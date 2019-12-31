Политика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецЗеленский озвучил запланированный Украиной доход от транзита газа

Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Фейсбук озвучил свои ожидания от подписания контракта с РФ на транзит российского газа в Европу через территорию Незалежной.
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Зеленский рассчитывает на $7 млрд дохода от транзита газа

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РИА Новостивчера в 16:50

Украина планирует получить от транзита газа более $7 млрд за пять лет

REGNUMвчера в 16:40
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено вчера в 23:57, Ашберн
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Последний этап ограничения размеров предельного долга по кредитам будет внедрен с 1 января.
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95».
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