с чего всё началось

Знаете, без этого диалога можно, но это приблизительно как бег на этой беговой дорожке.

Зеленский назвал отсутствие диалога с Путиным бегом на месте

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