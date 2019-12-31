Политика
ИзвестияЗеленский рассказал о деталях газового контракта с «Газпромом»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев рассчитывает получить более $7 млрд по пятилетнему газовому контракту с Россией, о подписании которого стало известно 31 декабря.
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Политика
Forbes: США опоздали с санкциями против «Северного потока-2»
Издание Forbes опубликовало материал, в котором выражается мнение, что санкции США против "Северного потока-2" запоздали как минимум на год.
Общество
Карлос Гон объяснил, почему сбежал из Японии
Бывший руководитель франко-японского автомобилестроительного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлос Гон нарушил условия домашнего ареста и покинул территорию Японии из-за "политического преследования".
Общество
Презумпцию согласия на посмертное донорство собираются ввести в России
Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов рассказал, что в России может появиться презумпция согласия на донорство органов после смерти, передает РИА "Новости".
Игры
Дизайнер сделал карту для League of Legends на Unreal Engine 4
Дизайнер Wayne S перенёс карту Summoner's Rift для режима пять на пять в League of Legends на графический движок Unreal Engine 4. Он опубликовал видео с проектом на YouTube.
Энергетика
«Нафтогаз» сообщил детали контракта о транзите российского газа
Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко сообщил, что подписал контракт о транзите российского газа днем 30 декабря.
Общество
В Уругвае объявлен режим ЧС из-за растущего числа убийств женщин
Чрезвычайную ситуацию в Уругвае объявил президент страны Табаре Васкес. Причина такого решения - растущее число преступлений против женщин.
Политика
Меркель в новогоднем обращении высказалась за укрепление Европы
Меркель напомнила, что благополучие и безопасность Европы зависят в том числе и от благополучия соседних стран, включая африканские.
Экономика
Названы самые разбогатевшие за год российские миллиардеры
Совладелец «Норильского никеля» Владимир Потанин больше всего разбогател в 2019 году из российских миллиардеров, сообщает Bloomberg.
Политика
Бывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях 2014 года
Во время кровавых событий в феврале 2014 года первыми жертвами стрельбы стали сотрудники спецподразделения МВД Украины "Беркут".
Политика
Украина намеревается отделить энергосистему от России и Белоруссии
Премьер Украины Алексей Гончарук заявил, что энергосистема страны перестанет быть российско-белорусской частью и станет европейской.
Общество
Десятилетие богатства: эти знаки зодиака с 2020 года забудут о бедах
Мечты сбываются: эти знаки зодиака в 2020 году осуществят свои желания Налаживаться жизнь начнет у Раков.
Энергетика
Болгария начнет получать газ из «Турецкого потока» с 1 января
Болгария готова получать газ из «Турецкого потока» с начала 2020 года, сообщила министр энергетики Теменужка Петкова.
Здоровье
Жителям Новинок рассказали о медпомощи после объединения с Нижним
Министерство здравоохранения региона проинформировало жителей Новинок об оказании медицинской помощи после объединения поселка с Нижним Новгородом.
Политика
Посол США в Польше указала Путину на виновников Второй мировой войны
Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер считает Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина виновниками развязывания Второй мировой войны.
Экономика
Как проиндексируют пенсии с 1 января
С 1 января 2020 года страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,6%, что выше показателя прогнозной инфляции по итогам 2019 года, сообщили в Отделении Пенсионного фонда РФ по Астраханской области.
Происшествия
В Китае распространилась пневмония неизвестного происхождения
Пневмония неизвестного происхождения выявлена в городе Ухань в китайской провинции Хубэй.
Футбол
Райола объяснил, почему Холанн не перешёл в «Манчестер Юнайтед»
Агент нападающего Эрлинга Холанна Мино Райола рассказал, почему футболист перешёл из «Ред Булл Зальцбурга» и дортмундскую «Боруссию», а не в «Манчестер Юнайтед».
Гаджеты
75-дюймовый телевизор Xiaomi Mi TV 4S рекордно подешевел
Компания Xiaomi имеет в своем ассортименте три модели телевизоров с экранами диагональю 75 дюймов: Xiaomi Mi TV 5, Mi TV 4 и Mi TV 4S.
Политика
Володин заявил о недопустимости поражения в правах делегаций в ПАСЕ
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о недопустимости поражения в правах национальных делегаций в ПАСЕ.
Происшествия
Самолет экстренно сел в Екатеринбурге из-за проблем с двигателем
В екатеринбургском аэропорту Кольцово совершил экстренную посадку самолет. Лайнер "Уральских авиалиний" летел из Новосибирска в Москву.
Экономика
Мирзиёев увеличил пенсии и зарплаты бюджетникам с 1 февраля 2020 года
С 1 февраля 2020 года в Узбекистане в 1,07 раза вырастет размер зарплат работников бюджетных учреждений и организаций, пенсий, стипендий, пособий, а также материальной помощи малообеспеченным семьям.
Экономика
Несмотря на санкции: Запад рекордно вложился в российские проекты
Попытки Запада организовать экономическую блокаду России полностью провалились: за этот год иностранные стратегические инвесторы увеличили вложения в отечественные активы на 70%.
Происшествия
В Петербурге арестован второй подозреваемый в подготовке терактов
В Санкт-Петербурге арестован второй подозреваемый в подготовке терактов в новогодние праздники, такое решение вынес Дзержинский районный суд.
Автоспорт
Квят стал лидером по количеству обгонов в сезоне-2019
Кино
Фильм Фёдора Бондарчука «Вторжение» выходит на экраны страны
Футбол
Семин не считает, что Егоров лоббировал интересы одной из команд РПЛ
Покинувший должность руководителя департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (ДСИ РФС) Александр Егоров не пытался отстаивать интересы одной из команд в чемпионате России, заявил РИА Новости главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин.
Общество
Умер главный конструктор Ту-160 Валентин Близнюк
С 1952 года был сотрудником опытно-конструкторского бюро им. А.Н. Туполева, где, в том числе, руководил разработкой Ту-160.
Армия и оружие
Помпео объяснил авиаудары США в Ираке
Госсекретарь США Майк Помпео обсудил с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем ситуацию в Ираке в контексте недавних американских ударов, сообщил Помпео на странице в Twitter.
Экономика
Россиянам с 1 января ограничат максимальный размер долга по кредитам
По новым правилам, максимальный размер процентов по ссудам на срок до одного года не должен будет превышать сам долг более чем в 1,5 раза, пишет 31 декабря «РИА Новости».
Армия и оружие
Кроме брони и пушки: на Западе назвали важное преимущество «Арматы»
Западные СМИ обратили внимание на особенность нового российского танка "Армата", которой нет у танков США и Великобритании.