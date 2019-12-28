Ранее «Газпром» выплатил «Нафтогазу Украины» $2,9 млрд в соответствии с решением Стокгольмского арбитража по спору между компаниями, заявил журналистам представитель российской компании.

Происшествия У берегов Японии нашли лодку с телами семи человек Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года у берегов Японии обнаружили деревянную лодку с телами двух человек из Северной Кореи.

Политика Наиболее значимыми политиками 2020 года немцы назвали Меркель и Путина Согласно исследованию, проведенному компанией YouGov среди жителей Германии, на вопрос "какой политик будет играть наиболее значимую роль при разрешении международных вызовов" большинство опрошенных назвали Меркель (22%) и Путина (20%).

Политика Посла России вызвали в МИД Польши после слов Путина о дипломате На расширенной коллегии Минобороны Путин назвал посла Польши в нацистской Германии Юзефа Липского "сволочью и антисемитской свиньей" — за то, что тот поддерживал Адольфа Гитлера и его идею выслать польских евреев в Африку "на вымирание и уничтожение" и даже обещал поставить памятник Гитлеру в Варшаве.

Общество Гончарук объявил о снижении тарифов на отопление в 20 городах Украины Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что власти 20 украинских городов поддержали инициативу правительства о корректировке тарифов на тепло, что позволит снизить их для населения в декабре на 30%.

Общество Пользователи госуслуг утекли в сеть «Дыра» в безопасности была не закрыта с начала декабря В публичном доступе неизвестные выложили персональные данные пользователей госуслуг одного из российских регионов.

Музыка Клип Nirvana набрал более миллиарда просмотров на YouTube В информационном агентстве NMW сообщают, что клип на композицию «Smells Like Teen Spirit», исполненную музыкальным коллективом Nirvana, смог набрать более одного миллиарда просмотров на «Ютубе».

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Политика Глава МИД Украины назвал обмен пленными реальным результатом «нормандского саммита» Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что обмен пленными между сторонами конфликта в Донбассе является реальным результатом саммита в "нормандском формате", состоявшегося 9 декабря в Париже.