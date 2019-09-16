Политика
РИА НовостиЗеленский назвал основные задачи на посту президента
Президент Украины Владимир Зеленский назвал своими главными задачами на посту главы государства завершение войны и возвращение "всех украинских территорий". Об этом политик заявил на встрече с главой Словакии Зузаной Чапутовой.
Читать в источнике
Оценить64
с чего всё началось
Президент Украины Владимир Зеленский назвал своими главными задачами на посту главы государства завершение войны и возвращение "всех украинских территорий".РИА Новости07:43
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 6999 источников, обновлено в 14:12, Вашингтон
Происшествия
Из-за приезда Медведева Петербург встал в пробках
Neva.Today 12:35
Футбол
Футболисты Кокорин и Мамаев выйдут на свободу 17 сентября
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев выйдут на свободу 17 сентября, сообщили РБК в пресс-службе УФСИН по Белгородской области.
РБК 09:12
Общество
В России изменятся правила ухода в отпуск
Россияне с 1 октября этого года смогут уйти в отпуск по новым правилам. Теперь заявление на отдых можно будет подать электронным путем.
BFM.ru 10:48
Происшествия
Россиянин скончался в Турции после полета на водном парашюте
Гражданин России скончался в турецкой Анталии после занятий парасейлингом, в ходе которых получил тяжелые травмы.
Газета.Ru 10:23
Авто
АвтоВАЗ представил новые спецверсии популярных моделей
Три модели марки "Лада" в ближайшее время будут предлагаться в новой версии #Club, отличающейся внешним декором и улучшенным оснащением.
Wroom.ru 05:22
Кино
«Оно 2» возглавил американский прокат
Удачно стартовал в прокате фильм Лорин Скафарии "Стриптизерши".
Газета.Ru вчера в 13:41
Политика
В правительстве Крыма поддержали идею о втором названии республики
Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте России Георгий Мурадов поддержал идею о втором названии для региона — Таврида.
RT на русском 11:44
Общество
Сердюков и Васильева стали многодетными родителями
Газета.Ru 10:07
Общество
Москвич стал мультимиллионером, купив лотерейный билет за 200 рублей
Имя удачливого москвича не сообщается. В августе житель Калининграда выиграл в лотерею более 3,5 миллиона, потратив на билет 40 рублей.
РИА Новости 10:59
Шоу-бизнес
Ягудин признался, что летом у дома Заворотнюк дежурила «скорая»
Телепрограмма 12:05
Экономика
Падение рынка телерекламы за полгода достигло рекорда
В целом рекламный рынок в России показал рост на 3% в первом полугодии 2019 года, его объем составил 227 млрд руб.
Газета.Ru 10:25
Шоу-бизнес
У Заворотнюк развились тяжелые осложнения
Польские врачи встречают В понедельник, 16 сентября, у актрисы Анастасии Заворотнюк развились полиорганная недостаточность и пневмония.
Газета.Ru 07:55
Происшествия
В Башкирии старшеклассница утопила младшую сестру
В какой-то момент младшая девочка начала капризничать и хныкать.
Стерлитамакский рабочий вчера в 12:07
Экономика
Forbes назвал десятку крупнейших частных компаний России
Как сообщало ИА REGNUM, в рейтинге 200 крупнейших российских частных компаний по версии журнала Forbes с 2013 года первую строчку занимает нефтяной гигант «Лукойл».
REGNUM 05:02
Гаджеты
Российские iPhone 11 оказались самыми дорогими в мире
Российские цены на iPhone 11 оказались одними из самых высоких в мире, выяснил портал PhoneArena, который сравнивал стоимость представленных новинок от Apple в разных странах.
РИА Новости 11:50
Здоровье
Бесплатную диагностику рака головы и шеи смогут пройти москвичи
Врачи отмечают, что своевременное выявление заболевания и назначение лечения играют ключевую роль в лечении недуга.
Live24 09:07
Политика
Путин рассказал о формировании Конституционного комитета Сирии
Ранее в МИД РФ сообщали, что российская межведомственная делегация обсудила с президентом Сирии Башаром Асадом завершение формирования Конституционного комитета и его запуска.
РЕН ТВ 10:26
Общество
Россияне все чаще пользуются услугой «друг на час»
Услуга "друг на час" становится все более и более популярной у россиян.
Pravda.Ru 01:48
Армия и оружие
Лидер ИГ рассказал о планах на будущее
Глава террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) самопровозглашенный «халиф» Абу Бакр аль-Багдади записал аудиозапись, где говорит о дальнейших намерениях своей организации.
Lenta.ru 13:01
Происшествия
Удар молнии в автомобиль в Новосибирске попал на видео
Молния во время ливня в Новосибирске ударила прямо в автомобиль, движущийся по Бердскому шоссе.
Известия 07:00
Общество
Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
Газета.Ru вчера в 21:49
Энергетика
Цены на нефть растут на фоне снижения добычи в Саудовской Аравии
Мировые цены на нефть выросли на 10% на торгах после атак беспилотников на НПЗ в Саудовской Аравии, свидетельствуют данные торгов.
Газета.Ru 02:27
Политика
Телеканал «112 Украина» заявил о возможности прекращения вещания
Украинский телеканал «112 Украина» заявил о возможности прекращения вещания по решению суда.
RT на русском 12:48
Кино
Ушел из жизни актер сериала «Беверли-Хиллз, 90210» Брайан Терк
В США в возрасте 49 лет ушел из жизни актер Брайан Терк, известный зрителям по сериалу «Беверли-Хиллз, 90 210».
REGNUM 07:56
Экономика
«Ъ»: Россия и Белоруссия интегрируют экономическую систему
Отмечается, что премьер-министры Дмитрий Медведев и Сергей Румас согласовали программу с возможностью небольших изменений 6 сентября 2019 года.
Газета.Ru 03:52
Происшествия
В новосибирском центре вирусологии «Вектор» произошел взрыв
Российская газета 08:06
Происшествия
Путин помиловал трех осужденных
Президент России Владимир Путин помиловал трех человек, осужденных за незаконный оборот наркотиков и насильственные преступления.
Lenta.ru 10:23