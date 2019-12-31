Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Фейсбук озвучил свои ожидания от подписания контракта с РФ на транзит российского газа в Европу через территорию Незалежной.

Энергетика В «Нафтогазе» прокомментировали заключение контракта по транзиту газа Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на получение Киевом более $7 млрд дохода от пятилетнего контракта с Россией на транзит газа.

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Происшествия Авиакомпания Bek Air назвала предварительную причину крушения самолета Потерпевший катастрофу самолет вылетел вслед за Airbus 321 через минуту, что тоже является подтверждением причины трагедии, добавил Эрик Сапаров.

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Авто Бренд Haval привезёт в Индию три модели Автопроизводитель намерен поставить на конвейер сразу три модели популярного китайского бренда. Это будут Haval 6, Haval 9 и Haval 4.