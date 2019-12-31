Политика
Московский КомсомолецЗеленский озвучил запланированный Украиной доход от транзита газа
Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Фейсбук озвучил свои ожидания от подписания контракта с РФ на транзит российского газа в Европу через территорию Незалежной.
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено вчера в 23:57, Ашберн
Политика
Посол США в Польше указала Путину на виновников Второй мировой войны
Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер считает Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина виновниками развязывания Второй мировой войны.
Экономика
В России максимальный размер долга по кредитам ограничат с 1 января
Последний этап ограничения размеров предельного долга по кредитам будет внедрен с 1 января.
Происшествия
Шесть человек пострадали в ДТП с трамваем и грузовиком в Москве
Уточняется, что ДТП произошло в Соболевском проезде. Обстоятельства случившегося и состояние пострадавших уточняются.
Футбол
Журналисты признали «Ливерпуль» лучшей командой 2019 года
Международная ассоциация спортивной прессы опубликовала итоги голосования, где выбирали лучшую спортивную команду 2019 года.
Энергетика
В «Нафтогазе» прокомментировали заключение контракта по транзиту газа
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на получение Киевом более $7 млрд дохода от пятилетнего контракта с Россией на транзит газа.
Происшествия
При взрыве на АЗС в Челябинской области пострадал человек
Политика
Байден отказался давать показания в Сенате по импичменту Трампа
Байден отметил, что если ему выдадут повестку о явке в Сенат для дачи показаний в рамках процедуры импичмента Трампа, он ее проигнорирует.
Шоу-бизнес
Охлобыстин назвал Асмус целомудренной дурочкой
Актер Иван Охлобыстин рассказал о своем отношении к бывшей коллеге по сериалу «Интерны» Кристине Асмус и выразил мнение о ее эротической сцене в фильме «Текст».
Общество
В России могут ввести презумпцию согласия на посмертное донорство
В России может появиться презумпция согласия на донорство органов после смерти, проект соответствующего закона уже готов, ожидается его обсуждение, заявил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов в пресс-центре "Парламентской газеты".
Общество
Эксперты назвали способы попасть в бизнес-класс в самолете
Специалисты рассказали, как увеличить свои шансы попасть в бизнес-класс в самолете с билетом эконома, сообщает The Express.
Футбол
Защитник «Манчестер Юнайтед» Байи приступил к тренировкам после травмы
Защитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Байи возобновил тренировки с командой, сообщает пресс-служба манкунианского клуба.
Наука
Вулканизм оказался связан с вращением Земли
Ламбер и Соттили сопоставили данные о сейсмических событиях в районе Этны и собственно извержениях с информацией о полярном движении.
Энергетика
СМИ: Словакия блокирует подписание контракта на транзит газа через Украину
Москва и Киев согласовали тексты контрактов на транзит газа, однако Словакия отказывается принимать газ в предлагаемой конфигурации участников.
Хоккей
Сборная России по хоккею лишилась шансов на первое и второе места в группе на МЧМ
Сборная России по хоккею лишилась шансов на первое и второе места в группе на молодежном чемпионате мира, сообщает Sport24.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов
Телеведущая Лера Кудрявцева показала, как выглядит ее грудь после операции по удалению имплантов.
Происшествия
Авиакомпания Bek Air назвала предварительную причину крушения самолета
Потерпевший катастрофу самолет вылетел вслед за Airbus 321 через минуту, что тоже является подтверждением причины трагедии, добавил Эрик Сапаров.
Футбол
Райола объяснил, почему Холанн не перешёл в «Манчестер Юнайтед»
Агент нападающего Эрлинга Холанна Мино Райола рассказал, почему футболист перешёл из «Ред Булл Зальцбурга» и дортмундскую «Боруссию», а не в «Манчестер Юнайтед».
Кино
Стало известно, о чем может быть новый фильм о Гарри Поттере
Происшествия
Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом под Тулой
В результате инцидента, произошедшего вечером 30 декабря, пострадали восемь человек, в том числе один несовершеннолетний, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.
Энергетика
В мировое соглашение «Газпрома» не вошли поставки газа на Украину
Россия и Украина 31 декабря подписали пакет договоров по транзиту газа, в который вошло безотзывное мировое соглашение, заключенное между «Газпромом» и украинским Минюстом.
Кино
Греф порассуждал о будущем кино
Культура
Сюткин пообещал отомстить Шнурову за шутку про его возраст
Шоу-бизнес
Наргиз ответила на обвинения в ненависти к России
Авто
Tesla начала поставки китайских электрокаров Model 3
Компания Tesla передала клиентам первую партию электромобилей Tesla Model 3 китайской сборки.
Общество
В Латвии предложили ввести оплату за разговоры на русском
Депутат Рижской думы от Новой консервативной партии, писательница и журналистка Эва Мартужа предложила сделать общение на русском языке платным.
Общество
Минтруд рассказал, как предпенсионерам получать пособие по безработице
Россияне предпенсионного возраста, оставшиеся без работы, в 2020 году смогут получить повышенное пособие по безработице.
Общество
В Госдуме предложили уравнять зарплаты депутатов со средней по России
Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил сравнять зарплаты депутатов со средней зарплатой по стране.
Авто
Бренд Haval привезёт в Индию три модели
Автопроизводитель намерен поставить на конвейер сразу три модели популярного китайского бренда. Это будут Haval 6, Haval 9 и Haval 4.
Культура
Пригожин ответил на критику концертов Пугачевой
Ранее музыкальный критик Сергей Соседов в эфире телеканала НТВ рассказал, что не рад возвращению на сцену ряда исполнителей, в том числе Аллы Пугачевой, Софии Ротару, Николая Носкова, назвав их выступления "печальным зрелищем".
Здоровье
Тверской Роспотребнадзор рассказал о «грязных руках» на Новый год
В региональном Роспотребнадзоре рассказали тверитянам, как сделать новогодние каникулы не только радостными, но и безопасными.