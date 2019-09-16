с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский назвал своими главными задачами на посту главы государства завершение войны и возвращение "всех украинских территорий". Об этом политик заявил на встрече с главой Словакии Зузаной Чапутовой.

Экономика Лукашенко пообещал обсудить с Россией компенсацию за налоговый маневр По словам Лукашенко, налоговый маневр в нефтяной сфере, проводимый Россией, стал причиной уменьшения поступлений от вывозных таможенных пошлин за нефтепродукты.

Шоу-бизнес Родители Богомолова покинули свадьбу после откровенного танца Собчак Родители Константина Богомолова покинули место проведения свадебного торжества после откровенного танца в исполнении его жены Ксении Собчак.

Гаджеты Xiaomi представит Mi 9 Pro, Mi MIX 5G и MIUI 11 уже 24 сентября 24 сентября китайский производитель представит сразу несколько устройств, среди которых Mi 9 Pro и новый смартфон линейки Mi MIX.

Общество Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".

Происшествия В Москве подростки жестоко избили девушку «на камеру» В Москве толпа подростков жестко избила девушку, сняла сцену на видео и выложила в интернет.

Политика В Бурятии росгвардеец призвал коллег не задерживать мирных митингующих Сотрудник Росгвардии из Бурятии записал видеообращение, в котором призвал коллег "не выполнять заведомо преступных приказов" и не задерживать участников мирных митингов.

Армия и оружие Названы ключевые черты нового российского корвета «Меркурий» Уникальные черты нового российского корвета «Меркурий» отметил заместитель главного конструктора кораблей проекта 20 386 Александр Дадыкин 15 сентября в эфире телеканала «Звезда».

Киберспорт Игрок прошёл Resident Evil 4 с нулевым процентом попаданий Пользователь сайта Reddit под ником Manekimoney рассказал, что прошёл Resident Evil 4 с нулевым процентом попаданий.

Экономика Россияне начинают копить при доходе от 35 тысяч Почти треть заявили, что им для того, чтобы начать копить, нужен доход от 45 до 55 тысяч рублей на члена семьи.

Политика Лукашенко объяснил, зачем в парламенте нужны женщины Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что в парламенте женщины должны составлять не менее трети.

Финансы Официальный курс евро снизился на 86 копеек Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 86,12 копейки - до 70,6695 рубля, курс доллара уменьшился на 64,39 копейки - до 63,8272 рубля, следует из данных Банка России.

Шоу-бизнес У Заворотнюк начались тяжелые осложнения У актрисы Анастасии Заворотнюк развились полиорганная недостаточность и пневмония. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Происшествия В Мариуполе расстрелян в упор ополченец «Пятнашки» Роман Джумаев Неизвестные позвонили в дверь квартиры, где жил Джумаев и расстреляли его в упор.

Происшествия Суд приговорил Устинова к 3,5 годам колонии за нападение на омоновца Суд в Москве приговорил Павла Устинова к 3,5 годам в колонии общего режима за применение насилия к сотруднику ОМОНа во время несанкционированной акции 3 августа на Пушкинской площади, сообщает РИА "Новости".

Армия и оружие Рухани обвинил США во вмешательстве в дела Йемена Президент Ирана Хасан Рухани обвинил Соединенные Штаты во вмешательстве во внутренние дела Йемена, об этом 16 сентября сообщает Anadolu Ajansi.

Политика В МИД ДНР осудили заявления Киева о статусе Донбасса Глава МИД самопровозглашённой Донецкой народной республики Наталья Никонорова прокомментировала заявления украинского министра иностранных дел Вадима Пристайко об особом статусе Донбасса.

Политика В Кремле прокомментировали данные о программе интеграции с Белоруссией Как напомнил представитель Кремля, президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в Санкт-Петербурге поручили правительствам доработать план действий по интеграции экономик двух государств.

Происшествия Повторная экспертиза признала виновника ДТП на Малышева в Екатеринбурге трезвым Эксперты в Челябинске после повторной экспертизы анализов виновника смертельного ДТП на Малышева Владимира Васильева признали, что он был трезв.

Общество С 1 октября в России изменятся правила ухода в отпуск Все в общем просто, отмечает Рамблер. C 1 октября заявление будет иметь юридическую силу, если будет отправлено по электронной почте.