Президент Украины Владимир Зеленский назвал очень сложными отношения Киева и Москвы.

Зеленский назвал отношения Украины с Россией очень сложными

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Происшествия В списке расстрелянных на Евромайдане нашли фальсификации В феврале 2018 года РИА Новости опубликовало интервью с гражданами Грузии, признавшимися в том, что именно они расстреляли протестующих на майдане Незалежности (площади Независимости в Киеве).

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Политика США заморозили военную помощь Украине в день беседы Трампа с Зеленским Административно-бюджетное управление администрации президента США (OMB) выпустило документ о заморозке военной помощи Украине вечером 25 июля, в день разговора американского лидера Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским, передает CNN со ссылкой на документы, поступившие в комитет по бюджету палаты представителей.