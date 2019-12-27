Экономика
ВедомостиЗеленский назвал победой выплату «Газпромом» $2,9 млрд «Нафтогазу»
Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook назвал победой выплату «Газпромом» $2,9 млрд «Нафтогазу».
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Хоккей
Илья Ковальчук может продолжить карьеру в «Вашингтоне»
«Вашингтон Кэпиталз» намерен углубить состав и проявляет интерес к форварду Илье Ковальчуку, сообщает thefourthperiod.com.
Футбол
Футболист «Пармы» стал лучшим игроком серии А в декабре
Шоу-бизнес
Хоккеист Телегин назвал причины развода с Пелагеей
Хоккеист столичного ЦСКА и сборной России Иван Телегин опубликовал в своем Instagram заявление, в котором рассказал о причинах развода с певицей Пелагеей.
Общество
Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа
Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.
Единоборства
Федор Емельяненко еще не принял решения о завершении карьеры
Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко заявил, что собирается завершить карьеру после трех ближайших боев, однако окончательного решения он пока не принял.
Общество
Сегодня земляне наблюдали кольцеобразное солнечное затмение
Спорт
РУСАДА отправило уведомление в WADA о несогласии с санкциями
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) отправило во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) уведомление о несогласии с санкциями в отношении России, сообщает ТАСС.
Общество
Голливудский композитор напишет титульную музыку для «Краснодара»
Известный голливудский композитор Ханс Циммер по заказу «Краснодара» напишет для российского клуба титульную музыку.
Кино
Фильм Первого канала «Союз спасения» выходит в прокат
Фильм Первого канала о восстании декабристов "Союз спасения", снятый Андреем Кравчуком, выходит в российский прокат в четверг.
Авто
Пикап Rivian оснастили режимом танка для разворота на месте
Американская компания Rivian показала работу системы Tank Turn («танковый разворот»), которой оборудована первая модель марки.
Политика
Германия отказала Украине в военной помощи
Берлин отклонил просьбу Киева о предоставлении военной помощи, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью порталу RND.
Политика
Financial Times включила Путина в список знаковых фигур десятилетия
Президент России Владимир Путин попал в список из 50 человек, которые определили облик подходящего к концу десятилетия, составленный британским изданием Financial Times (FT).
Происшествия
Двух бывших спецназовцев задержали по делу об убийствах в Москве
Трех участников преступной группы задержали по делу об убийстве двух человек в Москве в 2008 и 2012 году, им предъявили обвинения, сообщается на сайте московского управления Следственного комитета России (СКР).
Шоу-бизнес
Боярский: «Жена теряет здоровье на глазах»
По словам Боярского, Лариса разрывается между театром и семьей, поэтому он старается ей во всем помогать: "Она себя безумно сжигает и теряет здоровье на глазах".
Здоровье
Назвали болезни, при которых нельзя употреблять алкоголь
Московский гастроэнтеролог Алексей Парамонов сообщил о заболеваниях, при которых категорически запрещено распитие спиртного даже в самых малых дозах — пишет «АиФ».
Здоровье
Минздрав России обеспечит более 40 детей дорогим лекарством
Минздрав России решил создать рабочую группу и разработать дорожную карту для поиска вариантов обеспечения препаратом «Спинраза» детей, больных спинальной мышечной атрофией.
Общество
Вдова Лужкова Елена Батурина объявлена в розыск по делу о клевете
Мировой суд в Калмыкии объявил вдову бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елену Батурину в федеральный розыск по делу о клевете.
Технологии
В России приложение карты «Мир» появится на смартфонах
В НСПК отметили, что во второй половине 2019 года вся сеть POS-терминалов на территории России будет обновлена банками и сможет принимать оплату с помощью смартфонов.
Политика
Посла России вызвали в МИД Польши после слов Путина о дипломате
Российский посол в Варшаве Сергей Андреев сообщил РИА Новости, что его вызвали в МИД Польши после резких высказываний президента Владимира Путина о главе польской дипмиссии в нацистской Германии.
Футбол
Александр Егоров покинул пост главы судейского департамента РФС
Председатель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров покинул свой пост, который он занимал в течение последних 19 месяцев.
Технологии
Ошибка сети: что показал учебный запуск «суверенного Рунета»
23 декабря Минкомсвязь совместно с другими ведомствами и мобильными операторами провел учения, предусмотренные законом о «суверенном Рунете».
Общество
Суд вернул прокурору дело о хищении 330 млн рублей НПО Лавочкина
Химкинский городской суд вернул прокурору дело о хищении 330 млн рублей из бюджета структуры «Роскосмоса» АО «НПО Лавочкина».
Авто
FAW анонсировал новый роскошный седан Hongqi H9
Роскошный седан Hongqi H7, созданный китайским концерном FAW на заднеприводной платформе Toyota Crown, готовится к смене поколений.
Армия и оружие
Минобороны ожидает информационную атаку против армии
«Ожидается усиление информационного давления, направленного против представителей руководящего состава Вооруженных сил России всех уровней», — заявил Цаликов в интервью газете «Красная звезда».
Театры
Гармаш сообщил о смерти Волчек со сцены театра
Политика
Земан обдумывает отказ от визита в Москву на 75-летие Победы
Президент Чехии Милош Земан задумался об отмене визита на торжества по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Политика
Трамп и Ким Чен Ын пока не ответили на приглашение на юбилей Победы
Ответов на приглашения посетить торжества по случаю юбилея Победы в Москве в следующем году от президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына пока не поступало, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Авто
Toyota простилась с моделью Mark X
За всю историю было выпущено 6,5 миллионов Mark II и 363,5 тысячи Mark X. Спрос на седан постепенно падал из-за моды на кроссоверы, но ценители заднего привода и «механики» продолжали покупать машину: специально для настоящих фанатов выпускалась особая версия Mark X GRMN.