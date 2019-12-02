Политика

Lenta.ruLenta.ruЗеленский назвал отсутствие диалога с Путиным бегом на месте

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что без прямых переговоров с российским лидером Владимиром Путиным невозможно добиться полного прекращения огня в Донбассе.
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с чего всё началось
Окончательно решить проблему мирного урегулирования конфликта в Донбассе без участия российского президента невозможно, заявил
 президент Украины Владимир Зеленский в своем Facebook.
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