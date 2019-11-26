Политика

Российская газетаРоссийская газетаЗеленский назвал отношения Украины с Россией «очень сложными»

Комментируя призывы Коломойского к скорейшей нормализации отношений между Киевом и Москвой, Зеленский назвал их на нынешнем этапе "очень сложными", передает РИА Новости.
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Зеленский рассказал об отношениях Украины с Россией

RT на русском09:02

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Зеленский охарактеризовал отношения Украины с Россией

Известия06:00

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РБК06:40

Зеленский оценил отношения Украины и России: «Очень сложная ситуация»

Московский Комсомолец06:04

Зеленский оценил отношения России и Украины

РИА Новости07:28

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Разработчики добавили в Dota 2 обновление The Outlanders («Чужие земли»).
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Шнуров назвал российское общество агрессивным

Музыкант Сергей Шнуров считает, что российское общество стало очень агрессивным из-за того, что его энергия "не выплескивается в созидательный труд".
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Глава Минспорта России Павел Колобков сообщил о возможных санкциях Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).
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Бензин АИ‑100. В какие моторы его лучше не заливать

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Фото обновленной Lada 4x4 показали в Сети

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Пригожин рассказал, почему Фадеев и Эмин не общаются с Крутым

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В списке расстрелянных на Евромайдане нашли фальсификации

В феврале 2018 года РИА Новости опубликовало интервью с гражданами Грузии, признавшимися в том, что именно они расстреляли протестующих на майдане Незалежности (площади Независимости в Киеве).
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Президент Эстонии подарила Зеленскому велосипед

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд подарила лидеру Украине в ходе его визита в республику.
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