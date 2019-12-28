Экономика

Rambler News ServiceRambler News ServiceЗеленский назвал победой выплату «Газпромом» $2,9 млрд «Нафтогазу»

Ранее «Газпром» выплатил «Нафтогазу Украины» $2,9 млрд в соответствии с решением Стокгольмского арбитража по спору между компаниями, заявил журналистам представитель российской компании.
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Вентиль благоразумия. Почему «Газпром» пошел на уступки в газовом споре с Украиной

Новая газета09:26

Зеленский назвал победой выплату «Газпромом» 2,9 млрд долларов

Комсомольская правдавчера в 01:47

«Газпром» заплатил «Нафтогазу» $2,9 млрд, присужденных Стокгольмским арбитражем

Интерфакс27 декабря в 11:46

«Нафтогаз» подтвердил получение $2,9 млрд от «Газпрома»

РБК27 декабря в 15:23

«Газпром» выплатил Украине $2,9 млрд по решению Стокгольмского суда

ТАСС27 декабря в 11:48

Зеленский назвал большой победой выплату «Газпромом» $2,9 миллиарда

РИА Новости27 декабря в 16:48

Джабаров оценил выплату «Газпромом» $2,9 млрд «Нафтогазу»

RT на русском27 декабря в 12:40
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Экономика

Правительство планирует создать авиакомпанию для Дальнего Востока

Минпромторг, Минэкономразвития, Минфин, Минтранс, Росавиация в сотрудничестве с ВТБ, Сбербанком, госкорпорацией "Ростех" занимаются рассмотрением вопроса создания или развития авиакомпании на Дальнем Востоке.
РИА Новости 22:16
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США нанесли удары по объектам шиитского ополчения в Ираке и Сирии

США нанесли оборонительные удары по пяти объектам шиитской военизированной группировки "Катаиб Хезболла", сообщается в заявлении помощника министра обороны Соединенных Штатов Джонатана Хоффмана.
Газета.Ru 13:14
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СК проводит проверку по факту падения гимнастки в цирке Владивостока

RT на русском 22:36
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Гвардиола побил рекорд Моуринью

Гвардиола побил рекорд Жозе Моуринью – португалец одержал сто побед в 142 матчах.
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Захарова прокомментировала вызов российского посла в МИД Польши

Вызов российского посла в МИД Польши после критического высказывания президента России Владимира Путина является попыткой Варшавы переиграть ситуацию в свою пользу.
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В Тюменской области 396 детей родились с помощью ЭКО

Программа, помогающая супружеским парам родить долгожданного малыша при помощи вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО), действует уже 10 лет.
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Общество

В Москве простились с Галиной Волчек

Сотни человек простились в воскресенье с художественным руководителем московского театра "Современник" Галиной Волчек, среди пришедших министр культуры РФ Владимир Мединский, вице-премьер РФ Ольга Голодец, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт, народный артист РФ Сергей Гармаш и многие другие.
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Происшествия

В Благовещенске массово эвакуируют детские сады

Администрация города Благовещенска сообщает, что из-за сообщения о "минировании" детских садов в нескольких дошкольных учреждениях проводится эвакуация.
ГЛАС.RU 22:45
Происшествия

В Хабаровском крае задержали подозреваемого в вербовке террористов

РИА Новости 21:49
Происшествия

На строящейся котельной на Сахалине горят резервуары с топливом

RuNews24.ru 21:06
Экономика

Инвестиции в ТОР в Мурманске составят 300 млрд рублей

Объем инвестиций в проекты в рамках создаваемой в Мурманске территории опережающего развития (ТОР) составит 300 млрд рублей.
ТАСС 07:56
Происшествия

Семь человек пострадали в ДТП с автобусом под Псковом

В Гдовском районе Псковской области перевернулся автобус, в результате ДТП пострадали семь человек, сообщает в понедельник, 30 декабря, РЕН ТВ.
Известия 21:23
Кино

«Звездным войнам 9» предсказали победу над «Звездными войнами 8»

