии Зузаной Чапутовой.

Политика Минск опроверг планы создания конфедерации России и Белоруссии Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт подчеркнула абсолютный приоритет сохранения независимости в ходе экономической интеграции с Россией, комментируя публикации в СМИ о том, что две страны якобы планируют объединиться в конфедерацию.

Единоборства Макгрегор намекнул на возвращение в октагон 14 декабря Макгрегор не выступал в октагоне с октября 2018 года, когда уступил российскому бойцу Хабибу Нурмагомедову в поединке за звание чемпиона UFC в лёгкой весовой категории.

Экономика ТЦ «Галерея» хотят продать за 80 млрд рублей Приобрести один из крупнейших торговых центров Петербурга хотят два фонда. Об этом стало известно сегодня, 16 сентября.

Политика В правительстве Крыма поддержали двойное название республики Ранее с инициативой о переименовании Республики Крым в Республику Крым - Тавриду выступил глава национально-культурной автономии греков Крыма "Таврида" Иван Шонус.

Политика Великобритания и ЕС договорились активизировать переговоры по Brexit Великобритания и ЕС активизируют переговоры по Brexit и будут проводить встречи своих представителей на ежедневной основе.

Общество Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".

Шоу-бизнес Маленькая дочка Кейт Миддлтон рассказала о новой беременности мамы Маленькая принцесса Шарлотта - дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон - в этом году впервые отправилась в школу и тут же принялась выдавать семейные секреты.

Политика Путин и Рухани проводят встречу в Анкаре Президенты России и Ирана Владимир Путин и Хасан Рухани проводят двустороннюю встречу в Анкаре.

Происшествия Три автобуса столкнулись на западе Москвы Три автобуса столкнулись в понедельник, 16 сентября, на западе Москвы. По предварительной информации, пострадали шесть человек.

Футбол Футболисты Кокорин и Мамаев выйдут на свободу 17 сентября Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев выйдут на свободу 17 сентября, сообщили РБК в пресс-службе УФСИН по Белгородской области.

Происшествия Путин помиловал трех осужденных Президент России Владимир Путин помиловал трех человек, осужденных за незаконный оборот наркотиков и насильственные преступления.

Происшествия На Сахалине сотрудника Росгвардии убили за замечание о курении В Южно-Сахалинске погиб сотрудник Росгвардии, сообщила РИА Новости пресс-секретарь областного управления ведомства Елена Таратутина.

Политика В ЛНР назвали фейком данные об аресте главы МВД Корнета В самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) назвали фейком сообщение об аресте главы МВД Игоря Корнета, сообщает "Политика сегодня".

Авто «АвтоВАЗ» представил новую спецверсию трех моделей Lada Отличительной особенностью новой спецверсии LADA #CLUB станет наличие оригинальных элементов экстерьера и интерьера, а также расширенный набор оборудования, который был доступен ранее исключительно в топовых комплектациях.

Гаджеты Цены на iPhone 11 Pro Max в России оказались самыми высокими в мире Что же касается самого "бюджетного" варианта из новой линейки Apple - iPhone 11 с памятью 64 ГБ, то здесь Россия уступила пальму первенства Норвегии ($947), а сама оказалась на второй строчке ($933).

Политика Сотрудника Росгвардии из Бурятии накажут за видеообращение о митингах Сотрудника ФГУП «Охрана» из Бурятии Виктора Хоржирова, снявшего обращение с призывом к росгвардейцам не задерживать участников митингов, накажут за запись видео в рабочее время.

Происшествия Удар молнии в автомобиль в Новосибирске попал на видео Молния во время ливня в Новосибирске ударила прямо в автомобиль, движущийся по Бердскому шоссе.

Общество В России изменятся правила ухода в отпуск Россияне с 1 октября этого года смогут уйти в отпуск по новым правилам. Теперь заявление на отдых можно будет подать электронным путем.

Футбол Федун не принял отставку главного тренера «Спартака» Кононова Владелец московского "Спартака" Леонид Федун отказался принять отставку наставника красно-белых Олега Кононова, сообщает "Чемпионат.com".

Здоровье Кардиолог посоветовал навсегда отказаться от помидоров По мнению Гандри, в организме человека белок может спровоцировать воспалительный процесс и ряд заболеваний, передает "Вечерняя Москва".

Происшествия В Томске автобус с пассажирами врезался в столб Маршрутный автобус ПАЗ с 20 пассажирами в Томске в понедельник врезался в столб и опрокинулся на бок, количество пострадавших уточняется, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.

Экономика Forbes назвал десятку крупнейших частных компаний России Как сообщало ИА REGNUM, в рейтинге 200 крупнейших российских частных компаний по версии журнала Forbes с 2013 года первую строчку занимает нефтяной гигант «Лукойл».