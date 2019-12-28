Экономика
ВедомостиЗеленский назвал победой выплату «Газпромом» $2,9 млрд «Нафтогазу»
Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook назвал победой выплату «Газпромом» $2,9 млрд «Нафтогазу».
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Вентиль благоразумия. Почему «Газпром» пошел на уступки в газовом споре с Украиной
Новая газетавчера в 09:26
Зеленский назвал победой выплату «Газпромом» 2,9 млрд долларов
Комсомольская правда28 декабря в 01:47
«Газпром» заплатил «Нафтогазу» $2,9 млрд, присужденных Стокгольмским арбитражем
Интерфакс27 декабря в 11:46
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Названа возможная причина крушения самолета Bek Air в Алма-Ате
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Худруком «Современника» назначен Виктор Рыжаков
Новым художественным руководителем «Современника» вместо Галины Волчек станет театральный режиссер Виктор Рыжаков, сообщили ТАСС в пресс-службе московского департамента культуры.
Политика
Кремль прокомментировал предотвращение теракта в Петербурге
Предотвращение теракта в Санкт-Петербурге более чем красноречиво говорит о результативности сотрудничества спецслужб России и США, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
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«Спортмастер» купил датские магазины Sportmaster и Rezet Sneaker Store
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Ввести правила поведения чиновников на корпоративах предложил депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров.
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В Кремле назвали переговоры по газу с Украиной непростыми
В Кремле призывают не делать прогнозов по поводу возможного заключения газового контракта России и Украины, отмечают, что переговоры идут и это непростая работа.
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МИД: Россия приветствует обмен пленными между Киевом и Донбассом
В Москве приветствуют обмен удерживаемых лиц по схеме «всех установленных на всех установленных» между Киевом и Донбассом, который состоялся 29 декабря, это важный гуманитарный шаг, говорится в сообщении МИД России, опубликованном на сайте ведомства.
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Федор Емельяненко победил Куинтона Джексона нокаутом
В главном бою турнира сошлись два ветерана боевых единоборств - легендарный Федор Емельяненко и экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Куинтона Джексона.
Происшествия
В Красноярске отстранили сотрудников санатория из-за оскорбления детей
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Происшествия
Самолет Qatar Airways экстренно сел в Домодедове
Пассажирский самолет Dreamliner авиакомпании Qatar Airways, выполнявший рейс из Дохи в Осло, совершил экстренную посадку в столичном аэропорту Домодедово по технической причине.
Происшествия
В Крыму один человек погиб в ДТП с автобусом и грузовиком
В Белогорском районе Крыма, на 174-м километре автодороги "Таврида" в результате ДТП с участием грузового автомобиля и автобуса погиб один человек, а еще три получили травмы разной степени тяжести.
Экономика
Дэвид Шварц, Ripple: мы не виноваты в падении курса XRP на 94%
Ripple непричастна к падению стоимости токена XRP, по словам технического директора компании Дэвида Шварца.
Общество
В Китае ученого осудили на три года за изменение генома эмбрионов
Суд города Шэньчжэня приговорил ученого Хэ Цзянькуя к трем годам лишения свободы и штрафу 3 млн юаней (около 26,6 млн руб.) за незаконный эксперимент, в результате которого родились трое детей с отредактированными генами, передает агентство «Синьхуа».
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Путин подписал закон о возврате части страховки заёмщику
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому заёмщик имеет возможность вернуть часть страховой премии в случае досрочного погашения потребительского или ипотечного кредита.
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Мама Тимати прокомментировала видео, где внучка облизывает её ногу
Симона Юнусова, мать хип-хоп-исполнителя Тимати, комментируя скандал с видео, на котором внучка Алиса сосёт её палец, объяснила, почему так поступила.
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В ОАК заявили о создании новых видов вооружения для Су-57
Генеральный директор Объединённой авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь сообщил о разработке новых видов вооружения для российского истребителя пятого поколения Су-57.
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В Варшаве обвинили Путина в желании разрушить альянс Польши и США
Бывший министр обороны Польши Антони Мачеревич обвинил президента России Владимира Путина в желании разрушить "польско-американский союз".
Спорт
Superhot VR заработала больше $2 миллионов за неделю
Superhot VR собрала больше $2 млн на всех платформах за одну неделю.
Экономика
Названы самые разбогатевшие за год российские миллиардеры
Совладелец «Норильского никеля» Владимир Потанин больше всего разбогател в 2019 году из российских миллиардеров, сообщает Bloomberg.
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Космонавт Падалка рассказал о стагнации в космической отрасли России
Стагнация в космической отрасли России началась в 2000-х годах.
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Систему мониторинга качества воздуха запустят в уральских городах
Российское правительство запустит в экспериментальном режиме новую систему мониторинга, которая будет следить за качеством воздуха в крупных промышленных городах, в том числе на Урале – в Челябинске, Магнитогорске и Нижнем Тагиле.
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Саши, Серёжи и Лены: как имя влияет на выбор автомобиля
Проанализировав результаты продаж автомобилей в 2019 году, агрегатор Аutospot.ru составил список имен клиентов, сделавших свой выбор на машине той или иной марки.
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NASA сообщило, что во время миссии «Марс-2020» будет искать окаменелости существ, которые могут содержать свидетельства древней микробной жизни на планете.
Общество
Медведев утвердил план развития инфраструктуры Севморпути до 2035 года
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил план развития инфраструктуры Северного морского пути до 2035 года, соответствующий документ опубликован в понедельник на сайте правительства.
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В Италии рассказали об историческом шаге Путина
Согласие президента России Владимира Путина создать Совет Россия — НАТО стало историческим шагом, считает экс-глава МИД Италии, бывший вице-президент Еврокомиссии Франко Фраттини.