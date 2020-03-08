Политика

РИА НовостиРИА НовостиЗеленский назвал переговоры с Путиным сложными

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его личные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным проходят сложно, но дают результат.
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Зеленский назвал переговоры с Путиным «очень сложными»

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Зеленский: переговоры с Путиным идут очень сложно

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РБК06:51

Зеленский назвал переговоры с Путиным сложными

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Как пояснили в ведомстве, 31 января правительство внесло новую коронавирусную инфекцию 2019-nCoV в список опасных для окружающих заболеваний, и теперь за нарушения антивирусных мер по ней предусмотрена уголовная ответственность.
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В лесу в 300 метрах от поселка Демянск в Новгородской области женщина нашла склад времен войны со снарядами.
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