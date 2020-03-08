Политика
РИА НовостиЗеленский назвал переговоры с Путиным сложными
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его личные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным проходят сложно, но дают результат.
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Переговоры с президентом России Владимиром Путиным идут очень сложно, но прогресс есть, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете The Guardian.Коммерсантъ06:20
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