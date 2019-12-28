Экономика
ВедомостиЗеленский назвал победой выплату «Газпромом» $2,9 млрд «Нафтогазу»
Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook назвал победой выплату «Газпромом» $2,9 млрд «Нафтогазу».
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Вентиль благоразумия. Почему «Газпром» пошел на уступки в газовом споре с Украиной
Новая газетавчера в 09:26
Зеленский назвал победой выплату «Газпромом» 2,9 млрд долларов
Комсомольская правда28 декабря в 01:47
«Газпром» заплатил «Нафтогазу» $2,9 млрд, присужденных Стокгольмским арбитражем
Интерфакс27 декабря в 11:46
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Общество
МИД РФ устроит вечеринку в стиле «Великого Гэтсби»
На портале госзакупок появилась информация о выделении почти 3,9 млн руб. на вечеринку представителей МИД России в стиле "Великого Гэтсби".
Происшествия
ФСБ опубликовала видео задержания готовивших теракты в Петербурге
ФСБ России опубликовала видеозапись задержания двоих россиян, которые подозреваются в подготовке терактов во время новогодних праздников в Санкт-Петербурге.
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Фраттини рассказал о визите на дачу Путина
Бывший министр иностранных дел Италии Франко Фраттини поделился воспоминаниями о визите на дачу Путина в Московской области.
Происшествия
В Кузбассе нашли тело малышки, брошенной матерью на обочине
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В Астрахани четыре человека пострадали при обрушении пола в кафе
Происшествия
Грузовик сбил двух детей на пешеходном переходе в Люберцах
«В Люберцах, в районе Белой Дачи, 13, в зоне пешеходного перехода автомобиль КамАЗ совершил наезд на людей, в результате которого погибла пятилетняя девочка и полуторагодовалый ребёнок получил травмы», — цитирует полицию ТАСС.
Общество
Экс-главбуха «Седьмой студии» отказались судить в особом порядке
Общество
Производимые в России гражданские самолеты могут переименовать
Производимые в России гражданские авиалайнеры могут переименовать для создания линейки самолетов с одним названием.
Политика
Allseas не планирует возобновлять прокладку «Северного потока — 2»
Швейцарская Allseas не планирует возобновлять строительство "Северного потока — 2", сообщили РИА Новости в компании.
Происшествия
СК возбудил дело из-за изнасилования врачом пациентки в Москве
Следственный комитет возбудил уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в связи с заявлением пациентки больницы в Москве, подозреваемого в этом врача задержали.
Футбол
Мамаев рассказал о своей цели в «Ростове»
Цель одна выходить на поле и приносить максимальную пользу клубу, - отметил Мамаев в интервью "Комсомольской правде".
Общество
Ученые предрекли Европе климатическую катастрофу
Происшествия
В центре Берлина произошла стрельба
В центре Берлина неизвестный устроил стрельбу в здании на одной из центральных улиц — Фридрихштрассе, говорится в сообщении городской полиции в Twitter.
Единоборства
Отец Нурмагомедова: Хотелось бы увидеть реванш Хабиба и Конора
Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, в интервью газете "Спорт-Экспресс" допустил возможность, что его сын вновь сразится с ирландцем Конором Макгрегором.
Экономика
Всемирный банк заявил о начале нового кризиса из-за китайцев
Со времени предыдущего глобального финансового кризиса прошло больше десяти лет и экономисты предупреждают: новый уже на пороге.
Театры
Новым худруком «Современника» стал Виктор Рыжаков
Новым худруком «Современника» стал Виктор Рыжаков Московский департамент культуры, проявив изрядную оперативность, назначил нового художественного руководителя театра «Современник» буквально на следующий день после похорон прежнего.
Здоровье
Жителям Новинского сельсовета изменили порядок оказания медпомощи
Министерство здравоохранения Нижегородской области с 1 января 2020 года меняет порядок оказания медицинской помощи жителям Новинского сельсовета, на территории которого в настоящее время проживают порядка 11 тыс. человек.
Политика
РПЦ осудила принятый в Черногории закон о свободе вероисповедания
Закон о свободе вероисповедания, подписанный президентом Черногории Мило Джукановичем, выглядит циничным раскольническим ударом по церкви - такое мнение выразил синод Русской православной церкви, говорится на сайте Московского патриархата.
Политика
Омбудсмен ДНР заявила, что пленные подвергались пыткам на Украине
Все лица, переданные Киевом Донецкой народной республике (ДНР) в рамках обмена пленными, подвергались пыткам.
Авто
Электромобили наносят больше вреда экологии, чем дизельные автомобили
В компании подсчитали, что энергоемкие батареи (например, на 95 кВт*ч, как у топовых модификаций моделей Tesla), предназначенные для поездок на дальние расстояния, со временем выбрасывают в атмосферу больше двуокиси углерода (CO2), чем дизельные автомобили.
Политика
В Турции заявили о сближении Анкары и Москвы из-за угрозы санкций
Угрозы санкций стали одним из факторов, которые ускорили сближение Турции и России, заявил официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын.
Армия и оружие
Су-57 получит новые средства поражения
Истребитель пятого поколения Су-57 получит новейшие средства поражения. Некоторые из них существуют, а еще часть находится в разработке.
Кино
Российский кинопрокат возглавила комедия «Холоп»
Политика
«Газпром» и Украина подписали мировое соглашение
Российская компания «Газпром» и украинская сторона подписали мировое соглашение в инвестиционном арбитраже.
Общество
«Яндекс» подал иск к «Афише» в суд по интеллектуальным правам
«Яндекс» подал иск в суд по интеллектуальным правам против ООО «Компания Афиша» (входит в Rambler Group, владеет товарным знаком «Афиша»), следует из данных картотеки арбитражных дел.
Общество
2019 год в России стал самым теплым за историю наблюдений
В России 2019 год стал самым теплым за всю историю метеорологических наблюдений.
Гаджеты
Samsung Galaxy Fold 2 появится в продаже раньше Galaxy S11
Ранее зарубежный ресурс среди читателей провел опрос по поводу форм-фактора раскладного смартфона с гибким экраном, и большинство ответили, что наиболее удобным из представленных является Motorola RAZR.
Экономика
В России посчитали число бедных
По мнению аналитиков, показатель уровня бедности носит ярко выраженный сезонный характер — он достигает максимальных значений в первом квартале и минимальных — в четвертом, в том числе из-за выплат премий в конце года.