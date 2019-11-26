Политика

ИнфоросЗеленский назвал отношения Украины с Россией очень сложными

Президент Украины Владимир Зеленский назвал очень сложными отношения Киева и Москвы.
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Зеленский рассказал об отношениях Украины с Россией

RT на русском09:02

Зеленский охарактеризовал отношения Украины с Россией как очень сложные

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РБК06:40

Зеленский оценил отношения Украины и России: «Очень сложная ситуация»

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Зеленский охарактеризовал отношения Украины с Россией

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Зеленский дал оценку отношениям Украины и России

Газета.Ru08:48
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Tesla собрала 200 тысяч предзаказов на пикап Cybertruck

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Партия Порошенко призвала не допустить прямых поставок газа из России

Партия «Европейская солидарность» экс-президента Украины Петра Порошенко потребовала от власти не допустить возобновления прямых закупок газа из России, назвав это угрозой для национальной безопасности страны.
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«Локомотив» уступил «Байеру» в Лиге чемпионов

Московский «Локомотив» потерпел поражение от леверкузенского «Байера» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
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Майкл Б. Джордан провел переговоры о роли Супермена

Популярный голливудский актер Майкл Б. Джордан, знакомый зрителям по ролям в фильмах "Крид: Наследие Рокки" и "Черная пантера", провел переговоры с руководством студии Warner Bros. по поводу роли Супермена в перспективных экранизациях комиксов DC.
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Турция отказалась поддержать план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши в случае «нападения» России, пишет 26 ноября Reuters со ссылкой на дипломатические источники.
Известия 14:50
Спорт

МОК прокомментировал рекомендации комитета WADA об отстранении России

Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с официальным заявлением относительно рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России.
RT на русском 08:18
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Активисты принесли унитазы к посольству Украины в Москве

Двое мужчин принесли унитазы к зданию посольства Украины в Москве.
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Военные в Крыму заплатят 31 млн рублей за случайный запуск ракеты

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Судно с немецкими урановыми отходами встало на якорь у Кронштадта

Отмечается, что судно привезло к Петербургу 80 контейнеров с урановыми "хвостами" – отходами обогащения урана.
Piter.tv 07:57
Армия и оружие

ЛНР завершила демонтаж фортификационных сооружений в зоне разведения

Уполномоченный представитель самопровозглашённой Луганской народной республики, глава МИД ЛНР Владислав Дейнего заявил о завершении в срок ЛНР демонтажа фортификационных сооружений и других объектов военного назначения в зоне разведения войск в районе населённого пункта Золотое.
RT на русском вчера в 17:00
Происшествия

В Иркутске подросток спас девочку от рук насильника

Газета.Ru 05:17
Гаджеты

Названы разные способы использования старых смартфонов

News-24.ru 23 ноября в 07:43
Общество

Роспотребнадзор дал советы по покупкам в «черную пятницу»

В преддверии очередных распродаж Роспотребнадзор на своем сайте дал советы россиянам, как не попасться на трюки продавцов.
Газета.Ru 08:15
Армия и оружие

Турецкие военные начали тестировать радары С-400

Российская газета вчера в 04:15
Происшествия

В списке расстрелянных на Евромайдане нашли фальсификации

В феврале 2018 года РИА Новости опубликовало интервью с гражданами Грузии, признавшимися в том, что именно они расстреляли протестующих на майдане Незалежности (площади Независимости в Киеве).
Lenta.ru 10:02
Происшествия

В Дрездене из музея украли драгоценности на сотни миллионов евро

Коммерсантъ вчера в 08:59
Происшествия

Двое детей погибли в Крыму от отравления неизвестным веществом

Главной версией следствия пока является отравление веществом неясной этиологии.
Известия 14:37
Политика

Оценена вероятность встречи Путина и Зеленского

Президент России Владимир Путин встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским с вероятностью, близкой к 100 процентам.
Lenta.ru 15:24
Происшествия

В МГУ прокомментировали заявление студента о пытках ФСБ

Администрация философского факультета Московского государственного университета «намерена обратиться в правоохранительные органы» в связи с заявлением студента Марата Нигматуллина о пытках сотрудниками спецслужб.
Коммерсантъ 13:13
Общество

Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru 07:12
Происшествия

Число жертв землетрясения в Албании возросло до 8 человек

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, число жертв землетрясения возросло до 8 человек, среди них — девочка.
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Названа дата боя Нурмагомедова и Фергюсона

Стало известно когда состоится главный бой следующего года в UFC.
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#пронауку: как Земля с динозаврами «переехала» с другого конца галактики

Другие звезды и системы движутся, как и сама галактика, с разными скоростями и на разных орбитах.
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Происшествия

Мосгорсуд отменил арест замглавы Росалкогольрегулирования Голосной

Мосгорсуд отменил арест заместителя руководителя Росалкогольрегулирования (РАР) Ирины Голосной, сообщил РИА Новости ее адвокат Илья Брык.
РИА Новости 09:31
Экономика

Зарплаты россиян не позволят накопить на пенсию

Российские экономисты пришли к выводу, что граждане, получающие менее ста тысяч рублей в год вряд ли могут рассчитывать на получение пенсии после выхода на заслуженный отдых.
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Манчестер Сити — Шахтер 0:0 (2-й тайм)

Хавбек пробил по воротам, но игрок англичан Фернандинью в подкате выбил мяч на угловой.
Спорт-Экспресс 15:51
Политика

США заморозили военную помощь Украине в день беседы Трампа с Зеленским

Административно-бюджетное управление администрации президента США (OMB) выпустило документ о заморозке военной помощи Украине вечером 25 июля, в день разговора американского лидера Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским, передает CNN со ссылкой на документы, поступившие в комитет по бюджету палаты представителей.
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Педагог Дома детского творчества в Иванове подозревается в педофилии

В Доме детского творчества Белов работал педагогом-организатором и педагогом дополнительного образования, специализация – вокал.
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Дурова вызвали в американский суд по делу о криптовалюте Telegram

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КХЛ. Московское «Динамо» обыграло «Локомотив»

В Москве столичное "Динамо" с результатом 4:1 обыграло ярославский "Локомотив". Максим Афиногенов вывел динамовцев вперед на 9 минуте.
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