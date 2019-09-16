Политика
РИА НовостиЗеленский назвал основные задачи на посту президента
Президент Украины Владимир Зеленский назвал своими главными задачами на посту главы государства завершение войны и возвращение "всех украинских территорий". Об этом политик заявил на встрече с главой Словакии Зузаной Чапутовой.
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с чего всё началось
Президент Украины Владимир Зеленский назвал своими главными задачами на посту главы государства завершение войны и возвращение "всех украинских территорий".РИА Новости07:43
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Суд в Москве приговорил Павла Устинова к 3,5 годам в колонии общего режима за применение насилия к сотруднику ОМОНа во время несанкционированной акции 3 августа на Пушкинской площади, сообщает РИА "Новости".
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Путин прибыл в Анкару на саммит по Сирии
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Sony презентовала 8К-телевизоры за шесть миллионов рублей
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Армия и оружие
Рухани обвинил США во вмешательстве в дела Йемена
Президент Ирана Хасан Рухани обвинил Соединенные Штаты во вмешательстве во внутренние дела Йемена, об этом 16 сентября сообщает Anadolu Ajansi.
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Украинский режиссер Олег Сенцов оценил изменения, произошедшие на Украине за последние пять лет, которые он провел в заключении в России.
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