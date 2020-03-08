Политика

ВедомостиВедомостиЗеленский рассказал о сложностях в переговорах с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что ему тяжело даются переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным.
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Переговоры с президентом России Владимиром Путиным идут очень сложно, но прогресс есть, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете The Guardian
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Коммерсантъ06:20

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«Все идет жестко»: Зеленский рассказал о сложностях в переговорах с Путиным

Телеканал 360°05:47

Зеленский назвал переговоры с Путиным «жесткими и сложными»

РБК06:51

Зеленский: переговоры с Путиным идут очень сложно

Коммерсантъ06:20

Зеленский оценил сложность личных переговоров с Путиным

Lenta.ru06:03

Зеленский назвал переговоры с Путиным «очень сложными»

Газета.Ru08:12

Владимир Зеленский заявил о «жёстких и тяжёлых переговорах» с Владимиром Путиным

Говорит Москва05:12

Зеленский назвал переговоры с Путиным сложными

РИА Новости04:54
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Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 11:28, Ашберн
Биатлон

Драчев: россиянки достойно боролись в эстафете в Чехии

Российские биатлонистки достойно боролись в эстафете 4 по 6 километров на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место, команда показала настоящий характер, заявил РИА Новости президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.
РИА Новости вчера в 12:12
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Визиты лидеров западных держав на День Победы в Москву грозят обернуться катастрофой, заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин.
Газета.Ru 11:17
Общество

В Гидрометцентре заявили о наступлении «лета» на юге России

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Общество

Власти Москвы предупредили об уголовном наказании за нарушение карантина

Как пояснили в ведомстве, 31 января правительство внесло новую коронавирусную инфекцию 2019-nCoV в список опасных для окружающих заболеваний, и теперь за нарушения антивирусных мер по ней предусмотрена уголовная ответственность.
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Футбол

«Интер» не будет выкупать Санчеса у «Манчестер Юнайтед»

Миланский «Интер» не будет активировать опцию выкупа чилийского нападающего «Манчестер Юнайтед» Алексиса Санчеса, который в настоящее время выступает за итальянский клуб на правах аренды, утверждает Daily Mail.
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Общество

Власти Италии решили закрыть Венецию и Милан

Власти Италии решили закрыть на въезд и выезд административную область Ломбардия, а также еще 11 провинций, в том числе Венецию.
Lenta.ru вчера в 19:46
Политика

Власти и оппозиция Грузии договорились изменить избирательную систему

Представители властей и оппозиции достигли договоренности об изменении избирательной системы в Грузии.
Интерфакс 09:39
Происшествия

Египтянин скончался при падении с пирамиды в Гизе

Египтянин скончался при падении с пирамиды Хефрена в Гизе.
RT на русском 04:59
Политика

Немецкие экологи выступили против строительства «Северного потока-2»

Немецкое Общество защиты окружающей среды выступило за пересмотр разрешения на строительство газопровода «Северный поток-2», пишет RT.
Ореанда-Новости вчера в 11:26
Политика

Путин поручил провести в России миграционную реформу

Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.
Ведомости вчера в 11:09
Политика

Эрдоган встретится с главами ЕК и Совета ЕС в Брюсселе

В Брюсселе пройдет встреча главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и турецкого лидера Реджепа Таиипа Эрдогана.
Газета.Ru 11:04
Общество

В Омске нашли женщину со страховой пенсией 52 тыс. руб

РБК 01:19
Происшествия

Подозреваемый в убийстве школьника в Петербурге признал вину

Интерфакс 10:28
Политика

Эрдоган заявил о праве Турции на самостоятельные действия в Сирии

Турция оставляет за собой право своими силами добиться целей операции «Весенний щит», если Россия «не выполнит обязательства по Сирии», заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
RT на русском 10:15
Энергетика

В «Роснефти» рассказали о вреде соглашения ОПЕК+ для России

Соглашение ОПЕК+ лишено смысла для России, при условии частичного замещения на рынке дешевой российской и арабской нефти дорогой американской это мазохизм, заявил РИА Новости пресс-секретарь компании "Роснефть" Михаил Леонтьев.
РИА Новости 06:53
Фигурное катание

Бывший фигурист Жиганшин пропал в Москве

Бывший российский фигурист Руслан Жиганшин объявлен в розыск в Москве, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru 10:58
Общество

Клинцевич: следствие по MH17 «пошло по беспределу»

Пассажирский Boeing 777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области Украины 17 июля 2014 года.
News.ru 11:19
Экономика

Налоговая нагрузка на ИП может вырасти на 50 млрд рублей к 2024 году

Предложение Министерства финансов России повысить страховые взносы для индивидуальных предпринимателей (ИП) приведет к росту налоговой нагрузки на эту категорию бизнеса, и к 2024 году она возрастет на 50 млрд рублей, пишет газета «Известия».
Известия 05 марта в 13:00
Общество

Сябитова призвала наказывать россиянок ремнем за сожительство

Телеведущая Роза Сябитова призвала наказывать россиянок ремнем за сожительство без официальной регистрации брака.
РИА Новости 10:09
Экономика

Счетная палата усомнилась в планах по снижению уровня бедности россиян

Не все инструменты господдержки ориентированы непосредственно на малообеспеченное население, говорится в заключении Счетной палаты Реализации социальных мер из послания президента может не хватить для снижения бедности в 2020 года до уровня 10,8%, говорится в заключении Счетной палаты к поправкам в бюджет на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы.
Краснодарское краевое объединение организаций профсоюзов 06 марта в 09:00
Общество

В России выявили 4 новых случая заболевания коронавирусом

Три случая заражения коронавирусной инфекцией у граждан Российской Федерации зарегистрированы в Липецке, один случай - в Петербурге.
Газета Metro вчера в 08:22
Футбол

«Крылья Советов» обыграли «Рубин» в матче РПЛ

Коммерсантъ 09:15
Биатлон

Йоханнес Бё выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Чехии

Первое место в мужском масс-старте (15 км) на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место завоевал норвежец Йоханнес Бё 8 марта.
Красная весна 10:52
Армия и оружие

Эксперт объяснил тактику боевого роя дронов, примененную турками

О новой тактике боевого применения боевого «облака» дронов электронному изданию «Армейский стандарт» рассказал военный эксперт Алексей Леонков.
Московский Комсомолец 02:36
Общество

Голикова назвала раздутой панику вокруг коронавируса

Вице-премьер России, глава оперативного штаба Татьяна Голикова назвала раздутой панику вокруг распространения коронавируса.
Интерфакс 08:14
Армия и оружие

Пентагон объявил конкурс на создание боевого вертолета-разведчика

Pravda.Ru 05 марта в 01:33
Футбол

«Сочи» и «Урал» назвали составы на матч РПЛ

"Сочи" и "Урал" назвали составы на матч Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru 08:37
Футбол

Головин не спас «Монако» от поражения «Ницце»

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин вышел в стартовом составе команды на гостевую встречу 28-го тура чемпионата Франции по футболу против "Ниццы".
Вести.Ru вчера в 17:35
Политика

Путин объяснил необходимость ограничить число президентских сроков

Ограничение числа президентских сроков одного человека нужно, чтобы гарантировать сменяемость власти, заявил президент России Владимир Путин.
Газета.Ru 06:49
Происшествия

В Екатеринбурге Lexus сбил женщину-пешехода и загорелся

Машина сбила пожилую женщину, затем врезалась в опору линии троллейбуса и загорелась. Пешеход и пассажирка машины погибли.
REGNUM 01:47
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