Экономика
ВедомостиЗеленский назвал победой выплату «Газпромом» $2,9 млрд «Нафтогазу»
Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook назвал победой выплату «Газпромом» $2,9 млрд «Нафтогазу».
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«Газпром» заплатил «Нафтогазу» $2,9 млрд, присужденных Стокгольмским арбитражем
Интерфакс27 декабря в 11:46
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Политика
ФСБ задержала готовивших теракт в Петербурге россиян
«ФСБ РФ на основании ранее полученной от американских партнёров информации 27 декабря задержаны двое российских граждан, намеревавшихся совершить террористические акты в местах массового скопления людей в Санкт-Петербурге в период новогодних праздников», — приводит текст сообщения ТАСС.
Космос
Учёные оценили возможность погружать космонавтов в спячку
Сообщается, что учёные проработали конструкцию и дизайн космического корабля для погружённого в спячку экипажа, продумали энергопотребление, логистику и защиту от радиации.
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Путин подписал закон о возврате части страховки при погашении кредита
Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий возможность заемщику вернуть часть страховой премии при досрочном погашении потребительского или ипотечного кредита, а также допускающий выдачу потребительского кредита без страховки по увеличенной процентной ставке, соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
Общество
В Москве началось прощание с Волчек
В театре «Современник» в Москве началось прощание с художественным руководителем театра Галиной Волчек. Об этом сообщает корреспондент РБК.
Политика
«Нафтогаз» заявил о неготовности текстов соглашений по транзиту газа
Накануне украинский кабинет министров после ожесточенных споров официально одобрил мировое соглашение "Газпрома" с "Нафтогазом" — оно снимает претензии к российской компании более чем на семь миллиардов долларов.
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Глюк’оZа поделилась «беременным» фото у ёлки
Фанаты уверены, что певица ждёт ребёнка. Глюк'оZа (она же Наталья Ионова) спровоцировала слухи о том, что ждёт третьего ребёнка.
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Среди последних оказалась и актриса Кристина Асмус, которая, как выяснилось, уже неделю лежит в больнице, после того как ее госпитализировала скорая помощь.
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Китай запустил свою крупнейшую ракету-носитель «Чанчжэн-5»
Центр космических запусков Вэньчан (провинция Хайнань, юг КНР) в пятницу запустил свою крупнейшую ракету-носитель "Чанчжэн-5", которую в будущем планируется использовать для китайской лунно-марсианской программы.
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Врачи предупредили об опасности употребления семян льна для здоровья
Медицинские эксперты EFSA предупредили об опасности употребления семян льна для здоровья человека.
Общество
Гидрометцентр предупредил жителей Москвы о самой холодной ночи декабря
В Московском метеобюро сообщали, что 31 декабря в столице ожидается переменчивая погода.
Общество
Глава Минкавказа осмотрел площадь Махачкалы после реконструкции
Сегодня, 29 декабря, Глава Дагестана Владимир Васильев и Министр России по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарёв осмотрели площадь им. Ленина Махачкалы после реконструкции.
Политика
Обмен пленными между Киевом и Донбассом состоялся
Общество
Источник сообщил об уходе вице-президента Сбербанка в отставку
Вице-президент Сбербанка, руководитель дирекции GR Андрей Шаров покинет свой пост в банке в конце 2019 года, сообщил РИА Новости источник на банковском рынке.
Происшествия
В Казахстане опубликовали поминутную хронологию авиакатастрофы
Происшествия
CBS: два человека погибли в результате стрельбы в церкви в Техасе
По меньшей мере два человека погибли в результате стрельбы в церкви в американском округе Таррант (штат Техас).
Культура
Умер народный артист Константин Юченков
Политика
В Минске рассчитывают на контакт Лукашенко и Путина до конца года
Политика
Bloomberg назвало особенности президентства Путина
Основным достижением российского президента агентство Bloomberg назвало его способность наращивать геополитическое влияние при скромном бюджете, напомнив, что США на оборону тратят в два раза больше денег, чем Россия на все сразу.
Кино
9 эпизод «Звездных войн» заработал полмиллиарда долларов за 8 дней
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В Epic Games Store началась раздача The Talos Principle
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В Химках обнаружены тела юноши и подростка
В подмосковных Химках были обнаружены тела 19-летнего юноши и 14-летнего подростка.
Общество
Батурину объявили в розыск по делу о клевете
Мировой суд в Калмыкии объявил вдову экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елену Батурину в федеральный розыск по делу о клевете после ряда ее неявок на судебные заседания.
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Посла России вызвали в МИД Польши после слов Путина о дипломате
Российского посла в Варшаве Сергея Андреева вызвали в МИД Польши после резких высказываний президента Владимира Путина о главе польской дипмиссии в нацистской Германии.
Футбол
Роналду признан лучшим футболистом года по версии Globe Soccer Awards
Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду признан лучшим игроком 2019 года по версии Globe Soccer Awards.
Спорт
Ласицкене, Сидорова и Шубенков обратились с открытым письмом к ВФЛА
Российские легкоатлеты Мария Ласицкене, Анжелика Сидорова и Сергей Шубенков обратились с открытым письмом к руководству Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
Авто
Экс-ведущий Top Gear объяснил плохое качество российских машин
Бывший ведущий популярной телепрограммы Top Gear объяснил неважное качество продукции российского автопрома отсутствием комфортных туалетов на заводах.
Общество
Сбербанк внедрил функцию возврата забытых в банкомате денег
Сбербанк внедрил в новых банкоматах-ресайклерах функцию возврата забытых денег, благодаря чему количество подобных случаев сократилось на 30%.