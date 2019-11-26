Президент Украины Владимир Зеленский назвал отношения с Россией как "очень сложные". Об этом он сказал в ходе совместной пресс-конференции с эстонским лидером Керсти Кальюлайд в Таллине, сообщает издание "РБК-Украина".

Происшествия Историка Соколова могут этапировать в «Матросскую Тишину» Адвокат историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки, Александр Почуев сообщил, что его подзащитного могут этапировать в Москву, где поместят в следственный изолятор «Матросская Тишина».

Происшествия Сахалинец, избивший ребенка, заплатит ему полмиллиона рублей Углегорский городской прокурор обратился в суд в интересах несовершеннолетнего ребенка с иском о взыскании компенсации морального вреда в связи с совершением в его отношении преступления.

Общество Лавров прокомментировал рекомендации WADA об отстранении РФ Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал отстаивать «необходимость честного разговора» и заявил, что «есть желающие поставить Россию в положение обвиняемой», комментируя рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию от международных соревнований, передает «РИА Новости» 26 ноября.

Политика Партия Порошенко призвала не допустить прямых поставок газа из России Партия «Европейская солидарность» экс-президента Украины Петра Порошенко потребовала от власти не допустить возобновления прямых закупок газа из России, назвав это угрозой для национальной безопасности страны.

Политика Военный эксперт призвал США признать Крым российским Американский военный эксперт Лайл Голдстайн призвал Вашингтон наладить отношения с Россией и перестать "слепо" поддерживать претензии Киева, передает National Interest.

Политика Главы МИД четырёх стран призвали Россию уважать суверенитет Украины Министры иностранных дел Украины, Эстонии, Швеции и Литвы призвали Россию не препятствовать проходу украинских кораблей к портам в Азовском море и уважать территориальную целостность этой страны.

Авто Стартовало производство первого электромобиля Skoda С конвейера чешского автопредприятия Skoda сошёл первый пятидверный электрокар под названием CITIGOe iV.

Политика Трампа позвали на слушания по импичменту Глава Комитета палаты представителей по судебным делам Джерролд Надлер направил президенту США Дональду Трампу приглашение на слушания по импичменту.

Музыка Лобода снялась в новом клипе лидера Rammstein Известная российская исполнительница Светлана Лобода снялась в клипе лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна, соответствующее видео было опубликовано на официальной странице певца в YouTube.

Политика Новые власти Боливии назначили посла в США Новые власти Боливии впервые с 2008 года назначили своего посла в Соединённых Штатах, им стал Уолтер Оскар Серрате Куэльяр.

Общество Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.

Музыка София Ротару переживает из-за травли в СМИ Концертный руководитель певицы Сергей Лавров сообщил, что Ротару, которую обвиняют в СМИ о возвращении в нашу страну из-за заработка, никогда не уходила со сцены в России.