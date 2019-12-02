с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что без прямых переговоров с российским лидером Владимиром Путиным невозможно добиться полного прекращения огня в Донбассе.

Зеленский назвал отсутствие диалога с Путиным бегом на месте

Политика Путин подписал закон о предустановке на гаджеты российского софта Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете с 1 июля 2020 года продажи гаджетов без российского программного обеспечения, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Шоу-бизнес Диана Шурыгина официально развелась с мужем Эпатажная блогер и звезда российских ток-шоу Диана Шурыгина несколько недель назад официально подтвердила, что расстается со своим законным мужем Андреем Шлягиным.

Происшествия Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки» Ранее адвокат Соколова Александр Почуев сообщил, что его подзащитный доставлен в Москву для проведения психиатрической экспертизы, которая, как ожидается, пройдёт в НИИ имени Сербского.

Политика На Донбассе убиты два офицера «Альфы» СБУ Сегодня на официальной странице СБУ в "Фейсбуке" появилась информация о гибели на Донбассе двух бойцов спецподразделения "Альфа" подполковников Дениса Волочаева и Дмитрия Каплунова.

Здоровье Врачи Свердловской детской больницы пожаловались на низкую зарплату В обращении требуют повысить зарплаты сотрудников ОДКБ, работающих на 1,2 ставки, на 200% от средней зарплаты по Свердловской области для врачей, не менее 100% — для среднего медперсонала.

Футбол Барриоса не пугает русская зима Колумбийский полузащитник петербургского «Зенита» Вильмар Барриос рассказал о том, как ощущает себя с наступлением морозной погоды в Северной столице.

Происшествия Волонтеры прекратили поиски пропавшего в Саратовской области школьника Операция по поиску 12-летнего школьника из села Песчанка Самойловского района Саратовской области, который вечером 21 ноября не вернулся домой после прогулки с друзьями, в понедельник прекращена, сообщил поисковый отряд "Лиза Алерт".

Экономика Пакистан решил вернуть России $93,5 млн долга бывшего СССР Россия и Пакистан подписали двухстороннее соглашение об урегулировании взаимных финансовых требований и обязательств по операциям бывшего СССР, согласно которому Исламабад обязан выплатить Москве долг в размере $93,5 млн.

Шоу-бизнес Нарусова объяснила, почему Собчак не живет с Богомоловым Свадьба телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова отгремела еще в сентябре, однако звездная пара до сих пор не живет вместе, пишет «Экспресс газета».

Культура Умерла актриса из «Коломбо» Шелли Моррисон Ушла из жизни американская актриса Рэйчел Митрани, известная под псевдонимом Шелли Моррисон. Об этом в понедельник сообщил телеканал NBC.

Общество National Interest перечислил самое странное оружие СССР Авторы статьи подчеркнули, что, несмотря на то, что все перечисленные образцы стрелкового оружия так и не были приняты на вооружение, они создали площадку для дальнейших экспериментов и помогли советским оружейникам расширить свои возможности.

Гаджеты Samsung случайно выпустила стабильную версию Android 10 раньше времени Компания Samsung случайно выпустила раньше времени стабильную версию фирменной оболочки One UI 2.0 на основе свежей операционной системы Android 10 для Galaxy Note10.

Гаджеты В свежей MIUI нашли секретные функции фотокамер смартфонов Xiaomi В коде некоторых тестовых прошивок энтузиасты сообщества мобильных разработчиков XDA Developers нашли интересные детали, которые указывают на то, что китайская компания добавит новые функции в приложение камеры.

Общество Никас Сафронов прокомментировал инцидент с застрявшим в туалете сыном Известный художник Никас Сафронов назвал негодяем снявшего на видео инцидент с сыном, 29-летним пианистом Лукой Сафроновым-Затравкиным, во время перелета из Казани в Москву, и опроверг влияние его веса на проблему.

Единоборства Емельяненко ответил на вызов олимпийского чемпиона Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко в Instagram ответил на вызов олимпийского чемпиона по боксу Рахима Чахкиева.