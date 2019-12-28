Экономика
Rambler News ServiceЗеленский назвал победой выплату «Газпромом» $2,9 млрд «Нафтогазу»
Ранее «Газпром» выплатил «Нафтогазу Украины» $2,9 млрд в соответствии с решением Стокгольмского арбитража по спору между компаниями, заявил журналистам представитель российской компании.
Читать в источнике
Оценить2201
Подробнее о событии
Показать все источники
Вентиль благоразумия. Почему «Газпром» пошел на уступки в газовом споре с Украиной
Новая газетавчера в 09:26
«Газпром» заплатил «Нафтогазу» $2,9 млрд, присужденных Стокгольмским арбитражем
Интерфакс27 декабря в 11:46
Зеленский назвал победой выплату «Газпромом» 2,9 млрд долларов
Комсомольская правда28 декабря в 01:47
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 06:54, Ашберн
Политика
В Кремле рассказали о роли Путина в обмене пленными в Донбассе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин не участвует в переговорах по обмену пленными в Донбассе, но использует свой авторитет, чтобы способствовать этому процессу.
Происшествия
Прикованное к кровати тело девушки нашли в московской гостинице
В гостинице в центре Москвы было найдено тело девушки. Об этом 28 декабря сообщает Telegram-канал «112».
Политика
Украина заявила о завершении «переговорного марафона» с «Газпромом»
Глава «Оператора Газотранспортной системы (ГТС) Украины» Сергей Макогон на своей странице в Facebook сообщил о завершении в Вене «переговорного марафона» с «Газпромом» по вопросу подписания нового контракта на транзит газа, а также мирового соглашения по всем судебным спорам.
Происшествия
В Ингушетии два родовых клана устроили смертельную перестрелку
В городе Сунжа в Ингушетии представители двух тейпов (родовых кланов) устроили перестрелку, один из участников которой погиб, сообщает «Интерфакс».
Авто
Geely выпустит новый семиместный кроссовер
Китайская автомобильная компания Geely в середине 2020 года собирается выпустить новый кроссовер, который пока известен под внутренним кодом VX11.
Хоккей
Капитан сборной Канады не снял шлем во время гимна России
Политика
Allseas не планирует возобновлять прокладку «Северного потока — 2»
Швейцарская Allseas не планирует возобновлять строительство "Северного потока — 2", сообщили РИА Новости в компании.
Общество
ФАС возбудила дело против Booking.com B.V
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России 27 декабря возбудила дело о нарушении Закона о защите конкуренции в отношении Booking.com B.V. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Шоу-бизнес
Оксана Федорова показала своих подросших детей
Звезда весело танцевала с дочерью и сыном возле елки.
Происшествия
Задержанные ФСБ за подготовку терактов в Петербурге дали показания
Двое граждан России, которых накануне задержали по подозрению в подготовке теракта в людном месте Санкт-Петербурга в новогодние праздники, дают признательные показания, сообщили в ФСБ.
Авто
Озвучены цены на начальные версии Audi A6 40 TFSI и 40 TDI
В конце декабря две тысячи девятнадцатого в России стартовал прием заказов на седан Audi A6 (C8) нового поколения в базовых модификациях с передним приводом — речь идет об исполнениях 40 TFSI и 40 TDI.
Авто
Маск пообещал добавить приложение Disney+ в компьютеры автомобилей Tesla
Автокинотеатр от Илона Маска: в Tesla появятся приложения YouTube и Netflix В сентябре этого года Tesla обновила программное обеспечение V10, добавив в компьютеры своих машин приложения Netflix и YouTube, а также обучающие видеоматериалы для автомобиля.
Театры
Миронов: Виктор Рыжаков работает в эстетике «Современника»
Режиссер Виктор Рыжаков, который 4 января вступит в должность художественного руководителя театра "Современник" после ухода из жизни предыдущего худрука - Галины Волчек, работает в эстетике этого театра и обладает большим опытом как постановок, так и воспитания молодых актеров.
Происшествия
Двухлетнего раздетого ребёнка нашли на улице в Подмосковье
В подмосковном Павловском Посаде на улице нашли полностью раздетого ребёнка.
Гаджеты
В сети опубликованы новые рендеры iPhone SE 2
В сети опубликованы инсайдерские фото нового смартфона от корпорации Apple. Этот смартфон может стать преемником iPhone SE.
Происшествия
Названы основные версии авиакатастрофы в Казахстане
Названы основные версии авиакатастрофы в Казахстане Глава МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев назвал три официальных версии крушения самолета Fokker-100 в Алма-Аты, произошедшего 27 декабря.
Общество
В Госдуме предложили сравнять зарплату депутатов со средней по России
Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил в качестве подарка россиянам на Новый год уравнять зарплату парламентариев со средней в стране.
Общество
Захарова назвала любимое новогоднее блюдо
Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о своем любимом блюде на Новый год.
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве в первые дни 2020 года
Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в начале января в Москве.
Культура
Шоураннер «Ведьмака» рассказала, как сократили финал первого сезона
Вскоре после премьеры «Ведьмака» шоураннер сериала Лорен Хиссрич опубликовала последнюю страницу сценария последней серии первого сезона.
Происшествия
В Москве врач-анестезиолог изнасиловал пациентку после операции
В Москве по подозрению в изнасиловании пациентки задержали врача-анестезиолога больницы имени Ерамишанцева, передает издание Baza в своем Telegram-канале.
Экономика
Россию назвали лучшим местом для инвестиций
Россия и российские компании стали самым выгодным направлением для вложений в 2019 году, передает Bloomberg.
Происшествия
Сотрудник МЧС погиб при спасении рыбаков, провалившихся под лед
В Куйбышевском районе около села Жерелёво произошла трагедия на воде. Здесь 29 декабря в середине дня под лед провалились рыбаки.
Политика
Путин поздравил мировых лидеров с Новым годом
Экономика
Курс евро по отношению к доллару США в 10:05 MSK 30 декабря повысился на 0.2%
Курс евро по отношению к доллару США в 10:05 MSK 30 декабря повысился на 0.2% (+0.0022) до $1.1197 с $1.1175 предыдущего закрытия.
Авто
Jaguar Land Rover рассказал о новинках для рынка России на 2020 год
Как сообщает аналитическое агентство «АВТОСТАТ» со ссылкой на пресс-службу Jaguar Land Rover Россия, в 2020 году британская марка привезёт к нам две новинки.
Общество
Петербуржцы спровоцировали страшные пробки на границе с Финляндией
Время ожидания составляет больше двух часов. В субботу, 28 декабря, петербуржцы спровоцировали страшные пробки на границе с Финляндией.