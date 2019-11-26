Политика

МонаВистаМонаВистаЗеленский назвал отношения Украины с Россией сложными

Президент Украины Владимир Зеленский назвал отношения с Россией как "очень сложные". Об этом он сказал в ходе совместной пресс-конференции с эстонским лидером Керсти Кальюлайд в Таллине, сообщает издание "РБК-Украина".
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Зеленский рассказал об отношениях Украины с Россией

RT на русском09:02

Зеленский дал оценку отношениям Украины и России

Газета.Ru08:48

Зеленский охарактеризовал отношения Украины с Россией как очень сложные

ТАСС05:50

Зеленский дал оценку отношениям с Россией

РБК06:40

Зеленский оценил отношения Украины и России: «Очень сложная ситуация»

Московский Комсомолец06:04

Зеленский охарактеризовал отношения Украины с Россией

Известия06:00

Зеленский оценил отношения России и Украины

РИА Новости07:28
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Армия и оружие

Турецкие военные начали тестировать радары С-400

Российская газета вчера в 04:15
Происшествия

В Доминикане автобус с российскими туристами попал в аварию

Автобус, в котором находились российские туристы, столкнулся с грузовиком в Доминиканской Республике, сообщает газета Diario Libre.
Коммерсантъ 15:54
Политика

Трамп пошутил про импичмент на церемонии помилования индеек

Президент США Дональд Трамп в ходе ставшей уже ежегодной традиции помиловал в преддверии Дня благодарения двух индеек, которых зовут Хлеб и Масло.
РИА Новости 15:49
Футбол

Максимилиан Проничев: «Зенит» может выиграть у «Лиона»

Специально для bobsoccer.ru экс нападающий «Зенита», а ныне футболист берлинской «Герты» Максимилиан Проничев рассуждает о шансах петербургской команды в матче с «Лионом».
Bobsoccer вчера в 23:21
Общество

Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru 07:12
Политика

Миллер: «Газпром» предложил Украине заключить контракт на транзит газа

Москва и Киев до сих пор не договорились об условиях нового соглашения о транзите российского газа через Украину.
Вести.Ru 09:07
Происшествия

Flydubai отреагировала на причину крушения Boeing в Ростове-на-Дону

Авиакомпания Flydubai прокомментировала данные окончательного отчета МАК об авиакатастрофе, произошедшей 3,5 года назад в Ростове-на-Дону.
Газета.Ru 14:21
Политика

Зеленский: Если Коломойский меня поддерживает, я очень рад

«Вы сказали, что он меня поддерживал — кстати, меня поддержали 73% украинцев, и если среди них был господин Коломойский, я очень рад», — заявил Зеленский.
REGNUM 07:36
Футбол

«Манчестер Сити» разошелся миром с «Шахтером»

В рамках группового этапа Лиги чемпионов "Манчестер Сити" дома разошелся миром с донецким "Шахтером" и вышел в плей-офф турнира.
Газета.Ru 17:00
Политика

Главы МИД четырёх стран призвали Россию уважать суверенитет Украины

Министры иностранных дел Украины, Эстонии, Швеции и Литвы призвали Россию не препятствовать проходу украинских кораблей к портам в Азовском море и уважать территориальную целостность этой страны.
REGNUM 17:06
Футбол

«Бавария» и «Тоттенхэм» вышли в плей-офф ЛЧ

В параллельном матче «Тоттенхэм» на своем поле победил «Олимпиакос» со счетом 4:2. После этой игры лондонский клуб идет на втором месте в квартете, набрав 10 очков и обеспечивает себе путевку в плей-офф турнира.
Sportbox.RU 16:52
Политика

Украина пытается остановить «Северный поток-2» с помощью США

Украина надеется, что санкции США воспрепятствуют запуску "Северного потока-2", заявила заместитель главы украинского министерства иностранных дел Елена Зеркаль.
Вестник Кавказа 11:00
Экономика

