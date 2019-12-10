Политика
РИА НовостиЗеленский назвал переговоры с Путиным «ничьей»
Президент Украины Владимир Зеленский оценил переговоры с президентом России Владимиром Путиным, выразив мнение, что "пока ничья".
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Полиция: стрелок из чешской больницы покончил с собой
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Чиновницу из Ленобласти решили уволить за мат на молодежном форуме
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31 декабря объявили выходным в Ленинградской области
Губернатор ленинградской области Александр Дрозденко объявил 31 декабря выходным днем, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу правительства.
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В ДНР высказались об обмене пленными с Киевом
Донецкая Народная Республика готова провести обмен пленными с Украиной до конца 2019 года, сообщила Федеральному агентству новостей омбудсмен республики Дарья Морозова.
Кино
Первый трейлер «Чудо-Женщины 1984» появился в Сети
Первый трейлер фильма "Чудо-Женщина 1984" с Галь Гадот в главной роли появился на YouTube-канале WBRussia.
Общество
Желающих поменять Конституцию россиян стало больше
68% россиян считают, что Конституцию стоит изменить, сообщает РБК со ссылкой на опрос фонда «Общественное мнение».
Политика
Владимир Путин прокомментировал встречу с Зеленским
По словам российского лидера, общение прошло «по-деловому». В Париже завершилась встреча президентов России и Украины.
Политика
Путин процитировал детский стишок, говоря про газ для Украины
Владимир Путин уточнил, что вопрос транзита российского газа в Европу через территорию Украины обсуждался с Владимиром Зеленским во время двусторонних переговоров на полях саммита "нормандской четверки".
Спорт
Участник забега шлепнул журналистку по ягодицам в прямом эфире: видео
Фигурное катание
Загитова снялась с показательного выступления в Финале Гран-при
Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова сообщила, что из-за травмы не будет участвовать в показательных выступлениях в Финале Гран-при в Турине.
Шоу-бизнес
Николай Носков впервые выступил после инсульта
Спорт
Путин прокомментировал решение WADA по России
Российский президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита в нормандском формате в Париже прокомментировал решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта.
Гаджеты
DM: у миллионов пользователей перестанет работать WhatsApp с 2020 года
Мессенджер WhatsApp перестанет поддерживаться миллионами устройств по всему миру с 2020 года.
Происшествия
В Новой Зеландии расследуют гибель людей из-за извержения вулкана
Полиция Новой Зеландии проведет уголовное расследование обстоятельств извержения вулкана острове Уайт-Айленд, в результате которого погибли пять человек, сообщил во вторник на пресс-конференции представитель полиции страны Джон Тимс.
Экономика
Цены на авиабилеты в России продолжат расти в 2020 году
Российские авиакомпании в 2020 году будут вынуждены поднимать цены на авиабилеты ввиду увеличения расходов, передают 10 декабря «Известия» со ссылкой на Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта.
Авто
Китайцы завалят подарками первых российских покупателей GAC GS8
Китайский бренд GAC, выходящий на российский рынок, придумал интересный ход, как привлечь покупателей к своему крупному, но пока малоизвестному кроссоверу GS8.
Политика
Украинский сайт «Миротворец» прекратил деятельность
Украинский сайт «Миротворец», который публикует персональные данные тех, кого администрация сайта считает «врагами Украины» и «изменниками родины», прекратил свою деятельность.
Политика
Российские дипломаты психанули на встрече в Париже
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что на переговорах в Париже помощник президента РФ Владислав Сурков «психанул» и бросил документы на пол.
Культура
Посетитель галереи в США съел банан, проданный за $120 тысяч
Общество
Учителя казанской школы отдохнули в ОАЭ за счет родителей учеников
Педагоги элитной гимназии № 19 в Казани съездили на отдых в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) за счет родителей своих учеников.
Финансы
Рубль повышается к доллару и евро
На открытии торгов курс рубля показал положительную динамику по отношению к доллару и евро, гласят данные Московской биржи.
Политика
Соловьев принял вызов Зеленского
Телеведущий и журналист Владимир Соловьев показал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что готов отправиться в Донбасс хоть сейчас, – экипировка у него подходящая.
Спорт
Журналистка из США: WADA не является легитимным судьёй
Журналистка американского издания The Washington Post Салли Дженкинс высказала мнение о решении Всемирного антидопингового агентства (WADA) по России.
Шоу-бизнес
Алена Шишкова напомнила поклонникам Анастасию Решетову в новом образе
Новый образ Алёны Шишковой тут же напомнил её подписчикам Анастасию Решетову, новую девушку Тимати.
Наука
Создан гель для заживления ран кишечника
Шоу-бизнес
Вера Брежнева стала похожей на Лилу из «Пятого элемента»
В кадрах легко угадывался образ Милы Йовович в роли Лилу из «Пятого элемента».
Общество
Названы разрушающие кишечник продукты
Немецкий гастроэнтеролог Томас Фрилинг назвал продукты, которые наносят вред слизистой оболочке кишечника, передает РИА Новости.
Политика
Зеленский назвал минские соглашения поражением Украины
Самым большим поражением в минских соглашениях Зеленский назвал вопрос получения Киевом контроля над российско-украинской границей в Донбассе.