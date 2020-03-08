с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его личные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным проходят сложно, но дают результат.

Общество Слепаков записал провокационную песню к 8 Марта Российский юморист, сценарист и продюсер Семен Слепаков записал посвященную 8 Марта песню, в которой высмеял недавний инцидент с фитнес-тренером Яной Даньковой, накричавшей на таксиста в Подмосковье.

Происшествия В Москве арестовали экс-сотрудника МВД Чечни за нападение на полицейских По официальному сообщению столичного главка МВД, Устарханов оказал активное сопротивление, напав на одного из сотрудников с ножом, в связи с чем было применено табельное оружие.

Политика Следствие по делу MH17 предлагало нарушить суверенитет России Международная следственная группа по делу о катастрофе рейса МН17 на Украине всерьез рассматривала возможность нарушения российского суверенитета при поиске свидетелей.

Политика Эрдоган пригрозил односторонними действиями в Идлибе Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил возобновить операцию в сирийском Идлибе в одностороннем порядке, если данные Россией во время переговоров в Москве "обещания не будут сдержаны".

Политика Украина обновила группу прокуроров в следственной группе по делу MH17 Офис генерального прокурора Украины обновил состав своих представителей в Совместной следственной группы (JIT, ССГ) по крушению Boeing в Донбассе в июле 2014 года (рейс MH17).

Политика В Иванове девушка попросила Путина взять ее замуж Президент России Владимир Путин пообщался с жителями Иванова, собравшимися у входа в детскую поликлинику №6, которую глава государства посетил в пятницу, 6 марта.

Авто Украинский ЗАЗ начал собирать российские автомобили Lada Как сообщил пресс-секретарь корпорации «Укравто» Дмитрий Скляренко, украинский ЗАЗ начал выпуск тестовых партий российских моделей Lada в рамках аудита, об их серийном выпуске речь не идет.

Общество Власти Москвы пригрозили тюрьмой нарушителям карантина по коронавирусу Нарушение требований по карантину после посещения неблагоприятных из-за коронавируса стран влечет уголовное наказание вплоть до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Москвы на официальном сайте ведомства.

Наука В Китае применили стволовые клетки против коронавирусной пневмонии Как сообщает ToDay News Ufa, две группы китайских медиков опробовали лечение мезенхимальными стволовыми клетками на пациентах с коронавирусной инфекцией.

Происшествия В Москве спасатели помогли тонущей сиамской кошке выбраться из реки Спасатели станции "Крымский мост" спасли тонущую сиамскую кошку из реки в Москве в воскресенье с помощью сачка, сообщила пресс-служба столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Общество В Италии за сутки от коронавируса умерли 133 человека В Италии за последние сутки от коронавируса умерли 133 человека, общее число погибших составило 366, заявил глава Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли.

Космос Опубликовано фото нового марсохода NASA Perseverance В Twitter NASA опубликовано представление марсохода. Он называет себя и рассказывает о задачах своей миссии.