Политика

ИзвестияИзвестияЗеленский рассказал о деталях газового контракта с «Газпромом»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев рассчитывает получить более $7 млрд по пятилетнему газовому контракту с Россией, о подписании которого стало известно 31 декабря.
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Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95».
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