Экономика

ВедомостиВедомостиЗеленский назвал победой выплату «Газпромом» $2,9 млрд «Нафтогазу»

Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook назвал победой выплату «Газпромом» $2,9 млрд «Нафтогазу».
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Зеленский отреагировал на выплату «Газпромом» $2,9 миллиарда

РИА Новости16:48

СМИ: топ-менеджеры «Нафтогаза» получат $25 млн премиальных «за победу» над «Газпромом»

ТАСС16:45

«Нафтогаз» подтвердил получение $2,9 млрд от «Газпрома»

РБК15:23

«Газпром» заплатил «Нафтогазу» $2,9 млрд, присужденных Стокгольмским арбитражем

Интерфакс11:46

Джабаров оценил выплату «Газпромом» $2,9 млрд «Нафтогазу»

RT на русском12:40

Зеленский назвал победой выплату «Газпромом» $2,9 млрд «Нафтогазу»

Ведомости13:12

Зеленский отреагировал на выплату «Газпромом» 2,9 миллиарда долларов

Lenta.ru12:54
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Хоккей

Илья Ковальчук может продолжить карьеру в «Вашингтоне»

«Вашингтон Кэпиталз» намерен углубить состав и проявляет интерес к форварду Илье Ковальчуку, сообщает thefourthperiod.com.
Sport24.ru 13:23
Футбол

Футболист «Пармы» стал лучшим игроком серии А в декабре

Sportbox.RU 10:04
Шоу-бизнес

Хоккеист Телегин назвал причины развода с Пелагеей

Хоккеист столичного ЦСКА и сборной России Иван Телегин опубликовал в своем Instagram заявление, в котором рассказал о причинах развода с певицей Пелагеей.
Известия 16:00
Общество

Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.
Газета.Ru 05:25
Единоборства

Федор Емельяненко еще не принял решения о завершении карьеры

Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко заявил, что собирается завершить карьеру после трех ближайших боев, однако окончательного решения он пока не принял.
РИА Новости 00:24
Общество

Сегодня земляне наблюдали кольцеобразное солнечное затмение

Маяк (г. Сосновый Бор) вчера в 03:04
Спорт

РУСАДА отправило уведомление в WADA о несогласии с санкциями

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) отправило во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) уведомление о несогласии с санкциями в отношении России, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 04:10
Общество

Голливудский композитор напишет титульную музыку для «Краснодара»

Известный голливудский композитор Ханс Циммер по заказу «Краснодара» напишет для российского клуба титульную музыку.
Sportbox.RU 14:37
Кино

Фильм Первого канала «Союз спасения» выходит в прокат

Фильм Первого канала о восстании декабристов "Союз спасения", снятый Андреем Кравчуком, выходит в российский прокат в четверг.
ТАСС 25 декабря в 16:11
Футбол

«Вулверхэмптон» победил «Манчестер Сити», проигрывая со счетом 0:2

Газета.Ru 17:06
Авто

Пикап Rivian оснастили режимом танка для разворота на месте

Американская компания Rivian показала работу системы Tank Turn («танковый разворот»), которой оборудована первая модель марки.
Журнал Авто.ру 25 декабря в 13:00
Политика

Германия отказала Украине в военной помощи

Берлин отклонил просьбу Киева о предоставлении военной помощи, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью порталу RND.
РИА Новости 14:10
Политика

Financial Times включила Путина в список знаковых фигур десятилетия

Президент России Владимир Путин попал в список из 50 человек, которые определили облик подходящего к концу десятилетия, составленный британским изданием Financial Times (FT).
РБК 16:18
Происшествия

Двух бывших спецназовцев задержали по делу об убийствах в Москве

Трех участников преступной группы задержали по делу об убийстве двух человек в Москве в 2008 и 2012 году, им предъявили обвинения, сообщается на сайте московского управления Следственного комитета России (СКР).
Коммерсантъ вчера в 12:19
Шоу-бизнес

