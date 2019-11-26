Политика
МонаВистаЗеленский назвал отношения Украины с Россией сложными
Президент Украины Владимир Зеленский назвал отношения с Россией как "очень сложные". Об этом он сказал в ходе совместной пресс-конференции с эстонским лидером Керсти Кальюлайд в Таллине, сообщает издание "РБК-Украина".
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Происшествия
Историка Соколова могут этапировать в «Матросскую Тишину»
Адвокат историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки, Александр Почуев сообщил, что его подзащитного могут этапировать в Москву, где поместят в следственный изолятор «Матросская Тишина».
Футбол
Месси станет обладателем «Золотого мяча» в 2019 году
Форвард «Барселоны» Лионель Месси получит «Золотой мяч» в 2019 году.
Музыка
Участница из Польши победила на детском «Евровидении»
Виктория Габор из Польши стала победительницей международного песенного конкурса "Детское Евровидение-2019".
Общество
Суд обязал двух военных выплатить 31 миллион рублей за пуск ракеты
Ранее по итогам уголовного разбирательства был заявлен иск на 46,5 миллиона рублей. Позже ущерб сократили до 40,6 миллиона.
Происшествия
Сахалинец, избивший ребенка, заплатит ему полмиллиона рублей
Углегорский городской прокурор обратился в суд в интересах несовершеннолетнего ребенка с иском о взыскании компенсации морального вреда в связи с совершением в его отношении преступления.
Общество
Лавров прокомментировал рекомендации WADA об отстранении РФ
Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал отстаивать «необходимость честного разговора» и заявил, что «есть желающие поставить Россию в положение обвиняемой», комментируя рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию от международных соревнований, передает «РИА Новости» 26 ноября.
Фигурное катание
Фанаты требуют отстранить Ягудина от работы комментатором
Политика
Партия Порошенко призвала не допустить прямых поставок газа из России
Партия «Европейская солидарность» экс-президента Украины Петра Порошенко потребовала от власти не допустить возобновления прямых закупок газа из России, назвав это угрозой для национальной безопасности страны.
Здоровье
Россия вошла в пятерку стран по распространению ВИЧ
Россия входит в пятерку стран мира по распространению ВИЧ-инфекции.
Космос
В метеорите из пустыни Алжира нашли ледяные окаменелости
Метеорит, найденный в алжирской пустыне в 1990 году, помог ученым понять, как формировались первые объекты Солнечной системы.
Политика
Военный эксперт призвал США признать Крым российским
Американский военный эксперт Лайл Голдстайн призвал Вашингтон наладить отношения с Россией и перестать "слепо" поддерживать претензии Киева, передает National Interest.
Происшествия
Человек погиб в страшном ДТП с грузовиком в Иркутске
Один человек погиб, еще двое госпитализированы.
Происшествия
Названа причина ДТП автобуса с россиянами в Доминикане
Причиной ДТП с россиянами в Доминикане стал резкий маневр грузовика перед автобусом, который перевозил туристов.
Политика
Главком ВСУ оценил возможность военной агрессии со стороны России
Начальник Генштаба, главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак в интервью «Укринформу» оценил возможность осуществления открытой военной агрессии со стороны России.
Политика
Главы МИД четырёх стран призвали Россию уважать суверенитет Украины
Министры иностранных дел Украины, Эстонии, Швеции и Литвы призвали Россию не препятствовать проходу украинских кораблей к портам в Азовском море и уважать территориальную целостность этой страны.
Авто
Стартовало производство первого электромобиля Skoda
С конвейера чешского автопредприятия Skoda сошёл первый пятидверный электрокар под названием CITIGOe iV.
Политика
Трампа позвали на слушания по импичменту
Глава Комитета палаты представителей по судебным делам Джерролд Надлер направил президенту США Дональду Трампу приглашение на слушания по импичменту.
Музыка
Лобода снялась в новом клипе лидера Rammstein
Известная российская исполнительница Светлана Лобода снялась в клипе лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна, соответствующее видео было опубликовано на официальной странице певца в YouTube.
Спорт
Команда ОАЭ разгромила Россию на ЧМ по пляжному футболу
Армия и оружие
Израильские военные зафиксировали два ракетных пуска из сектора Газа
Израильская армия зафиксировала два ракетных пуска с территории сектора Газа, передает РИА Новости.
Футбол
В РФС ответили на претензии ФК «Ростов» к судейству в матче с «Динамо»
Напомним, матч 17-го тура завершился победой «Динамо» со счётом 1:2. После этой игры «Ростов» покинул зону лидеров, опустившись на пятую строку в турнирной таблице РПЛ.
Политика
Новые власти Боливии назначили посла в США
Новые власти Боливии впервые с 2008 года назначили своего посла в Соединённых Штатах, им стал Уолтер Оскар Серрате Куэльяр.
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Футбол
«Локомотив» уступил «Байеру» в Лиге чемпионов
Московский «Локомотив» потерпел поражение от леверкузенского «Байера» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Авто
Российский хэтчбек Zetta за 450 тысяч рублей скоро получит ОТТС
В самом скором времени отечественный электромобиль Zetta получит сертификацию.
Музыка
София Ротару переживает из-за травли в СМИ
Концертный руководитель певицы Сергей Лавров сообщил, что Ротару, которую обвиняют в СМИ о возвращении в нашу страну из-за заработка, никогда не уходила со сцены в России.
Общество
Меланью Трамп освистали на молодежном мероприятии в Балтиморе
Первую леди США Меланью Трамп освистали на молодежном мероприятии в Балтиморе, сообщили журналисты из пула первой леди.
Общество
Греф назвал своей личной виной утечку данных клиентов Сбербанка
Глава Сбербанка Герман Греф на встрече с премиальными клиентами банка вновь прокомментировал недавнюю ситуацию с утечкой данных клиентов кредитной организации.