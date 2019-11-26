Политика
ИнфоросЗеленский назвал отношения Украины с Россией очень сложными
Президент Украины Владимир Зеленский назвал очень сложными отношения Киева и Москвы.
Читать в источнике
Оценить35
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 16:02, Вашингтон
Общество
Tesla собрала 200 тысяч предзаказов на пикап Cybertruck
Политика
Партия Порошенко призвала не допустить прямых поставок газа из России
Партия «Европейская солидарность» экс-президента Украины Петра Порошенко потребовала от власти не допустить возобновления прямых закупок газа из России, назвав это угрозой для национальной безопасности страны.
Футбол
«Локомотив» уступил «Байеру» в Лиге чемпионов
Московский «Локомотив» потерпел поражение от леверкузенского «Байера» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Кино
Майкл Б. Джордан провел переговоры о роли Супермена
Популярный голливудский актер Майкл Б. Джордан, знакомый зрителям по ролям в фильмах "Крид: Наследие Рокки" и "Черная пантера", провел переговоры с руководством студии Warner Bros. по поводу роли Супермена в перспективных экранизациях комиксов DC.
Армия и оружие
Турция отказалась принять план НАТО по «защите» от России
Турция отказалась поддержать план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши в случае «нападения» России, пишет 26 ноября Reuters со ссылкой на дипломатические источники.
Спорт
МОК прокомментировал рекомендации комитета WADA об отстранении России
Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с официальным заявлением относительно рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России.
Политика
Активисты принесли унитазы к посольству Украины в Москве
Двое мужчин принесли унитазы к зданию посольства Украины в Москве.
Общество
Военные в Крыму заплатят 31 млн рублей за случайный запуск ракеты
Общество
Судно с немецкими урановыми отходами встало на якорь у Кронштадта
Отмечается, что судно привезло к Петербургу 80 контейнеров с урановыми "хвостами" – отходами обогащения урана.
Армия и оружие
ЛНР завершила демонтаж фортификационных сооружений в зоне разведения
Уполномоченный представитель самопровозглашённой Луганской народной республики, глава МИД ЛНР Владислав Дейнего заявил о завершении в срок ЛНР демонтажа фортификационных сооружений и других объектов военного назначения в зоне разведения войск в районе населённого пункта Золотое.
Гаджеты
Названы разные способы использования старых смартфонов
Общество
Роспотребнадзор дал советы по покупкам в «черную пятницу»
В преддверии очередных распродаж Роспотребнадзор на своем сайте дал советы россиянам, как не попасться на трюки продавцов.
Армия и оружие
Турецкие военные начали тестировать радары С-400
Происшествия
В списке расстрелянных на Евромайдане нашли фальсификации
В феврале 2018 года РИА Новости опубликовало интервью с гражданами Грузии, признавшимися в том, что именно они расстреляли протестующих на майдане Незалежности (площади Независимости в Киеве).
Происшествия
В Дрездене из музея украли драгоценности на сотни миллионов евро
Происшествия
Двое детей погибли в Крыму от отравления неизвестным веществом
Главной версией следствия пока является отравление веществом неясной этиологии.
Политика
Оценена вероятность встречи Путина и Зеленского
Президент России Владимир Путин встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским с вероятностью, близкой к 100 процентам.
Происшествия
В МГУ прокомментировали заявление студента о пытках ФСБ
Администрация философского факультета Московского государственного университета «намерена обратиться в правоохранительные органы» в связи с заявлением студента Марата Нигматуллина о пытках сотрудниками спецслужб.
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Происшествия
Число жертв землетрясения в Албании возросло до 8 человек
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, число жертв землетрясения возросло до 8 человек, среди них — девочка.
Единоборства
Названа дата боя Нурмагомедова и Фергюсона
Стало известно когда состоится главный бой следующего года в UFC.
Космос
#пронауку: как Земля с динозаврами «переехала» с другого конца галактики
Другие звезды и системы движутся, как и сама галактика, с разными скоростями и на разных орбитах.
Происшествия
Мосгорсуд отменил арест замглавы Росалкогольрегулирования Голосной
Мосгорсуд отменил арест заместителя руководителя Росалкогольрегулирования (РАР) Ирины Голосной, сообщил РИА Новости ее адвокат Илья Брык.
Экономика
Зарплаты россиян не позволят накопить на пенсию
Российские экономисты пришли к выводу, что граждане, получающие менее ста тысяч рублей в год вряд ли могут рассчитывать на получение пенсии после выхода на заслуженный отдых.
Футбол
Манчестер Сити — Шахтер 0:0 (2-й тайм)
Хавбек пробил по воротам, но игрок англичан Фернандинью в подкате выбил мяч на угловой.
Политика
США заморозили военную помощь Украине в день беседы Трампа с Зеленским
Административно-бюджетное управление администрации президента США (OMB) выпустило документ о заморозке военной помощи Украине вечером 25 июля, в день разговора американского лидера Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским, передает CNN со ссылкой на документы, поступившие в комитет по бюджету палаты представителей.
Происшествия
Педагог Дома детского творчества в Иванове подозревается в педофилии
В Доме детского творчества Белов работал педагогом-организатором и педагогом дополнительного образования, специализация – вокал.
Общество
Дурова вызвали в американский суд по делу о криптовалюте Telegram
Хоккей
КХЛ. Московское «Динамо» обыграло «Локомотив»
В Москве столичное "Динамо" с результатом 4:1 обыграло ярославский "Локомотив". Максим Афиногенов вывел динамовцев вперед на 9 минуте.