Политика

РИА НовостиРИА НовостиЗеленский назвал основные задачи на посту президента

Президент Украины Владимир Зеленский назвал своими главными задачами на посту главы государства завершение войны и возвращение "всех украинских территорий". Об этом политик заявил на встрече с главой Словакии Зузаной Чапутовой.
Читать в источнике
Комментировать60
с чего всё началось
Президент Украины Владимир Зеленский назвал
 своими главными задачами на посту главы государства завершение войны и возвращение "всех украинских территорий".
РИА Новости07:43

Подробнее о событии

Зеленский заявил, что мир в Донбассе и возвращение Крыма остаются его основными задачами

ТАСС07:00

Зеленский назвал свои основные задачи на посту президента

РБК07:06

Зеленский назвал свою главную миссию как президента Украины

RT на русском06:53

Зеленский назвал основные задачи на посту президента

РИА Новости07:43

Зеленский назвал свои главные задачи на посту президента

Московский Комсомолец07:55

Зеленский назвал свои главные задачи на посту президента

Известия06:55

Зеленский назвал главные задачи на посту президента

Газета.Ru09:28
Показать все источники
Автоматически обработано 6999 источников, обновлено в 11:10, Вашингтон
Политика

Минск опроверг планы создания конфедерации России и Белоруссии

Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт подчеркнула абсолютный приоритет сохранения независимости в ходе экономической интеграции с Россией, комментируя публикации в СМИ о том, что две страны якобы планируют объединиться в конфедерацию.
Интерфакс 08:06
Единоборства

Макгрегор намекнул на возвращение в октагон 14 декабря

Макгрегор не выступал в октагоне с октября 2018 года, когда уступил российскому бойцу Хабибу Нурмагомедову в поединке за звание чемпиона UFC в лёгкой весовой категории.
Чемпионат 02:13
Экономика

ТЦ «Галерея» хотят продать за 80 млрд рублей

Приобрести один из крупнейших торговых центров Петербурга хотят два фонда. Об этом стало известно сегодня, 16 сентября.
Gazeta.SPb 07:56
Политика

В правительстве Крыма поддержали двойное название республики

Ранее с инициативой о переименовании Республики Крым в Республику Крым - Тавриду выступил глава национально-культурной автономии греков Крыма "Таврида" Иван Шонус.
Российская газета 07:56
Происшествия

Фигурантов дела о хищениях при подготовке к ЧМ-2018 выпустили из СИЗО

Право.ру 07:38
Политика

Великобритания и ЕС договорились активизировать переговоры по Brexit

Великобритания и ЕС активизируют переговоры по Brexit и будут проводить встречи своих представителей на ежедневной основе.
ТАСС 09:15
Общество

Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
Газета.Ru вчера в 21:49
Шоу-бизнес

Маленькая дочка Кейт Миддлтон рассказала о новой беременности мамы

Маленькая принцесса Шарлотта - дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон - в этом году впервые отправилась в школу и тут же принялась выдавать семейные секреты.
Суть событий 10:44
Политика

Путин и Рухани проводят встречу в Анкаре

Президенты России и Ирана Владимир Путин и Хасан Рухани проводят двустороннюю встречу в Анкаре.
RT на русском 09:47
Происшествия

Три автобуса столкнулись на западе Москвы

Три автобуса столкнулись в понедельник, 16 сентября, на западе Москвы. По предварительной информации, пострадали шесть человек.
Известия 10:06
Футбол

Футболисты Кокорин и Мамаев выйдут на свободу 17 сентября

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев выйдут на свободу 17 сентября, сообщили РБК в пресс-службе УФСИН по Белгородской области.
РБК 09:12
Происшествия

Путин помиловал трех осужденных

Президент России Владимир Путин помиловал трех человек, осужденных за незаконный оборот наркотиков и насильственные преступления.
Lenta.ru 10:23
Происшествия

