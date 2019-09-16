с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский назвал своими главными задачами на посту главы государства завершение войны и возвращение "всех украинских территорий". Об этом политик заявил на встрече с главой Словакии Зузаной Чапутовой.

Футбол Футболисты Кокорин и Мамаев выйдут на свободу 17 сентября Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев выйдут на свободу 17 сентября, сообщили РБК в пресс-службе УФСИН по Белгородской области.

Общество В России изменятся правила ухода в отпуск Россияне с 1 октября этого года смогут уйти в отпуск по новым правилам. Теперь заявление на отдых можно будет подать электронным путем.

Происшествия Россиянин скончался в Турции после полета на водном парашюте Гражданин России скончался в турецкой Анталии после занятий парасейлингом, в ходе которых получил тяжелые травмы.

Авто АвтоВАЗ представил новые спецверсии популярных моделей Три модели марки "Лада" в ближайшее время будут предлагаться в новой версии #Club, отличающейся внешним декором и улучшенным оснащением.

Кино «Оно 2» возглавил американский прокат Удачно стартовал в прокате фильм Лорин Скафарии "Стриптизерши".

Политика В правительстве Крыма поддержали идею о втором названии республики Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте России Георгий Мурадов поддержал идею о втором названии для региона — Таврида.

Общество Москвич стал мультимиллионером, купив лотерейный билет за 200 рублей Имя удачливого москвича не сообщается. В августе житель Калининграда выиграл в лотерею более 3,5 миллиона, потратив на билет 40 рублей.

Экономика Падение рынка телерекламы за полгода достигло рекорда В целом рекламный рынок в России показал рост на 3% в первом полугодии 2019 года, его объем составил 227 млрд руб.

Шоу-бизнес У Заворотнюк развились тяжелые осложнения Польские врачи встречают В понедельник, 16 сентября, у актрисы Анастасии Заворотнюк развились полиорганная недостаточность и пневмония.

Происшествия В Башкирии старшеклассница утопила младшую сестру В какой-то момент младшая девочка начала капризничать и хныкать.

Экономика Forbes назвал десятку крупнейших частных компаний России Как сообщало ИА REGNUM, в рейтинге 200 крупнейших российских частных компаний по версии журнала Forbes с 2013 года первую строчку занимает нефтяной гигант «Лукойл».

Гаджеты Российские iPhone 11 оказались самыми дорогими в мире Российские цены на iPhone 11 оказались одними из самых высоких в мире, выяснил портал PhoneArena, который сравнивал стоимость представленных новинок от Apple в разных странах.

Здоровье Бесплатную диагностику рака головы и шеи смогут пройти москвичи Врачи отмечают, что своевременное выявление заболевания и назначение лечения играют ключевую роль в лечении недуга.

Политика Путин рассказал о формировании Конституционного комитета Сирии Ранее в МИД РФ сообщали, что российская межведомственная делегация обсудила с президентом Сирии Башаром Асадом завершение формирования Конституционного комитета и его запуска.

Армия и оружие Лидер ИГ рассказал о планах на будущее Глава террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) самопровозглашенный «халиф» Абу Бакр аль-Багдади записал аудиозапись, где говорит о дальнейших намерениях своей организации.

Происшествия Удар молнии в автомобиль в Новосибирске попал на видео Молния во время ливня в Новосибирске ударила прямо в автомобиль, движущийся по Бердскому шоссе.

Общество Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".

Энергетика Цены на нефть растут на фоне снижения добычи в Саудовской Аравии Мировые цены на нефть выросли на 10% на торгах после атак беспилотников на НПЗ в Саудовской Аравии, свидетельствуют данные торгов.

Кино Ушел из жизни актер сериала «Беверли-Хиллз, 90210» Брайан Терк В США в возрасте 49 лет ушел из жизни актер Брайан Терк, известный зрителям по сериалу «Беверли-Хиллз, 90 210».

Экономика «Ъ»: Россия и Белоруссия интегрируют экономическую систему Отмечается, что премьер-министры Дмитрий Медведев и Сергей Румас согласовали программу с возможностью небольших изменений 6 сентября 2019 года.