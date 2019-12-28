Экономика
Rambler News ServiceЗеленский назвал победой выплату «Газпромом» $2,9 млрд «Нафтогазу»
Ранее «Газпром» выплатил «Нафтогазу Украины» $2,9 млрд в соответствии с решением Стокгольмского арбитража по спору между компаниями, заявил журналистам представитель российской компании.
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«Газпром» заплатил «Нафтогазу» $2,9 млрд, присужденных Стокгольмским арбитражем
Интерфакс27 декабря в 11:46
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