с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский назвал своими главными задачами на посту главы государства завершение войны и возвращение "всех украинских территорий". Об этом политик заявил на встрече с главой Словакии Зузаной Чапутовой.

Гаджеты Новая уязвимость в SIM-картах позволяет следить за пользователями Специалисты по кибербезопасности обнаружили критическую уязвимость, которая позволяет злоумышленникам взламывать смартфоны и шпионить за их хозяевами.

Общество Синоптики прогнозируют третью волну бабьего лета в Москве Третья волна бабьего лета ожидается в Москве с 23 по 27 сентября, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

Шоу-бизнес Спецвыпуск об Анастасии Заворотнюк покажут на Первом канале Первый канал выпустит сегодня, 16 сентября, в 19:45 специальный выпуск программы «Пусть говорят», посвященный актрисе Анастасии Заворотнюк, сообщает «Газета.ru».

Политика Атаки на Saudi Aramco не обсуждались на встречах Путина в Анкаре Нападения на нефтяные промыслы Saudi Aramco в Саудовской Аравии не являлись предметом обсуждения на встречах президента России Владимира Путина с главами Ирана и Турции в Анкаре.

Энергетика Цены на нефть растут после атак дронов на НПЗ в Саудовской Аравии Мировые цены на нефть продолжают расти после атак на нефтяные объекты в Саудовской Аравии. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Гаджеты В Роскачестве рассказали, как правильно выбрать смартфон В организации протестировали новинки и рассказали, как правильно выбрать гаджет.

Экономика В Кремле прокомментировали объединение экономик России и Белоруссии Белоруссия и Россия планируют создать единый Налоговый и гражданский Кодексы.

Экономика Рекламный рынок продолжит расти за счет онлайна Рекламный рынок продолжит расти за счет онлайна Участники рынка телерекламы надеются на восстановление спроса во втором полугодии 2019 года после падения затрат в этом сегменте на 9% в первые шесть месяцев.

Политика Прокуратура в Нью-Йорке потребовала раскрыть данные о налоговых декларациях Трампа - СМИ Прокуратура направила налоговой компании Mazars USA, которая готовила налоговые декларации для Трампа на протяжении примерно десяти лет, повестки с требованием предоставить данные о финансах Трампа и его компании Trump Organization с 2011 года.

Политика Российский дипломат назвал неприемлемыми удары Израиля по Сирии Посол России в Израиле Анатолий Викторов заявил, что любые действия Израиля, нарушающие суверенитет Сирии, неприемлемы.

Политика Сотрудника ФГУП Росгвардии из Бурятии накажут за видео о митингах Сотрудника ФГУП «Охрана» из Бурятии Виктора Хоржирова, снявшего обращение с призывом к росгвардейцам не задерживать участников митингов, накажут за запись видео в рабочее время.

Культура Минкультуры собралось создать федеральную кинокомиссию В Минкультуры рассматривают возможность создания единой федеральной кинокомиссии, сообщил глава ведомства Владимир Мединский на форуме международной ассоциации кинокомиссий «Синепозиум».

Политика Дания может остановить строительство газопровода «Северный поток — 2» Прокладка газопровода в Европу по дну Балтийского моря может задержаться на границе территориальных вод Дании, опасается капитан трубоукладочного судна Кенни Хубен, 16 сентября сообщает Reuters.

Политика Сноуден посоветовал чиновникам не использовать WhatsApp и Telegram Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден предостерег чиновников и членов правительства от использования мессенджеров WhatsApp и Telegram.

Здоровье Употребление помидоров может быть вредно для здоровья По словам специалиста, помидоры наносят вред здоровью, несмотря на то, что в них содержится множество витаминов и минералов.

Политика Трамп признался, что не обещал защищать Саудовскую Аравию Американский президент Дональд Трамп отрицательно ответил на вопрос журналистов о том, обещал ли он Саудовской Аравии, являющейся одним из главных союзников США на Ближнем Востоке, защищать ее.

Политика В Госдуме исключили скорое изменение правил ухода в отпуск Законопроект о цифровизации трудовых отношений был внесен группой депутатов в Госдуму 21 июня.

Происшествия Устинов получил 3,5 года колонии за нападение на омоновца 3 августа Тверской суд Москвы приговорил к 3,5 года колонии общего режима Павла Устинова за применение насилия по отношению к омоновцу во время несанкционированной акции в центре столицы 3 августа.

Общество Названы десять профессий с самыми высокими зарплатами в РФ По словам директора Рыбного союза Сергея Гудкова, механики в рыбодобывающей промышленности получают около 200 тыс. рублей, а самая высокая в стране зарплата обещана соискателю из-за срочной необходимости.

Футбол «Ростов» победил «Ахмат» в матче РПЛ Футболисты «Ростова» одержал победу над грозненским «Ахматом» в домашнем матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Кино Представлено короткометражное продолжение «Мира Юрского периода» Киностудия Universal Pictures и режиссер Колин Треворроу представили короткометражный фильм, который является продолжением картины "Мир Юрского периода".

Гаджеты Российские iPhone 11 оказались самыми дорогими в мире Российские цены на iPhone 11 оказались одними из самых высоких в мире, выяснил портал PhoneArena, который сравнивал стоимость представленных новинок от Apple в разных странах.

Политика Обвинённая в оскорблении жителей Тулуна чиновница уволилась Ранее Ирина Алашкевич, которую обвинили в оскорблении пострадавших от наводнения в Тулуне, попросила прощения.

Политика Мэрия не признала подлинность данных Навального о цифровом голосовании У департамента есть список личных кабинетов участников цифрового голосования, который также есть в Мосгоризбиркоме, в ТИКах и у председателей УИК (у последних, уточнил Костырко, есть только списки избирателей, голосующих на данном участке).