Боярский: «Жена теряет здоровье на глазах»

По словам Боярского, Лариса разрывается между театром и семьей, поэтому он старается ей во всем помогать: "Она себя безумно сжигает и теряет здоровье на глазах".
Рамблер 04:29
Здоровье

Назвали болезни, при которых нельзя употреблять алкоголь

Московский гастроэнтеролог Алексей Парамонов сообщил о заболеваниях, при которых категорически запрещено распитие спиртного даже в самых малых дозах — пишет «АиФ».
SMINEWS в Подольске 25 декабря в 15:18
Происшествия

Заявившего о подброшенных наркотиках омича нашли без головы

REGNUM 04:15
Здоровье

Минздрав России обеспечит более 40 детей дорогим лекарством

Минздрав России решил создать рабочую группу и разработать дорожную карту для поиска вариантов обеспечения препаратом «Спинраза» детей, больных спинальной мышечной атрофией.
RT на русском 25 декабря в 02:35
Общество

Вдова Лужкова Елена Батурина объявлена в розыск по делу о клевете

Мировой суд в Калмыкии объявил вдову бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елену Батурину в федеральный розыск по делу о клевете.
Вести.Ru 13:34
Технологии

В России приложение карты «Мир» появится на смартфонах

В НСПК отметили, что во второй половине 2019 года вся сеть POS-терминалов на территории России будет обновлена банками и сможет принимать оплату с помощью смартфонов.
ToDay News Ufa 10:16
Политика

Посла России вызвали в МИД Польши после слов Путина о дипломате

Российский посол в Варшаве Сергей Андреев сообщил РИА Новости, что его вызвали в МИД Польши после резких высказываний президента Владимира Путина о главе польской дипмиссии в нацистской Германии.
РИА Новости 16:13
Футбол

Александр Егоров покинул пост главы судейского департамента РФС

Председатель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров покинул свой пост, который он занимал в течение последних 19 месяцев.
Вести.Ru 06:40
Технологии

Ошибка сети: что показал учебный запуск «суверенного Рунета»

23 декабря Минкомсвязь совместно с другими ведомствами и мобильными операторами провел учения, предусмотренные законом о «суверенном Рунете».
РБК вчера в 09:54
Общество

Суд вернул прокурору дело о хищении 330 млн рублей НПО Лавочкина

Химкинский городской суд вернул прокурору дело о хищении 330 млн рублей из бюджета структуры «Роскосмоса» АО «НПО Лавочкина».
RT на русском 11:15
Авто

FAW анонсировал новый роскошный седан Hongqi H9

Роскошный седан Hongqi H7, созданный китайским концерном FAW на заднеприводной платформе Toyota Crown, готовится к смене поколений.
Автоновости дня 02:57
Армия и оружие

Минобороны ожидает информационную атаку против армии

«Ожидается усиление информационного давления, направленного против представителей руководящего состава Вооруженных сил России всех уровней», — заявил Цаликов в интервью газете «Красная звезда».
RT на русском 17:01
Театры

Гармаш сообщил о смерти Волчек со сцены театра

iReactor 04:45
Политика

Земан обдумывает отказ от визита в Москву на 75-летие Победы

Президент Чехии Милош Земан задумался об отмене визита на торжества по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
РИА Новости 15:47
Политика

Трамп и Ким Чен Ын пока не ответили на приглашение на юбилей Победы

Ответов на приглашения посетить торжества по случаю юбилея Победы в Москве в следующем году от президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына пока не поступало, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 14:53
Авто

Toyota простилась с моделью Mark X

За всю историю было выпущено 6,5 миллионов Mark II и 363,5 тысячи Mark X. Спрос на седан постепенно падал из-за моды на кроссоверы, но ценители заднего привода и «механики» продолжали покупать машину: специально для настоящих фанатов выпускалась особая версия Mark X GRMN.
FormaCar вчера в 02:05
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