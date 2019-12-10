Политика

РИА НовостиРИА НовостиЗеленский назвал переговоры с Путиным «ничьей»

Президент Украины Владимир Зеленский оценил переговоры с президентом России Владимиром Путиным, выразив мнение, что "пока ничья".
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Зеленский назвал переговоры с Путиным «ничьей»

РИА Новостивчера в 20:00

Зеленский поделился впечатлениями от встречи с Путиным

Известиявчера в 20:32

Зеленский посчитал «ничьей» переговоры с Путиным

Lenta.ruвчера в 20:10

Зеленский оценил переговоры с Путиным в Париже

РБКвчера в 23:07

Зеленский о встрече с Путиным: пока ничья

RT на русскомвчера в 19:57

Зеленский назвал ничьей переговоры с Путиным

Газета.Ruвчера в 19:52

Владимир Зеленский пригласил российских журналистов на Украину

Общественное телевидение Россиивчера в 18:43
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Волгоградцы узнали, что запрещено делать в Романов день 10 декабря

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WhatsApp перестанет работать на миллионах смартфонов в 2020 году

Мессенджер WhatsApp прекращает работать на миллионах смартфонах по всему миру в 2020 году, поскольку завершает поддержку функционирования на старых iPhone и в телефонах с устаревшей операционной системой (ОС) Android, а также гаджетов с ОС Windows Mobile, передает Daily Mail.
Коммерсантъ вчера в 23:22
Спорт

Путин прокомментировал решение WADA об отстранении России

Коллективный характер наказания в отношении России говорит о политической подоплеке решения Всемирного антидопингового агентства (WADA), заявил 9 декабря президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам «нормандского саммита» в Париже.
Известия вчера в 19:20
Политика

Опубликовано видео Путина и Зеленского в Париже

Московский Комсомолец вчера в 09:36
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Копылов, в свою очередь, обвинил Шепелева в растрате наследства Жанны Фриске.
Газета.Ru вчера в 07:34
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Украина показала панораму своей «лунной базы»

Ведущее предприятие космической отрасли Украины КБ "Южное" представило панораму лунной промышленно-исследовательской базы, создание которой анонсировало в ноябре, пишет РИА Новости.
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Allboxing.ru вчера в 10:16
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Месси не попал в заявку «Барселоны» на матч Лиги чемпионов с «Интером»

«Барселона» опубликовала заявку команды на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с миланским «Интером».
Чемпионат вчера в 09:21
Политика

Санкции против двух российских газопроводов вошли в военный бюджет США

Конгресс США заложил в оборонный бюджет на 2020 год введение санкций в отношении российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».
Lenta.ru 00:02
Общество

В ПФР назвали условие приостановки выплат пенсионерам

Можно явиться в отделение лично или пригласить сотрудника ПФР к себе: - Если у пенсионера есть сложности с личной явкой, он всегда может обратиться в ПФР, чтобы специалисты мобильной клиентской службы приехали и засвидетельствовали факт получения пенсии у него на дому, - пояснили в ведомстве.
Комсомольская правда вчера в 14:14
Политика

Зеленский заявил о готовности к диалогу с Донбассом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к диалогу с самопровозглашенными республиками Донбасса.
Lenta.ru вчера в 18:48
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Два очка Овечкина не спасли «Вашингтон» от поражения «Коламбусу»

Встреча завершилась поражением столичной команды со счетом 2:5. Таким образом, "Вашингтон" прервал победную серию из шести матчей.
Газета.Ru вчера в 22:46
Общество

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Общество

Бэнкси нарисовал рождественское граффити в Бирмингеме

Британский уличный художник Бэнкси нарисовал в Бирмингеме рождественское граффити.
Афиша Daily вчера в 14:34
Политика

Путин назвал убитого в Берлине организатором взрывов в метро Москвы

Президент России Владимир Путин прокомментировал расследование в Германии убийства грузинского полевого командира чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили.
Ведомости вчера в 18:54
Кино

Обнародован первый трейлер «Чудо-женщины: 1984»

Pictures показала трейлер новой части "Чудо-женщины", где главную роль сыграла израильская актриса Галь Гадот.
Газета.Ru вчера в 00:31
Политика

Россия и Украина договорились по транзиту газа

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко назвал прошедшие переговоры конструктивными, но вопрос заключения транзитного контракта с Россией, по его словам, требует дальнейшего обсуждения.
Коммерсантъ вчера в 15:45
Футбол

«Лестер» обыграл «Астон Виллу» благодаря дублю Варди

В матче 16-го тура английской премьер-лиги бирмингемская «Астон Вилла» дома потерпела поражение от «Лестер Сити» со счетом 1:4. В составе «лисов» дубль оформил Джейми Варди, который отличился на 20-й минуте с передачи Келечи Ихеаначо и на 75-й минуте с передачи Денниса Прата.
Нева Спорт 08 декабря в 11:12
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Источник пугает пользователей асимметрией камер в Samsung Galaxy S11

Faktom 08 декабря в 03:12
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Что Путин Владимир Владимирович обозначит какого-то человека или каких-то людей, которым он доверяет, и порекомендует его в качестве своего преемника.
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В одной из квартир Ижевска работники соцслужб обнаружили двухлетнего ребенка, который около пяти дней провел возле тела умершей от пневмонии матери.
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Lenta.ru вчера в 03:06
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Волгоградская правда вчера в 22:30
Общество

Диетолог назвала пять самых вредных продуктов новогоднего стола

Врач-диетолог Мария Дубская перечислила пять «антипродуктов» новогоднего стола, которые вреднее всего для организма и фигуры.
Известия вчера в 19:46
Общество

Китай запретил американские компьютеры и софт

Китай отказывается от американской техники Правительство Китая постановило, что офисы всех государственных служб должны быть очищены от зарубежного компьютерного оборудования.
Crypto-News вчера в 06:30
Общество

Россиян предупредили о погодных аномалиях

На большей части территории России в ближайшие дни сохранятся аномалии, при которых температура воздуха превышает норму.
Lenta.ru вчера в 07:49
Авто

Евросоюз вводит новые правила для автопроизводителей

Евросоюз ужесточит правила для автопроизводителей в 2020 году.
Российская газета 07 декабря в 14:11
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Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о подписании постановления о выдаче льготной ипотеки под 2% годовых для молодых семей и получателей бесплатного гектара на Дальнем Востоке.
Газета.Ru вчера в 09:30
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95».
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