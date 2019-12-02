Политика

Lenta.ruLenta.ruЗеленский назвал отсутствие диалога с Путиным бегом на месте

Знаете, без этого диалога можно, но это приблизительно как бег на этой беговой дорожке.
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с чего всё началось
Окончательно решить проблему мирного урегулирования конфликта в Донбассе без участия российского президента невозможно, заявил
 президент Украины Владимир Зеленский в своем Facebook.
РБК10:03

Подробнее о событии

Зеленский назвал диалог по Донбассу без Путина бегом на месте

РБК10:03

Зеленский сравнил переговоры без Путина с тренировкой на беговой дорожке

Московский Комсомолец10:51

Зеленский назвал отсутствие диалога с Путиным бегом на месте

Lenta.ru10:33

Зеленский сравнил решение проблемы Донбасса без Путина с бегом на месте

Известия11:24

Зеленский заявил о необходимости диалога с Путиным по вопросу конфликта в Донбассе

Газета.Ru09:59

Зеленский надеется начать диалог по Донбассу на нормандском саммите

RT на русском09:49

Зеленский: без диалога с Путиным решение конфликта в Донбассе будет стоять на месте

ТАСС09:43
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Автоматически обработаны 7072 источника, обновлено в 11:48, Ашберн
Музыка

Сергей Шнуров отправил домой самую сильную участницу «Голоса»

REGNUM 30 ноября в 11:24
Происшествия

Троих фанатов арестовали на 15 суток после игры «Зенит» — «Спартак»

РБК 10:44
Происшествия

В Оренбурге обрушился автомобильный мост

На окраине Оренбурга обрушился мост, который находился на реконструкции.
BFM.ru 10:59
Культура

В Пушкинском музее открылась выставка Томаса Гейнсборо

«Декабрьские вечера» в Пушкинском музее в этом году посвящены музыке британских композиторов, а сопровождать концерты фестиваля будет выставка Томаса Гейнсборо.
Россия – Культура 29 ноября в 13:37
Политика

Путин подписал закон о предустановке на гаджеты российского софта

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете с 1 июля 2020 года продажи гаджетов без российского программного обеспечения, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 11:06
Авто

Названы самые угоняемые в Москве автомобили

По данным прокуратуры Москвы, самыми угоняемыми автомобилями столице в последнее время являются машины азиатских марок.
Московский Комсомолец вчера в 06:33
Происшествия

Кот задушил 9-месячного ребенка на Украине

В Винницкой области Украины Кот задушил 9-месячного ребенка в коляске, сообщает УНН. По данным полиции, инцидент произошел 30 ноября.
Газета.Ru 11:32
Энергетика

Михаил Крутихин: «Проект „Сила Сибири“ с самого начала был враньем и показухой»

Проект с самого начала был окружен враньем.
Новые Известия 05:04
Экономика

Платежи по «налогу на Google» зависли у некоторых компаний

Причина — техническая: банки в России отклоняют налоговые платежи с зарубежных счетов на основании отсутствия полных реквизитов в платежных поручениях, рассказали РБК представители двух международных компаний (обе столкнулись с такой проблемой).
РБК вчера в 23:00
Общество

Синоптики рассказали, когда в Москве появятся сугробы

Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала, в каких регионах уже есть снежный покров и когда сугробы появятся в Москве.
Газета.Ru 11:20
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова рассказала о жизни после ухода из «Уральских пельменей»

Бывшая участница юмористического шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала, чем занялась после ухода из коллектива.
Известия вчера в 20:00
Наука

Что хотят сказать кошки, рассказали ученые

Актуальные Новости 08:43
Политика

В Кремле заявили, что какое-либо обсуждение статуса Крыма невозможно

Представитель Кремля добавил, что в любом случае это не приведет к сворачиванию переговоров лидеров "четверки".
ТАСС 06:29
Наука

