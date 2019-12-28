Экономика

Rambler News ServiceRambler News ServiceЗеленский назвал победой выплату «Газпромом» $2,9 млрд «Нафтогазу»

Ранее «Газпром» выплатил «Нафтогазу Украины» $2,9 млрд в соответствии с решением Стокгольмского арбитража по спору между компаниями, заявил журналистам представитель российской компании.
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Вентиль благоразумия. Почему «Газпром» пошел на уступки в газовом споре с Украиной

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Зеленский назвал победой выплату «Газпромом» 2,9 млрд долларов

Комсомольская правда28 декабря в 01:47

Джабаров оценил выплату «Газпромом» $2,9 млрд «Нафтогазу»

RT на русском27 декабря в 12:40
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В городе Сунжа в Ингушетии представители двух тейпов (родовых кланов) устроили перестрелку, один из участников которой погиб, сообщает «Интерфакс».
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Вести.Ru 05:11
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Китайская автомобильная компания Geely в середине 2020 года собирается выпустить новый кроссовер, который пока известен под внутренним кодом VX11.
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Живая Кубань вчера в 00:54
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Швейцарская Allseas не планирует возобновлять строительство "Северного потока — 2", сообщили РИА Новости в компании.
РИА Новости 05:34
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России 27 декабря возбудила дело о нарушении Закона о защите конкуренции в отношении Booking.com B.V. Об этом сообщается на сайте ведомства.
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Двое граждан России, которых накануне задержали по подозрению в подготовке теракта в людном месте Санкт-Петербурга в новогодние праздники, дают признательные показания, сообщили в ФСБ.
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В конце декабря две тысячи девятнадцатого в России стартовал прием заказов на седан Audi A6 (C8) нового поколения в базовых модификациях с передним приводом — речь идет об исполнениях 40 TFSI и 40 TDI.
Allcarz.ru 28 декабря в 01:12
Авто

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Режиссер Виктор Рыжаков, который 4 января вступит в должность художественного руководителя театра "Современник" после ухода из жизни предыдущего худрука - Галины Волчек, работает в эстетике этого театра и обладает большим опытом как постановок, так и воспитания молодых актеров.
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В подмосковном Павловском Посаде на улице нашли полностью раздетого ребёнка.
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В сети опубликованы новые рендеры iPhone SE 2

В сети опубликованы инсайдерские фото нового смартфона от корпорации Apple. Этот смартфон может стать преемником iPhone SE.
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Названы основные версии авиакатастрофы в Казахстане

Названы основные версии авиакатастрофы в Казахстане Глава МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев назвал три официальных версии крушения самолета Fokker-100 в Алма-Аты, произошедшего 27 декабря.
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о своем любимом блюде на Новый год.
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В Куйбышевском районе около села Жерелёво произошла трагедия на воде. Здесь 29 декабря в середине дня под лед провалились рыбаки.
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Курс евро по отношению к доллару США в 10:05 MSK 30 декабря повысился на 0.2% (+0.0022) до $1.1197 с $1.1175 предыдущего закрытия.
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