Политика

РИА НовостиРИА НовостиЗеленский назвал переговоры с Путиным «ничьей»

Президент Украины Владимир Зеленский оценил переговоры с президентом России Владимиром Путиным, выразив мнение, что "пока ничья".
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Зеленский счел «ничьей» переговоры с Путиным

Газета.Ru04:53

Зеленский назвал ничьей итоги переговоров в «нормандском формате»

РБКвчера в 21:22

Зеленский о встрече с Путиным: пока ничья

RT на русскомвчера в 19:57

Зеленский посчитал «ничьей» переговоры с Путиным

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Зеленский назвал сложным процесс согласования позиций с Путиным

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Зеленский назвал переговоры с Путиным «ничьей»

РИА Новостивчера в 20:00

Зеленский поделился впечатлениями от встречи с Путиным

Известиявчера в 20:32
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Ушел из жизни бывший мэр Москвы Юрий Лужков

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Чиновницу из Ленобласти решили уволить за мат на молодежном форуме

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31 декабря объявили выходным в Ленинградской области

Губернатор ленинградской области Александр Дрозденко объявил 31 декабря выходным днем, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу правительства.
Газета.Ru 04:20
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В ДНР высказались об обмене пленными с Киевом

Донецкая Народная Республика готова провести обмен пленными с Украиной до конца 2019 года, сообщила Федеральному агентству новостей омбудсмен республики Дарья Морозова.
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Первый трейлер «Чудо-Женщины 1984» появился в Сети

Первый трейлер фильма "Чудо-Женщина 1984" с Галь Гадот в главной роли появился на YouTube-канале WBRussia.
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Общество

Желающих поменять Конституцию россиян стало больше

68% россиян считают, что Конституцию стоит изменить, сообщает РБК со ссылкой на опрос фонда «Общественное мнение».
Моя Москва.онлайн вчера в 02:30
Политика

Владимир Путин прокомментировал встречу с Зеленским

По словам российского лидера, общение прошло «по-деловому». В Париже завершилась встреча президентов России и Украины.
Невские Новости вчера в 15:17
Политика

Путин процитировал детский стишок, говоря про газ для Украины

Владимир Путин уточнил, что вопрос транзита российского газа в Европу через территорию Украины обсуждался с Владимиром Зеленским во время двусторонних переговоров на полях саммита "нормандской четверки".
Московский Комсомолец вчера в 19:22
Спорт

Участник забега шлепнул журналистку по ягодицам в прямом эфире: видео

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Фигурное катание

Загитова снялась с показательного выступления в Финале Гран-при

Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова сообщила, что из-за травмы не будет участвовать в показательных выступлениях в Финале Гран-при в Турине.
РИА Новости 08 декабря в 10:00
Шоу-бизнес

Николай Носков впервые выступил после инсульта

Регион online 04:35
Спорт

Путин прокомментировал решение WADA по России

Российский президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита в нормандском формате в Париже прокомментировал решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта.
RT на русском вчера в 18:15
Гаджеты

DM: у миллионов пользователей перестанет работать WhatsApp с 2020 года

Мессенджер WhatsApp перестанет поддерживаться миллионами устройств по всему миру с 2020 года.
ТАСС 01:21
Происшествия

В Новой Зеландии расследуют гибель людей из-за извержения вулкана

Полиция Новой Зеландии проведет уголовное расследование обстоятельств извержения вулкана острове Уайт-Айленд, в результате которого погибли пять человек, сообщил во вторник на пресс-конференции представитель полиции страны Джон Тимс.
РИА Новости 01:03
Экономика

Цены на авиабилеты в России продолжат расти в 2020 году

Российские авиакомпании в 2020 году будут вынуждены поднимать цены на авиабилеты ввиду увеличения расходов, передают 10 декабря «Известия» со ссылкой на Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта.
REGNUM вчера в 23:44
Авто

Китайцы завалят подарками первых российских покупателей GAC GS8

Китайский бренд GAC, выходящий на российский рынок, придумал интересный ход, как привлечь покупателей к своему крупному, но пока малоизвестному кроссоверу GS8.
5 колесо 04:00
Политика

Украинский сайт «Миротворец» прекратил деятельность

Украинский сайт «Миротворец», который публикует персональные данные тех, кого администрация сайта считает «врагами Украины» и «изменниками родины», прекратил свою деятельность.
REGNUM 04:21
Политика

Российские дипломаты психанули на встрече в Париже

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что на переговорах в Париже помощник президента РФ Владислав Сурков «психанул» и бросил документы на пол.
DixiNews 04:55
Культура

Посетитель галереи в США съел банан, проданный за $120 тысяч

АБН 08 декабря в 11:33
Общество

Учителя казанской школы отдохнули в ОАЭ за счет родителей учеников

Педагоги элитной гимназии № 19 в Казани съездили на отдых в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) за счет родителей своих учеников.
Известия вчера в 09:32
Финансы

Рубль повышается к доллару и евро

На открытии торгов курс рубля показал положительную динамику по отношению к доллару и евро, гласят данные Московской биржи.
Газета.Ru вчера в 02:10
Политика

Соловьев принял вызов Зеленского

Телеведущий и журналист Владимир Соловьев показал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что готов отправиться в Донбасс хоть сейчас, – экипировка у него подходящая.
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Спорт

Журналистка из США: WADA не является легитимным судьёй

Журналистка американского издания The Washington Post Салли Дженкинс высказала мнение о решении Всемирного антидопингового агентства (WADA) по России.
RT на русском 05:05
Шоу-бизнес

Алена Шишкова напомнила поклонникам Анастасию Решетову в новом образе

Новый образ Алёны Шишковой тут же напомнил её подписчикам Анастасию Решетову, новую девушку Тимати.
Uznayvse.ru 04:47
Наука

Создан гель для заживления ран кишечника

Хайтек+ вчера в 07:02
Происшествия

В Екатеринбурге экс-судью приговорили к восьми годам колонии за взятку

РИА Новости 02:06
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Вера Брежнева стала похожей на Лилу из «Пятого элемента»

В кадрах легко угадывался образ Милы Йовович в роли Лилу из «Пятого элемента».
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Общество

Названы разрушающие кишечник продукты

Немецкий гастроэнтеролог Томас Фрилинг назвал продукты, которые наносят вред слизистой оболочке кишечника, передает РИА Новости.
Москва 24 07 декабря в 03:30
Политика

Зеленский назвал минские соглашения поражением Украины

Самым большим поражением в минских соглашениях Зеленский назвал вопрос получения Киевом контроля над российско-украинской границей в Донбассе.
Lenta.ru 03:00
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