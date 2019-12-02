Политика
Lenta.ruЗеленский назвал отсутствие диалога с Путиным бегом на месте
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что без прямых переговоров с российским лидером Владимиром Путиным невозможно добиться полного прекращения огня в Донбассе.
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Политика
Путин подписал закон о предустановке на гаджеты российского софта
Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете с 1 июля 2020 года продажи гаджетов без российского программного обеспечения, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Происшествия
В Оренбурге обрушился автомобильный мост
На окраине Оренбурга обрушился мост, который находился на реконструкции.
Политика
В Кремле заявили, что какое-либо обсуждение статуса Крыма невозможно
Представитель Кремля добавил, что в любом случае это не приведет к сворачиванию переговоров лидеров "четверки".
Общество
Путин запустил газопровод «Сила Сибири»
Шоу-бизнес
Диана Шурыгина официально развелась с мужем
Эпатажная блогер и звезда российских ток-шоу Диана Шурыгина несколько недель назад официально подтвердила, что расстается со своим законным мужем Андреем Шлягиным.
Происшествия
Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки»
Ранее адвокат Соколова Александр Почуев сообщил, что его подзащитный доставлен в Москву для проведения психиатрической экспертизы, которая, как ожидается, пройдёт в НИИ имени Сербского.
Политика
Зеленский заявил о «плане Б» по ситуации в Донбассе
Владимир Зеленский заявил о существовании «плана Б» по ситуации в Донбассе.
Политика
На Донбассе убиты два офицера «Альфы» СБУ
Сегодня на официальной странице СБУ в "Фейсбуке" появилась информация о гибели на Донбассе двух бойцов спецподразделения "Альфа" подполковников Дениса Волочаева и Дмитрия Каплунова.
Здоровье
Врачи Свердловской детской больницы пожаловались на низкую зарплату
В обращении требуют повысить зарплаты сотрудников ОДКБ, работающих на 1,2 ставки, на 200% от средней зарплаты по Свердловской области для врачей, не менее 100% — для среднего медперсонала.
Футбол
Барриоса не пугает русская зима
Колумбийский полузащитник петербургского «Зенита» Вильмар Барриос рассказал о том, как ощущает себя с наступлением морозной погоды в Северной столице.
Происшествия
Волонтеры прекратили поиски пропавшего в Саратовской области школьника
Операция по поиску 12-летнего школьника из села Песчанка Самойловского района Саратовской области, который вечером 21 ноября не вернулся домой после прогулки с друзьями, в понедельник прекращена, сообщил поисковый отряд "Лиза Алерт".
Экономика
Пакистан решил вернуть России $93,5 млн долга бывшего СССР
Россия и Пакистан подписали двухстороннее соглашение об урегулировании взаимных финансовых требований и обязательств по операциям бывшего СССР, согласно которому Исламабад обязан выплатить Москве долг в размере $93,5 млн.
Шоу-бизнес
Нарусова объяснила, почему Собчак не живет с Богомоловым
Свадьба телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова отгремела еще в сентябре, однако звездная пара до сих пор не живет вместе, пишет «Экспресс газета».
Политика
Бывший комиссар «Наших» и депутат Госдумы получил гражданство Германии
Бывший депутат Госдумы от "Единой России" и экс-федеральный комиссар движения "Наши" Роберт Шлегель стал гражданином Германии.
Культура
Умерла актриса из «Коломбо» Шелли Моррисон
Ушла из жизни американская актриса Рэйчел Митрани, известная под псевдонимом Шелли Моррисон. Об этом в понедельник сообщил телеканал NBC.
Наука
Ученые выяснили, от какой пищи развивается рак простаты
Общество
National Interest перечислил самое странное оружие СССР
Авторы статьи подчеркнули, что, несмотря на то, что все перечисленные образцы стрелкового оружия так и не были приняты на вооружение, они создали площадку для дальнейших экспериментов и помогли советским оружейникам расширить свои возможности.
Гаджеты
Samsung случайно выпустила стабильную версию Android 10 раньше времени
Компания Samsung случайно выпустила раньше времени стабильную версию фирменной оболочки One UI 2.0 на основе свежей операционной системы Android 10 для Galaxy Note10.
Общество
На Кубани судья, оскорбивший участницу заседания, подал в отставку
Судья Советского районного суда Краснодара, оскорбивший участницу заседания, ушел в отставку, в отношении него начата проверка, сообщил РИА Новости представитель Краснодарского краевого суда.
Гаджеты
В свежей MIUI нашли секретные функции фотокамер смартфонов Xiaomi
В коде некоторых тестовых прошивок энтузиасты сообщества мобильных разработчиков XDA Developers нашли интересные детали, которые указывают на то, что китайская компания добавит новые функции в приложение камеры.
Музыка
Николай Носков впервые после инсульта спел
Общество
Никас Сафронов прокомментировал инцидент с застрявшим в туалете сыном
Известный художник Никас Сафронов назвал негодяем снявшего на видео инцидент с сыном, 29-летним пианистом Лукой Сафроновым-Затравкиным, во время перелета из Казани в Москву, и опроверг влияние его веса на проблему.
Экономика
Сбербанк запустил новогодние вклады с повышенной ставкой
Сбербанк объявил о запуске зимних рублевых депозитов с повышенной ставкой - "Новогодний бонус" и "Выгодный старт".
Единоборства
Емельяненко ответил на вызов олимпийского чемпиона
Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко в Instagram ответил на вызов олимпийского чемпиона по боксу Рахима Чахкиева.
Политика
Убийца ребенка киевского бизнесмена ранее был награжден Порошенко орденом «За мужество»
Киллер Лаврега, который стрелял в машину депутата Киевского горсовета Соболева и убил его трехлетнего сына, ранее был награжден орденом "За мужество" третьей степени.
Футбол
Роналду не прилетит на церемонию вручения «Золотого мяча»
Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду не прилетит на церемонию вручения "Золотого мяча", которая пройдет в Париже 2 декабря, сообщает GFFN.
Авто
С 1 декабря вступили в силу новые правила для автомобилистов
С 1 декабря 2019 года в России вступили в силу несколько новых законов.