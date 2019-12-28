Экономика

ВедомостиВедомостиЗеленский назвал победой выплату «Газпромом» $2,9 млрд «Нафтогазу»

Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook назвал победой выплату «Газпромом» $2,9 млрд «Нафтогазу».
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