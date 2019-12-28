Экономика

ВедомостиВедомостиЗеленский назвал победой выплату «Газпромом» $2,9 млрд «Нафтогазу»

Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook назвал победой выплату «Газпромом» $2,9 млрд «Нафтогазу».
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Вентиль благоразумия. Почему «Газпром» пошел на уступки в газовом споре с Украиной

Новая газета09:26

Зеленский назвал победой выплату «Газпромом» $2,9 млрд «Нафтогазу»

Ведомости27 декабря в 13:12

Зеленский назвал большой победой выплату «Газпромом» $2,9 миллиарда

РИА Новости27 декабря в 16:48

«Нафтогаз» подтвердил получение $2,9 млрд от «Газпрома»

РБК27 декабря в 15:23

«Газпром» выплатил Украине $2,9 млрд по решению Стокгольмского суда

ТАСС27 декабря в 11:48

«Газпром» заплатил «Нафтогазу» $2,9 млрд, присужденных Стокгольмским арбитражем

Интерфакс27 декабря в 11:46

Зеленский назвал победой выплату «Газпромом» 2,9 млрд долларов

Комсомольская правдавчера в 01:47
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 14:09, Ашберн
Политика

ФСБ задержала готовивших теракт в Петербурге россиян

«ФСБ РФ на основании ранее полученной от американских партнёров информации 27 декабря задержаны двое российских граждан, намеревавшихся совершить террористические акты в местах массового скопления людей в Санкт-Петербурге в период новогодних праздников», — приводит текст сообщения ТАСС.
RT на русском 13:40
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Учёные оценили возможность погружать космонавтов в спячку

Сообщается, что учёные проработали конструкцию и дизайн космического корабля для погружённого в спячку экипажа, продумали энергопотребление, логистику и защиту от радиации.
Life.ru 27 декабря в 06:04
Общество

Путин подписал закон о возврате части страховки при погашении кредита

Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий возможность заемщику вернуть часть страховой премии при досрочном погашении потребительского или ипотечного кредита, а также допускающий выдачу потребительского кредита без страховки по увеличенной процентной ставке, соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 16:19
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В Москве началось прощание с Волчек

В театре «Современник» в Москве началось прощание с художественным руководителем театра Галиной Волчек. Об этом сообщает корреспондент РБК.
РБК 01:28
Политика

«Нафтогаз» заявил о неготовности текстов соглашений по транзиту газа

Накануне украинский кабинет министров после ожесточенных споров официально одобрил мировое соглашение "Газпрома" с "Нафтогазом" — оно снимает претензии к российской компании более чем на семь миллиардов долларов.
Вести.Ru вчера в 21:58
Шоу-бизнес

Глюк’оZа поделилась «беременным» фото у ёлки

Фанаты уверены, что певица ждёт ребёнка. Глюк'оZа (она же Наталья Ионова) спровоцировала слухи о том, что ждёт третьего ребёнка.
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«Ливерпуль» победил «Вулверхэмптон» благодаря голу Мане

Газета.Ru 13:26
Происшествия

В штате Нью-Йорк задержан подозреваемый в нападении на дом раввина

В американском штате Нью-Йорк полиция задержала мужчину, подозреваемого в нападении у дома раввина, сообщила полиция города Рамапо.
Коммерсантъ 03:45
Шоу-бизнес

Кристина Асмус попала в больницу

Среди последних оказалась и актриса Кристина Асмус, которая, как выяснилось, уже неделю лежит в больнице, после того как ее госпитализировала скорая помощь.
Телепрограмма 10:48
Космос

Китай запустил свою крупнейшую ракету-носитель «Чанчжэн-5»

Центр космических запусков Вэньчан (провинция Хайнань, юг КНР) в пятницу запустил свою крупнейшую ракету-носитель "Чанчжэн-5", которую в будущем планируется использовать для китайской лунно-марсианской программы.
ТАСС 27 декабря в 07:55
Здоровье

Врачи предупредили об опасности употребления семян льна для здоровья

Медицинские эксперты EFSA предупредили об опасности употребления семян льна для здоровья человека.
Ugpressa.ru 02:09
Общество

Гидрометцентр предупредил жителей Москвы о самой холодной ночи декабря

В Московском метеобюро сообщали, что 31 декабря в столице ожидается переменчивая погода.
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Общество

Глава Минкавказа осмотрел площадь Махачкалы после реконструкции

Сегодня, 29 декабря, Глава Дагестана Владимир Васильев и Министр России по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарёв осмотрели площадь им. Ленина Махачкалы после реконструкции.
Лезги газет 05:58
Политика

Обмен пленными между Киевом и Донбассом состоялся

Российская газета 09:04
Общество

Источник сообщил об уходе вице-президента Сбербанка в отставку

Вице-президент Сбербанка, руководитель дирекции GR Андрей Шаров покинет свой пост в банке в конце 2019 года, сообщил РИА Новости источник на банковском рынке.
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В Казахстане опубликовали поминутную хронологию авиакатастрофы

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CBS: два человека погибли в результате стрельбы в церкви в Техасе

По меньшей мере два человека погибли в результате стрельбы в церкви в американском округе Таррант (штат Техас).
ТАСС 13:35
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Умер народный артист Константин Юченков

Газета.Ru 07:03
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На Сахалине неадекватный мужчина заволок в подъезд полуголую женщину

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Политика

В Минске рассчитывают на контакт Лукашенко и Путина до конца года

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Политика

Bloomberg назвало особенности президентства Путина

Основным достижением российского президента агентство Bloomberg назвало его способность наращивать геополитическое влияние при скромном бюджете, напомнив, что США на оборону тратят в два раза больше денег, чем Россия на все сразу.
РИА Новости 12:20
Кино

9 эпизод «Звездных войн» заработал полмиллиарда долларов за 8 дней

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В Epic Games Store началась раздача The Talos Principle

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В Химках обнаружены тела юноши и подростка

В подмосковных Химках были обнаружены тела 19-летнего юноши и 14-летнего подростка.
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Батурину объявили в розыск по делу о клевете

Мировой суд в Калмыкии объявил вдову экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елену Батурину в федеральный розыск по делу о клевете после ряда ее неявок на судебные заседания.
ТАСС 27 декабря в 11:34
Политика

Посла России вызвали в МИД Польши после слов Путина о дипломате

Российского посла в Варшаве Сергея Андреева вызвали в МИД Польши после резких высказываний президента Владимира Путина о главе польской дипмиссии в нацистской Германии.
РИА Новости 27 декабря в 16:13
Футбол

Роналду признан лучшим футболистом года по версии Globe Soccer Awards

Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду признан лучшим игроком 2019 года по версии Globe Soccer Awards.
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Ласицкене, Сидорова и Шубенков обратились с открытым письмом к ВФЛА

Российские легкоатлеты Мария Ласицкене, Анжелика Сидорова и Сергей Шубенков обратились с открытым письмом к руководству Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
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Экс-ведущий Top Gear объяснил плохое качество российских машин

Бывший ведущий популярной телепрограммы Top Gear объяснил неважное качество продукции российского автопрома отсутствием комфортных туалетов на заводах.
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Общество

Сбербанк внедрил функцию возврата забытых в банкомате денег

Сбербанк внедрил в новых банкоматах-ресайклерах функцию возврата забытых денег, благодаря чему количество подобных случаев сократилось на 30%.
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