На Сахалине сотрудника Росгвардии убили за замечание о курении

В Южно-Сахалинске погиб сотрудник Росгвардии, сообщила РИА Новости пресс-секретарь областного управления ведомства Елена Таратутина.
РИА Новости вчера в 22:46
Политика

В ЛНР назвали фейком данные об аресте главы МВД Корнета

В самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) назвали фейком сообщение об аресте главы МВД Игоря Корнета, сообщает "Политика сегодня".
Газета.Ru 09:08
Авто

«АвтоВАЗ» представил новую спецверсию трех моделей Lada

Отличительной особенностью новой спецверсии LADA #CLUB станет наличие оригинальных элементов экстерьера и интерьера, а также расширенный набор оборудования, который был доступен ранее исключительно в топовых комплектациях.
Тарантас Ньюс 05:21
Общество

Сердюков и Васильева стали многодетными родителями

Газета.Ru 10:07
Гаджеты

Цены на iPhone 11 Pro Max в России оказались самыми высокими в мире

Что же касается самого "бюджетного" варианта из новой линейки Apple - iPhone 11 с памятью 64 ГБ, то здесь Россия уступила пальму первенства Норвегии ($947), а сама оказалась на второй строчке ($933).
Газета.Ru 09:04
Политика

Сотрудника Росгвардии из Бурятии накажут за видеообращение о митингах

Сотрудника ФГУП «Охрана» из Бурятии Виктора Хоржирова, снявшего обращение с призывом к росгвардейцам не задерживать участников митингов, накажут за запись видео в рабочее время.
РБК 09:41
Происшествия

Удар молнии в автомобиль в Новосибирске попал на видео

Молния во время ливня в Новосибирске ударила прямо в автомобиль, движущийся по Бердскому шоссе.
Известия 07:00
Общество

В России изменятся правила ухода в отпуск

Россияне с 1 октября этого года смогут уйти в отпуск по новым правилам. Теперь заявление на отдых можно будет подать электронным путем.
BFM.ru 10:48
Космос

Опубликовано фото межзвездной кометы, открытой астрономом из Крыма

Крымский астроном Геннадий Борисов открыл межзвездную комету.
РЕН ТВ 13 сентября в 19:51
Футбол

Федун не принял отставку главного тренера «Спартака» Кононова

Владелец московского "Спартака" Леонид Федун отказался принять отставку наставника красно-белых Олега Кононова, сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 09:35
Происшествия

Россиянин скончался в Турции после полета на водном парашюте

Газета.Ru 10:23
Космос

«Роскосмос» думает вернуть космонавтам оружие

Популярная механика 05:35
Хоккей

Двух хоккеистов дисквалифицировали пожизненно за драку в Новосибирске

РИА Новости 08:53
Происшествия

В новосибирском центре вирусологии «Вектор» произошел взрыв

Российская газета 08:06
Здоровье

Кардиолог посоветовал навсегда отказаться от помидоров

По мнению Гандри, в организме человека белок может спровоцировать воспалительный процесс и ряд заболеваний, передает "Вечерняя Москва".
Российская газета вчера в 00:46
Происшествия

В Томске автобус с пассажирами врезался в столб

Маршрутный автобус ПАЗ с 20 пассажирами в Томске в понедельник врезался в столб и опрокинулся на бок, количество пострадавших уточняется, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.
РИА Новости 07:52
Экономика

Forbes назвал десятку крупнейших частных компаний России

Как сообщало ИА REGNUM, в рейтинге 200 крупнейших российских частных компаний по версии журнала Forbes с 2013 года первую строчку занимает нефтяной гигант «Лукойл».
REGNUM 05:02
Футбол

Экс-игрок сборной Англии высказался о расизме среди тренеров

Бывший футболист сборной Англии Эмил Хески заявил, что перспективы карьерного роста для белокожих и темнокожих тренеров сильно отличаются, передает Mirror со ссылкой на The Times.
Газета.Ru 10:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное