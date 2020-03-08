с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что ему тяжело даются переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным.

Зеленский рассказал о сложностях в переговорах с Путиным

Биатлон Драчев: россиянки достойно боролись в эстафете в Чехии Российские биатлонистки достойно боролись в эстафете 4 по 6 километров на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место, команда показала настоящий характер, заявил РИА Новости президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.

Общество Власти Москвы предупредили об уголовном наказании за нарушение карантина Как пояснили в ведомстве, 31 января правительство внесло новую коронавирусную инфекцию 2019-nCoV в список опасных для окружающих заболеваний, и теперь за нарушения антивирусных мер по ней предусмотрена уголовная ответственность.

Футбол «Интер» не будет выкупать Санчеса у «Манчестер Юнайтед» Миланский «Интер» не будет активировать опцию выкупа чилийского нападающего «Манчестер Юнайтед» Алексиса Санчеса, который в настоящее время выступает за итальянский клуб на правах аренды, утверждает Daily Mail.

Общество Власти Италии решили закрыть Венецию и Милан Власти Италии решили закрыть на въезд и выезд административную область Ломбардия, а также еще 11 провинций, в том числе Венецию.

Политика Путин поручил провести в России миграционную реформу Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.

Политика Эрдоган заявил о праве Турции на самостоятельные действия в Сирии Турция оставляет за собой право своими силами добиться целей операции «Весенний щит», если Россия «не выполнит обязательства по Сирии», заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Энергетика В «Роснефти» рассказали о вреде соглашения ОПЕК+ для России Соглашение ОПЕК+ лишено смысла для России, при условии частичного замещения на рынке дешевой российской и арабской нефти дорогой американской это мазохизм, заявил РИА Новости пресс-секретарь компании "Роснефть" Михаил Леонтьев.

Общество Клинцевич: следствие по MH17 «пошло по беспределу» Пассажирский Boeing 777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области Украины 17 июля 2014 года.

Экономика Налоговая нагрузка на ИП может вырасти на 50 млрд рублей к 2024 году Предложение Министерства финансов России повысить страховые взносы для индивидуальных предпринимателей (ИП) приведет к росту налоговой нагрузки на эту категорию бизнеса, и к 2024 году она возрастет на 50 млрд рублей, пишет газета «Известия».

Экономика Счетная палата усомнилась в планах по снижению уровня бедности россиян Не все инструменты господдержки ориентированы непосредственно на малообеспеченное население, говорится в заключении Счетной палаты Реализации социальных мер из послания президента может не хватить для снижения бедности в 2020 года до уровня 10,8%, говорится в заключении Счетной палаты к поправкам в бюджет на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы.