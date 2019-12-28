Экономика

Rambler News ServiceRambler News ServiceЗеленский назвал победой выплату «Газпромом» $2,9 млрд «Нафтогазу»

Ранее «Газпром» выплатил «Нафтогазу Украины» $2,9 млрд в соответствии с решением Стокгольмского арбитража по спору между компаниями, заявил журналистам представитель российской компании.
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Вентиль благоразумия. Почему «Газпром» пошел на уступки в газовом споре с Украиной

Новая газетавчера в 09:26

«Газпром» выплатил Украине $2,9 млрд по решению Стокгольмского суда

ТАСС27 декабря в 11:48

Зеленский назвал большой победой выплату «Газпромом» $2,9 миллиарда

РИА Новости27 декабря в 16:48

«Нафтогаз» подтвердил получение $2,9 млрд от «Газпрома»

РБК27 декабря в 15:23

Зеленский назвал победой выплату «Газпромом» 2,9 млрд долларов

Комсомольская правда28 декабря в 01:47

«Газпром» заплатил «Нафтогазу» $2,9 млрд, присужденных Стокгольмским арбитражем

Интерфакс27 декабря в 11:46

Джабаров оценил выплату «Газпромом» $2,9 млрд «Нафтогазу»

RT на русском27 декабря в 12:40
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 00:41, Ашберн
Общество

ФСБ задержала готовивших теракт в Петербурге россиян

«ФСБ РФ на основании ранее полученной от американских партнёров информации 27 декабря задержаны двое российских граждан, намеревавшихся совершить террористические акты в местах массового скопления людей в Санкт-Петербурге в период новогодних праздников», — приводит текст сообщения ТАСС.
RT на русском вчера в 13:40
Шоу-бизнес

Охлобыстин извинился перед проститутками после критики Водонаевой

РИА Новости вчера в 20:04
Транспорт

Правительство одобрило новый штраф для автомобилистов

В России уже в ближайшее время введут новый штраф для автомобилистов, не оплативших проезд по платной дороге.
AutoNews 27 декабря в 01:50
Общество

В Москве простились с Галиной Волчек

Сотни человек простились в воскресенье с художественным руководителем московского театра "Современник" Галиной Волчек, среди пришедших министр культуры РФ Владимир Мединский, вице-премьер РФ Ольга Голодец, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт, народный артист РФ Сергей Гармаш и многие другие.
ТАСС вчера в 04:53
Общество

Россиянам разъяснили детали новых правил регистрации автомобилей

Напомним, что 26 декабря Дмитрий Медведев подписал указ о новых правилах регистрации автомобиля, которые вступят в силу 1 января 2020 года.
Online47.ru 27 декабря в 19:10
Хоккей

Капитан сборной Канады извинился за инцидент во время гимна России

Rambler News Service вчера в 05:19
Политика

Завершен обмен пленными между Украиной, ДНР и ЛНР

Газета.Ru вчера в 08:46
Гаджеты

Хит Redmi выглядит как смартфон линейки Google Pixel

Google Pixel Вице-президент Xiaomi и глава бренда Redmi Лу Вейбинг (Lu Weibing) в начале декабря сообщил о том, что мировые продажи смартфонов серии Redmi Note 8 превысили отметку в 10 миллионов штук менее чем за три месяца.
iXBT.com 00:28
Происшествия

Участники обмена пленными рассказали о пытках СБУ

Среди участников обмена пленными в Донбассе оказались четверо дончан, которым за годы в СИЗО Мариуполя удалось добиться от украинских властей возбуждения уголовных дел о пытках со стороны СБУ и батальона "Азов".
РИА Новости вчера в 23:50
Происшествия

В горах на севере Свердловской области ведутся поиски двух туристов

ТАСС вчера в 04:26
Футбол

РПЛ представила сборную десятилетия по версии болельщиков

Российская Премьер-Лига в своём «твиттере» представила символическую сборную чемпионата России по итогам уходящего десятилетия.
Чемпионат 27 декабря в 04:42
Футбол

Карпин: перед «Ростовом» не ставится задача выиграть турнир в Катаре

РИА Новости вчера в 03:41
Хоккей

Сборная России проиграла команде США на молодёжном ЧМ по хоккею

Сборная России проиграла команде США в матче молодёжного чемпионата мира по хоккею. Встреча завершилась со счётом 1:3.
REGNUM 00:24
Происшествия

МВД Казахстана обнародовало версии катастрофы самолёта в Алма-Ате

Ведомство разрабатывает три версии катастрофы самолёта в Алма-Ате.
REGNUM вчера в 23:58
Общество

В Латвии пожаловались на уход из страны фестиваля «Новая волна»

Экс-глава латвийского МИД Янис Юрканс заявил, что уход музыкального конкурса "Новая волна" из Юрмалы из-за плохих отношения с Россией негативно сказался на Латвии.
Газета.Ru вчера в 00:47
Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Вулверхэмптон» и продолжил победную серию в АПЛ

NewInform вчера в 14:47
Кино

Названы фильмы, которые стоит посмотреть в новогодние праздники

Слово и Дело вчера в 14:57
Шоу-бизнес

Екатерина Стриженова устроила грандиозный день рождения дочери

Накануне младшей дочери телеведущей Екатерины Стриженовой, Александре, исполнилось 19 лет.
7Дней.ру вчера в 23:05
Общество

Гороскоп на неделю с 30 декабря: Тельцы расслабляются, Весы экономят

Гороскоп на неделю с 30 декабря: Тельцы расслабляются, Весы экономят Астрологический прогноз для всех знаков зодиака.
Экспресс газета 28 декабря в 15:42
Хоккей

Финляндия разгромила Казахстан на МЧМ

Спорт-Экспресс вчера в 11:25
Экономика

Bloomberg назвало Потанина самым разбогатевшим за год российским миллиардером

Больше всего за 2019 год из российских миллиардеров разбогател совладелец «Норильского никеля» Владимир Потанин, сообщает Bloomberg.
Коммерсантъ 00:26
Политика

Захарова назвала вызов посла в МИД Польши попыткой переиграть ситуацию

Вызов посла России в Польше Сергея Андреева в МИД республики после слов Владимира Путина о польском после в Германии перед началом Второй мировой войны является попыткой Варшавы переиграть ситуацию в свою пользу.
РБК вчера в 22:54
Общество

Производимые в России гражданские самолеты могут переименовать

Производимые в России гражданские авиалайнеры могут переименовать для создания линейки самолетов с одним названием.
Известия вчера в 20:06
Единоборства

Емельяненко победил американца Джексона на турнире Bellator в Японии

Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко победил американца Куинтона Джексона в поединке на турнире Bellator в Японии.
Известия вчера в 09:33
Политика

Премьер-министр Польши обвинил Владимира Путина в сознательной лжи

Матеуш Моравецкий в заявлении, опубликованном в воскресенье днем, написал, что «президент Путин много раз лгал о Польше и всегда делал это полностью сознательно».
Красная весна вчера в 14:52
Культура

«Еле стоит»: музыкальный критик резко высказался о концертах Пугачевой

Музыкальный критик Сергей Соседов в эфире телеканала НТВ заявил, что не рад возвращению на сцену ряда артистов, в том числе Аллы Пугачевой.
РИА Новости вчера в 17:44
Политика

Bloomberg оценило достижения Путина за 20 лет у власти

За двадцатилетнее пребывание Владимира Путина у власти Россия смогла восстановить значительную часть потерянного после распада СССР влияния, пишет Bloomberg.
РИА Новости вчера в 12:20
Общество

Мэр Якутска попросила жителей помочь пункту передержки животных

Интерфакс - Россия вчера в 22:22
Происшествия

В ДТП с автобусом под Псковом пострадали 18 человек

На трассе в Псковской области пассажирский автобус "Неоплан", следовавший по маршруту Минск - Санкт-Петербург, съехал в кювет и опрокинулся.
Российская газета вчера в 23:22
Происшествия

Сообщения о минировании детсадов в Благовещенске не подтвердились

REGNUM вчера в 23:19
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