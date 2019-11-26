Политика
Российская газетаЗеленский назвал отношения Украины с Россией «очень сложными»
Комментируя призывы Коломойского к скорейшей нормализации отношений между Киевом и Москвой, Зеленский назвал их на нынешнем этапе "очень сложными", передает РИА Новости.
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Общество
Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян в декабре
В течение всего декабря в России будут наблюдаться температурные аномалии, сообщил центр "Фобос".
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Политика
Путин обсудил с Зеленским по телефону газовые вопросы
В ходе беседы лидеры двух стран обсудили передачу украинских кораблей, ранее задержанных Россией в Керченском проливе, а также вопросы, связанные с урегулированием газового конфликта между государствами.
Шоу-бизнес
Сына актрисы Елены Яковлевой избили из-за татуировок на лице
У сына известной российской актрисы Елены Яковлевой Дениса Шальных, известного своей неординарной внешностью и обилием татуировок на всех частях тела, случился серьезный конфликт с бывшими единомышленниками по субкультуре.
Футбол
«Наполи» оштрафовал Инсинье на 350 тысяч евро
«Наполи» оштрафовал капитана команды Лоренцо Инсинье на 350 тысяч евро, сообщает Gazzetta dello Sport.
Авто
В 2020 году автомобили в России подорожают из-за утильсбора
Несмотря на серьезное падение авторынка России, правительство все же утвердило повышение тарифив на утилизационный сбор с 1 января 2020 года.
Здоровье
Мужчины умирают от болезней сердца в два раза чаще женщин
Большинство внезапных сердечных смертей, по мнению медиков, случаются из-за различных видов аритмий.
Кино
Опубликован список лучших фильмов десятилетия
The Independent составил список из 40 лучших фильмов последнего десятилетия. Список размещен на сайте издания.
Происшествия
СК возбудил дело о доведении до самоубийства следовательницы в Сочи
Следственный комитет России возбудил уголовное дело после гибели сотрудницы отдела полиции Хостинского района города Сочи Марии Клочковой.
Политика
Партия Порошенко призвала не допустить прямых поставок газа из России
Партия «Европейская солидарность» экс-президента Украины Петра Порошенко потребовала от власти не допустить возобновления прямых закупок газа из России, назвав это угрозой для национальной безопасности страны.
Спорт
В WADA прояснили будущее сборной России на Евро-2020
Представитель Всемирного антидопингового агентства (WADA) сообщил, что сборная России не будет отстранена от участия в чемпионате Европы по футболу 2020 года.
Киберспорт
В Dota 2 вышло обновление «Чужие земли» и патч 7.23
Разработчики добавили в Dota 2 обновление The Outlanders («Чужие земли»).
Общество
Шнуров назвал российское общество агрессивным
Музыкант Сергей Шнуров считает, что российское общество стало очень агрессивным из-за того, что его энергия "не выплескивается в созидательный труд".
Наука
Учёные обнаружили вызывающие отвращение к курению клетки мозга
Исследователи из Торонтского университета (Канада) обнаружили клетки мозга, вызывающие отвращение к никотину.
Футбол
Санкции WADA не коснутся матчей Чемпионата Европы по футболу в России
Глава Минспорта России Павел Колобков сообщил о возможных санкциях Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).
Общество
Белый дом закрыт из-за нарушения воздушного пространства Вашингтона
Территория Белого дома изолирована в целях безопасности из-за нарушения воздушного пространства в Вашингтоне, передаёт 26 ноября NBC News.
Авто
Бензин АИ‑100. В какие моторы его лучше не заливать
Концерн Volvo официально заявил, что для их моторов, реализуемых на российском рынке, 100-й бензин не нужен.
Армия и оружие
Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»
«На территории РФ американской инспекционной группе проведен показ ракетного комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком», — уточнили в министерстве.
Политика
Папа Римский помолился за Путина и всех россиян
Папа Римский Франциск по традиции написал телеграммы лидерам стран, над которым он пролетал (в этот раз -- из Японии в Рим).
Авто
Фото обновленной Lada 4x4 показали в Сети
По снимкам видно, что внешне автомобиль почти не изменился: все кузовные элементы, за исключением нового переднего бампера с интегрированными «противотуманками», остались прежними.
Шоу-бизнес
Пригожин рассказал, почему Фадеев и Эмин не общаются с Крутым
Пригожин отметил, что Фадееву не понравилось то, как устроена Национальная премия «Виктория».
Происшествия
В списке расстрелянных на Евромайдане нашли фальсификации
В феврале 2018 года РИА Новости опубликовало интервью с гражданами Грузии, признавшимися в том, что именно они расстреляли протестующих на майдане Незалежности (площади Независимости в Киеве).
Политика
Президент Эстонии подарила Зеленскому велосипед
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд подарила лидеру Украине в ходе его визита в республику.
Футбол
Сергей Семак: О «Спартаке» перед «Лионом» не думаем
Надеюсь, против Лиона мы отыграем более ровно, чем в Казани.
Общество
Двое военных заплатят 31 млн руб. за случайный запуск ракеты
Военнослужащие Алексей Чебанов и Николай Зверев должны выплатить государству компенсацию в размере 31 млн руб. за случайный пуск ракеты в Крыму, сообщает газета "Коммерсант".
Общество
Азовское море вернулось в привычные берега после сильного отлива
Азовское море вернулось в привычные берега после сильного отлива, зафиксированного на минувших выходных, который был вызван восточным ветром, сообщили РИА Новости в администрации Приморско-Ахтарского района Краснодарского края.
Общество