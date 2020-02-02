Политика

BFM.ruBFM.ruЗеленский оценил переговоры с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский назвал очень сложными переговоры с росийским лидером Владимиром Путиным, отметив, что прогресс в них есть. Об этом Зеленский заявил в интервью газете The Guardian перевод которого опубликовал офис президента Украины.
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Зеленский оценил сложность личных переговоров с Путиным

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Зеленский назвал переговоры с Путиным «жесткими и сложными»

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Коммерсантъ06:20

Зеленский назвал переговоры с Путиным «очень сложными»

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Владимир Зеленский заявил о «жёстких и тяжёлых переговорах» с Владимиром Путиным

Говорит Москва05:12

Зеленский назвал переговоры с Путиным сложными

РИА Новости04:54
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В России стал действовать новый формат полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО).
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Путин определил полномочия Медведева в Совбезе

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Коронавирус обнаружен у одного из посетителей конференции консервативных политических действий, которую посещали президент Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс, говорится в сообщении организаторов, поступившем в воскресенье в РИА Новости.
РИА Новости вчера в 19:40
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Международные следователи, которые занимаются делом о крушении малазийского боинга МН17 в 2014 году в Донбассе, всерьез задумывались над тем, чтобы нарушить суверенитет России.
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Этот год начался для Любови Успенской непросто — ее дочь Татьяна Плаксина пришла на ток-шоу, где за гонорар от канала поведала неприятные факты о своей матери.
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Глава итальянского региона Пьемонт заразился коронавирусом

Глава итальянского региона Пьемонт Альберто Чирио сообщил, что заразился коронавирусом 2019-nCoV. Его заявление приводит издание RAI News.
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В Сети появились технические характеристики Nokia 5.3

В Сети уже появились технические характеристики устройства.
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Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» (2:5) заявил, что без Сидни Кросби ему играется лучше.
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Разработчик игр рассказал, чем Sony PlayStation 5 удивит пользователей

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В целом число случаев заражения коронавирусом в России достигло 14.
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Путин объяснил необходимость ограничить число президентских сроков

Ограничение числа президентских сроков одного человека нужно, чтобы гарантировать сменяемость власти, заявил президент России Владимир Путин.
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Цена на нефть Brent упала до минимума с июля 2017 года

Цены на нефть марки Brent опустились на 4,78% — до $47,6 за баррель, сообщает CNBC.
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Умер звезда фильма «Няньки» Дэвид Пол

В пятницу 6 марта умер американский актер Дэвид Пол — больше всего он известен по фильму «Няньки», в котором снялся вместе с братом-близнецом, Питером Полом.
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«Монако» с Головиным проиграл «Ницце»

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Путин поручил Минфину проверить исполнение бюджета Хакасии

Президент России Владимир Путин поручил Минфину проверить исполнение бюджета Республики Хакасия и разработать предложения по оказанию ей финансовой помощи.
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