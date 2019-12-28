Экономика

ВедомостиВедомостиЗеленский назвал победой выплату «Газпромом» $2,9 млрд «Нафтогазу»

Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook назвал победой выплату «Газпромом» $2,9 млрд «Нафтогазу».
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Вентиль благоразумия. Почему «Газпром» пошел на уступки в газовом споре с Украиной

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«Газпром» выплатил Украине $2,9 млрд по решению Стокгольмского суда

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Зеленский назвал большой победой выплату «Газпромом» $2,9 миллиарда

РИА Новости27 декабря в 16:48

«Нафтогаз» подтвердил получение $2,9 млрд от «Газпрома»

РБК27 декабря в 15:23

Зеленский назвал победой выплату «Газпромом» 2,9 млрд долларов

Комсомольская правда28 декабря в 01:47

«Газпром» заплатил «Нафтогазу» $2,9 млрд, присужденных Стокгольмским арбитражем

Интерфакс27 декабря в 11:46

Джабаров оценил выплату «Газпромом» $2,9 млрд «Нафтогазу»

RT на русском27 декабря в 12:40
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В сети опубликованы новые рендеры iPhone SE 2

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Опубликован рейтинг самых обсуждаемых фильмов и сериалов 2019 года

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iReactor 27 декабря в 13:26
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Названа возможная причина крушения самолета Bek Air в Алма-Ате

Авария самолёта Bek Air могла произойти из-за завихрений воздуха или спутной струи от взлетевшего с той же полосы за минуту до инцидента Airbus.
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Происшествия

Опубликовано видео с места ДТП с автобусом в Псковской области

Телеканал "Звезда" опубликовал видео, снятое на месте ДТП с пассажирским автобусом в Псковской области.
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Худруком «Современника» назначен Виктор Рыжаков

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ТАСС вчера в 02:47
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Для чиновников предложили ввести правила поведения на корпоративах

Ввести правила поведения чиновников на корпоративах предложил депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров.
Известия вчера в 20:47
Политика

В Кремле назвали переговоры по газу с Украиной непростыми

В Кремле призывают не делать прогнозов по поводу возможного заключения газового контракта России и Украины, отмечают, что переговоры идут и это непростая работа.
RT на русском 04:38
Политика

МИД: Россия приветствует обмен пленными между Киевом и Донбассом

В Москве приветствуют обмен удерживаемых лиц по схеме «всех установленных на всех установленных» между Киевом и Донбассом, который состоялся 29 декабря, это важный гуманитарный шаг, говорится в сообщении МИД России, опубликованном на сайте ведомства.
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Зори Табасарана вчера в 00:39
Происшествия

В Красноярске отстранили сотрудников санатория из-за оскорбления детей

RT на русском 01:19
Происшествия

Двухлетнего раздетого ребёнка нашли на улице в Подмосковье

В подмосковном Павловском Посаде на улице нашли полностью раздетого ребёнка.
REGNUM 04:26
Происшествия

Самолет Qatar Airways экстренно сел в Домодедове

Пассажирский самолет Dreamliner авиакомпании Qatar Airways, выполнявший рейс из Дохи в Осло, совершил экстренную посадку в столичном аэропорту Домодедово по технической причине.
Вести.Ru 04:47
Происшествия

В Крыму один человек погиб в ДТП с автобусом и грузовиком

В Белогорском районе Крыма, на 174-м километре автодороги "Таврида" в результате ДТП с участием грузового автомобиля и автобуса погиб один человек, а еще три получили травмы разной степени тяжести.
Российская газета 03:09
Экономика

Дэвид Шварц, Ripple: мы не виноваты в падении курса XRP на 94%

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Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому заёмщик имеет возможность вернуть часть страховой премии в случае досрочного погашения потребительского или ипотечного кредита.
RT на русском 28 декабря в 17:02
Шоу-бизнес

Мама Тимати прокомментировала видео, где внучка облизывает её ногу

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Генеральный директор Объединённой авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь сообщил о разработке новых видов вооружения для российского истребителя пятого поколения Су-57.
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В Варшаве обвинили Путина в желании разрушить альянс Польши и США

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Космонавт Падалка рассказал о стагнации в космической отрасли России

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RT на русском 02:32
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Систему мониторинга качества воздуха запустят в уральских городах

Российское правительство запустит в экспериментальном режиме новую систему мониторинга, которая будет следить за качеством воздуха в крупных промышленных городах, в том числе на Урале – в Челябинске, Магнитогорске и Нижнем Тагиле.
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил план развития инфраструктуры Северного морского пути до 2035 года, соответствующий документ опубликован в понедельник на сайте правительства.
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В Италии рассказали об историческом шаге Путина

Согласие президента России Владимира Путина создать Совет Россия — НАТО стало историческим шагом, считает экс-глава МИД Италии, бывший вице-президент Еврокомиссии Франко Фраттини.
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