Политика

РИА НовостиРИА НовостиЗеленский назвал основные задачи на посту президента

Президент Украины Владимир Зеленский назвал своими главными задачами на посту главы государства завершение войны и возвращение "всех украинских территорий". Об этом политик заявил на встрече с главой Словакии Зузаной Чапутовой.
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с чего всё началось
Президент Украины Владимир Зеленский назвал
 своими главными задачами на посту главы государства завершение войны и возвращение "всех украинских территорий".
РИА Новости07:43

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Зеленский заявил, что мир в Донбассе и возвращение Крыма остаются его основными задачами

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Зеленский назвал свою главную миссию как президента Украины

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Зеленский назвал основные задачи на посту президента

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Зеленский назвал свои главные задачи на посту президента

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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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