Экономика

ВедомостиВедомостиЗеленский назвал победой выплату «Газпромом» $2,9 млрд «Нафтогазу»

Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook назвал победой выплату «Газпромом» $2,9 млрд «Нафтогазу».
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Вентиль благоразумия. Почему «Газпром» пошел на уступки в газовом споре с Украиной

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Зеленский назвал победой выплату «Газпромом» 2,9 млрд долларов

Комсомольская правда28 декабря в 01:47
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ФСБ задержала двух готовивших теракты в Санкт-Петербурге россиян, пишет РИА "Новости".
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Президент РФ Владимир Путин направил поздравления с Новым годом мировым лидерам, но не поздравил президента Украины Владимира Зеленского и президента Грузии Саломе Зурабишвили.
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