Ученые выяснили, от какой пищи развивается рак простаты

РИА Новости 30 ноября в 08:52
Футбол

Барриоса не пугает русская зима

Колумбийский полузащитник петербургского «Зенита» Вильмар Барриос рассказал о том, как ощущает себя с наступлением морозной погоды в Северной столице.
Петербургский дневник 11:35
Общество

Россияне допустили возврат к обычным сигаретам при ограничении вейпов

Сигареты и табак курят 21% респондентов, сигары популярны у 4% опрошенных, 2% респондентов используют только электронные сигареты, вейпы, устройства для нагревания табака и так далее.
РБК 04:56
Происшествия

Аэропорт Шереметьево опроверг информацию о минировании

Ранее в СМИ появилась информация о том, что неизвестный сообщил об угрозе взрыва в аэропорту Шереметьево и что в связи с этим сотрудники воздушной гавани усилили меры безопасности.
Вечерняя Москва 10:16
Единоборства

Емельяненко ответил на вызов олимпийского чемпиона

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко в Instagram ответил на вызов олимпийского чемпиона по боксу Рахима Чахкиева.
Lenta.ru 09:57
Общество

Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

RuNews24.ru 10:03
Экономика

Сбербанк запустил новогодние вклады с повышенной ставкой

Ставка по вкладу "Новогодний бонус" составляет 4,85% годовых, если депозит открывается на срок от 4 до 9 месяцев и 5,25% при условии размещения средств на 9 месяцев.
Российская газета 06:02
Общество

Киев готовится подложить пенсионерам очередную «свинью»

Новый механизм расчета пенсионных выплат будет основан на «базовом показателе», размер которого будет каждый год устанавливаться не парламентов, как минимальный прожиточный минимумом, а правительством.
ГЛАС.RU 30 ноября в 10:18
Армия и оружие

В Минобороны РФ опровергли бомбардировку лагеря беженцев в Сирии

Министерство обороны РФ категорически опровергло информацию американской газеты The New York Times о якобы бомбардировке ВКС России в августе этого года лагеря беженцев в Сирии.
Российская газета 10:15
Футбол

Стали известны все соперники сборной РФ на групповом этапе Евро-2020

Определились все соперники сборной России по группе B чемпионата Европы по футболу, который пройдет в 2020 году.
Аргументы и Факты 30 ноября в 13:31
Шоу-бизнес

Лолита Милявская продемонстрировала в Instagram глубокое декольте

Российская эстрадная певица Лолита Милявская продемонстрировала подписчикам в Instagram видео, на котором предстала перед публикой в боди с глубоким декольте.
Актуальные Новости вчера в 05:47
Здоровье

Как по рукам определить рак легких, рассказали врачи

Волгоградская правда вчера в 06:19
Экономика

Минфин опубликовал проект закона об инвестировании средств ФНБ

Министерство финансов подготовило поправки в Бюджетный кодекс, касающиеся инвестирования средств Фонда национального благосостояния.
РИА Новости 02:11
Политика

На Украине сменят руководство «Нафтогаза» и «Укрэнерго»

Правительство Украины приняло решение о смене руководства государственных компаний, в том числе «Нафтогаза» и «Укрэнерго».
Известия 08:23
Политика

Нидерланды обвинили Россию в отказе арестовать Цемаха

Генпрокуратура Нидерландов направила обращение российским властям, в котором заявила, что бывший командир одного из подразделений "ПВО" ДНР Владимир Цемах, который проходит в Голландии подозреваемым по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе, не был арестован после того, как был отправлен в Россию.
Газета.Ru 10:52
Происшествия

Растёт число жертв аварии с автобусом в Забайкалье

Число погибших в упавшем с моста автобусе в Забайкалье достигло 19 человек, сообщает пресс-службе губернатора Забайкальского края.
ТВ Центр вчера в 05:09
Происшествия

Жителя Карелии, убившего 12-летнюю девочку, осудили на 21 год

РИА Новости 06:48
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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