Через десять дней после старта в активе финальной части новой трилогии в Северной Америке окажется не менее 380,9 миллионов долларов, что на три процента больше, чем было в этой же время у "Последних джедаев".
Kinonews.ru вчера в 04:57
Наука

Рост кислотности Мирового океана может лишить акул чешуи

Международная группа специалистов из Германии и ЮАР провели исследование и пришли к выводу, что акулы могут лишиться чешуи из-за повышения уровни кислотности океана.
NewInform 27 декабря в 10:47
Политика

Байден не хочет давать показания по импичменту Трампа

Бывший вице-президент США Джозеф Байден не собирается подчиняться повестке сената Конгресса о даче показаний в рамках процедуры импичмента американского лидера Дональда Трампа.
News.ru вчера в 00:34
Финансы

За 2019 год рубль укрепился к доллару на 10%

По итогам этого года российская нацвалюта продемонстрировала более чем 10-процентное укрепление к доллару США - с 69,88 руб. в финале 2018 года до 62,02 руб. за доллар в конце декабря 2019 года.
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Игры

Take-Two подала в суд на авторов ремастера Red Dead Redemption

Take-Two Interactive, которая владеет Rockstar Games, подала иск на создателей ремастера первой части Red Dead Redemption за нарушение авторских прав.
CyberSport.ru вчера в 09:36
Культура

Музыкальный критик рассказал о «еле дышащей на сцене» Пугачевой

Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что некоторые артисты, в частности Алла Пугачева, выступая на сцене, показывают "очень печальное зрелище".
Газета.Ru 22:19
Политика

Путин подписал закон о ликвидации унитарных предприятий до 2025 года

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий ликвидацию либо реорганизацию существующих унитарных предприятий, а также запрет на создание новых.
ТАСС 05:15
Происшествия

На Сахалине мужчина протащил по лестнице полуголую женщину

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Фигурное катание

Сломавшая коньки Медведева снялась с чемпионата России

Фигуристка Евгения Медведева снялась с чемпионата России в Красноярске. Спортсменка на тренировке сломала коньки.
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Шоу-бизнес

Лицо сына Елены Яковлевой перекосило после сведения тату

Денис Шальных, сын Елены Яковлевой, который надумал удалить татуировки с лица, прошел еще одну болезненную процедуру.
Вечерний курьер вчера в 13:39
Здоровье

Гонконгский и свиной грипп вернулись в Алтайский край

Зафиксированы четыре случая гриппа (В, А/H1N1/2009, А/H3N2/). Судя по штаммам, это гонконгский и свиной грипп.
Московский Комсомолец вчера в 03:24
Футбол

Мойес вновь стал тренером «Вест Хэма»

На посту главного тренера Мойес сменил Мануэля Пеллегрини.
Sport.ru 16:30
Общество

Песков назвал слухом версию о теракте при взрыве дома в Магнитогорске

Версия террористического акта в качестве причины прошлогоднего взрыва в жилом доме в Магнитогорске является слухом.
Труд 27 декабря в 05:57
Политика

Для чиновников предложили ввести правила поведения на корпоративах

Ввести правила поведения чиновников на корпоративах предложил депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров.
Известия 20:47
Политика

Американские СМИ объяснили, почему России не нужно воевать за Арктику

«Стремясь стимулировать энергетические компании к увеличению геологоразведочной и добывающей деятельности в Арктике, Кремль в октябре объявил о снижении налогов», – напоминают журналисты американского издания.
ПолитРоссия вчера в 07:28
Хоккей

Сборная России проиграла американцам на молодежном ЧМ по хоккею

Сборная России проиграла команде США в матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею в Чехии.
РБК 15:47
Происшествия

Челябинские пенсионерки пойдут под суд за нелегальный алкоголь

REGNUM 27 декабря в 08:42
Хоккей

Капитан сборной Канады извинился за поведение во время гимна РФ на МЧМ

РЕН ТВ вчера в 23:12
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