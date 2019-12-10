Президент Украины Владимир Зеленский оценил переговоры с президентом России Владимиром Путиным, выразив мнение, что "пока ничья".

Политика В ДНР высказались об обмене пленными с Киевом Донецкая Народная Республика готова провести обмен пленными с Украиной до конца 2019 года, сообщила Федеральному агентству новостей омбудсмен республики Дарья Морозова.

Политика Владимир Путин прокомментировал встречу с Зеленским По словам российского лидера, общение прошло «по-деловому». В Париже завершилась встреча президентов России и Украины.

Политика Путин процитировал детский стишок, говоря про газ для Украины Владимир Путин уточнил, что вопрос транзита российского газа в Европу через территорию Украины обсуждался с Владимиром Зеленским во время двусторонних переговоров на полях саммита "нормандской четверки".

Фигурное катание Загитова снялась с показательного выступления в Финале Гран-при Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова сообщила, что из-за травмы не будет участвовать в показательных выступлениях в Финале Гран-при в Турине.

Спорт Путин прокомментировал решение WADA по России Российский президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита в нормандском формате в Париже прокомментировал решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта.

Происшествия В Новой Зеландии расследуют гибель людей из-за извержения вулкана Полиция Новой Зеландии проведет уголовное расследование обстоятельств извержения вулкана острове Уайт-Айленд, в результате которого погибли пять человек, сообщил во вторник на пресс-конференции представитель полиции страны Джон Тимс.

Экономика Цены на авиабилеты в России продолжат расти в 2020 году Российские авиакомпании в 2020 году будут вынуждены поднимать цены на авиабилеты ввиду увеличения расходов, передают 10 декабря «Известия» со ссылкой на Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта.

Авто Китайцы завалят подарками первых российских покупателей GAC GS8 Китайский бренд GAC, выходящий на российский рынок, придумал интересный ход, как привлечь покупателей к своему крупному, но пока малоизвестному кроссоверу GS8.

Политика Украинский сайт «Миротворец» прекратил деятельность Украинский сайт «Миротворец», который публикует персональные данные тех, кого администрация сайта считает «врагами Украины» и «изменниками родины», прекратил свою деятельность.

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Финансы Рубль повышается к доллару и евро На открытии торгов курс рубля показал положительную динамику по отношению к доллару и евро, гласят данные Московской биржи.

Политика Соловьев принял вызов Зеленского Телеведущий и журналист Владимир Соловьев показал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что готов отправиться в Донбасс хоть сейчас, – экипировка у него подходящая.

Общество Названы разрушающие кишечник продукты Немецкий гастроэнтеролог Томас Фрилинг назвал продукты, которые наносят вред слизистой оболочке кишечника, передает РИА Новости.