Греф считает необходимой реформу системы высшего образования

Глава Сбербанка Герман Греф считает назревшей реформу высшего образования в России, необходимо "привязывать" вузы к работодателям.
ТАСС 13:38
Авто

Datsun отзывает почти 1,7 тыс. автомобилей в России

Компания Datsun сообщила об отзыве более 1,5 тысяч различных легковых машин из России.
Car.ru 12:43
Происшествия

В Воронеже из-за ЧП в котельной погиб слесарь «Квадры»

Kursk.com 11:18
Политика

Оценена вероятность встречи Путина и Зеленского

Президент России Владимир Путин встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским с вероятностью, близкой к 100 процентам.
Lenta.ru 15:24
Здоровье

Врач рассказала, кому вредно пить чай

Некоторым людям не следует пить чай, так как у них может повыситься давление и могут появиться другие проблемы со здоровьем, утверждает врач-диетолог Марина Макиши.
Волгоградская правда 13:23
Футбол

Сёмин извинился перед болельщиками «Локомотива» за матч с «Байером»

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин попросил прощения у болельщиков команды за игру в матче пятого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов с леверкузенским «Байером».
RT на русском 15:53
Армия и оружие

Главы генштаба России и Военного комитета НАТО встретились в Баку

Аргументы и Факты 10:34
Кино

Майкл Б. Джордан провел переговоры о роли Супермена

Популярный голливудский актер Майкл Б. Джордан, знакомый зрителям по ролям в фильмах "Крид: Наследие Рокки" и "Черная пантера", провел переговоры с руководством студии Warner Bros. по поводу роли Супермена в перспективных экранизациях комиксов DC.
Kinonews.ru 15:33
Спорт

МОК поддержал участие российских спортсменов на международном уровне

"Российские власти несут ответственность за нарушение целостности данных Московской антидопинговой лаборатории, — цитирует сообщение МОК Чемпионат.Com – Однако в отчете также указано, что ни одно из спортивных движений, включая Олимпийский комитет России, не участвовало в манипуляциях".
Вести.Ru 09:21
Технологии

Нейтральная архитектура: RISC-V Foundation бежит из США в Швейцарию

Как подсказывают многочисленные источники, включая Reuters, некоммерческая организация RISC-V Foundation приняла решение переехать из США в Швейцарию.
3DNews 15:55
Здоровье

Гнездово посетили врачи передвижного медицинского комплекса

В Доме культуры Гнездово врачи Смоленской областной клинической больницы приняли пациентов.
Смоленская газета 11:51
Общество

В Госдуме предложили сократить новогодние выходные

Депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил сократить продолжительность новогодних выходных.
Известия 06:26
Политика

Медведчук: Киев отвергает предложения по миру в Донбассе

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь" Виктор Медведчук сообщил, что украинские власти Украины отвергают предложения по мирному урегулированию конфликта в Донбассе, передает телеканал NewsOne.
Газета.Ru 17:22
Общество

В России могут ввести маркировку домашних животных

Минсельхоз внесёт в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных до конца 2019 года.
RT на русском вчера в 21:17
Футбол

«Реал» сыграл вничью с «ПСЖ» в матче Лиги чемпионов

Футболисты мадридского "Реала" на своем поле сыграли вничью с французским "ПСЖ" в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
РИА Новости 17:16
Политика

США заморозили помощь Украине сразу после разговора Трампа с Зеленским

Первые меры по приостановке помощи Киеву на сумму 250 миллионов долларов были приняты Вашингтоном 25 июля, спустя несколько часов после телефонного разговора президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского.
Lenta.ru 16:52
Общество

Тулякам обещают аномальную зиму

К Новому году снег должен покрыть весь центральный регион, хотя не исключена и оттепель. В целом, следует ждать аномально теплой зимы.
Первый Тульский 05:38
Музыка

София Ротару переживает из-за травли в СМИ

Концертный руководитель певицы Сергей Лавров сообщил, что Ротару, которую обвиняют в СМИ о возвращении в нашу страну из-за заработка, никогда не уходила со сцены в России.
Evo-rus.com 11:57
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