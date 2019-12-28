Экономика
ВедомостиЗеленский назвал победой выплату «Газпромом» $2,9 млрд «Нафтогазу»
Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook назвал победой выплату «Газпромом» $2,9 млрд «Нафтогазу».
Читать в источнике
Оценить2183
Подробнее о событии
Показать все источники
«Газпром» заплатил «Нафтогазу» $2,9 млрд, присужденных Стокгольмским арбитражем
Интерфакс27 декабря в 11:46
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 21:37, Ашберн
Шоу-бизнес
Охлобыстин извинился перед проститутками
Экономика
В России может появиться авиакомпания для Дальнего Востока
Правительство рассматривает вариант создания авиакомпании на Дальнем Востоке для решения проблемы транспортной доступности региона.
Общество
В Москве простились с Галиной Волчек
Сотни человек простились в воскресенье с художественным руководителем московского театра "Современник" Галиной Волчек, среди пришедших министр культуры РФ Владимир Мединский, вице-премьер РФ Ольга Голодец, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт, народный артист РФ Сергей Гармаш и многие другие.
Политика
В Донбассе завершили обмен пленными с Киевом
Наука
ВИЧ эволюционирует и становится более заразным
Эксперты отметили, что гораздо успешнее в размножении вирусы, накапливающиеся к крови в большем количестве, а, следовательно, гораздо заразные.
Происшествия
В цирке Владивостока гимнастка сорвалась с высоты во время выступления
Во Владивостоке цирковая гимнастка сорвалась с высоты во время шоу.
Политика
В Минске рассказали о ходе переговоров с Москвой по интеграции
Как заявлял по итогам переговоров президентов двух стран министр экономического развития Максим Орешкин, финальные договоренности между Россией и Белоруссией в части интеграции блокируют три группы вопросов: в сфере нефти, газа и налогов.
Политика
Зеленский прокомментировал освобождение экс-беркутовцев
Освобождение экс-бойцов «Беркута» прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский.
Общество
«Ъ» сообщил об утечке в сеть данных пользователей госуслуг
В публичном доступе оказались персональные данные пользователей госуслуг одного из регионов России, предположительно - Ханты-Мансийского автономного округа, сообщает в воскресенье газета "Коммерсантъ".
Хоккей
Сборная России проиграла американцам на молодежном ЧМ по хоккею
Сборная России проиграла команде США в матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею в Чехии.
Политика
ФСБ задержала готовивших теракты в Петербурге россиян
Сотрудники ФСБ РФ на основании информации, предоставленной США, 27 декабря задержали двух россиян, готовивших теракты в Петербурге.
Политика
Адвокат Трампа вел переговоры с Мадуро в 2018 году, сообщает СМИ
Личный адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани в сентябре 2018 года провел неофициальные телефонные переговоры с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники.
Политика
Путин подписал закон об информировании россиян о положенных им льготах
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому граждане должны быть проинформированы о положенных им льготах.
Культура
«Еле стоит»: музыкальный критик резко высказался о концертах Пугачевой
Музыкальный критик Сергей Соседов в эфире телеканала НТВ заявил, что не рад возвращению на сцену ряда артистов, в том числе Аллы Пугачевой.
Культура
Светлана Лобода и Сергей Лазарев закончили вражду на шоу Малахова
В эфире телешоу "Привет, Андрей!" артисты решили высказаться по поводу сообщений о своем конфликте.
Авто
Как экономическая ситуация влияет на планы россиян купить автомобиль
Опросив россиян, агентство «АвтоСТАТ» и журнал «За рулем» выяснили, как текущая экономическая ситуация в стране влияет на их планы по покупке автомобиля.
Кино
Фильм «Начало» возглавил рейтинг лучших киноработ десятилетия
Как стало известно, лидером рейтинга лучших фильмов десятилетия стала киноработа Кристофера Нолана "Начало", второе место досталось драме "1+1" Оливье Накаша, а на третьем месте оказался "Интерстеллар" Нолана.
Хоккей
«Салават Юлаев» не смог выйти в полуфинал Кубка Шпенглера
Уфимский "Салават Юлаев" проиграл чешскому "Оцеларжи Тршинец" в матче 1/4 финала Кубка Шпенглера.
Гаджеты
В России появился смартфон за 8 тысяч рублей с огромным экраном, NFC, кучей памяти и батареей на 4000 мАч
На отечественном рынке начались продажи смартфона Digma City 653, оценивающегося в 7 990 рублей.
Экономика
Глава Хакасии планирует вывести экономику республики из тени
На повестке значился вопрос об увеличении в 2020 году доходов бюджета республики на 1 млрд 236 млн рублей.
Политика
Захарова пообещала «комплексный ответ» притесняющим Sputnik в Эстонии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ответ препятствующим работе Sputnik в Эстонии будет «комплексным и интересным».
Экономика
Что изменится в жизни россиян с 1 января
С 1 января 2020 года неработающих пенсионеров ждет индексация пенсий — выплаты должны вырасти на 6,6%, опередив темпы роста инфляции.
Авто
В России с 1 января 2020 года подорожают все модели Renault
Как сообщает ToDay News Ufa, с 1 января 2020 года повышаются рекомендованные цены на автомобили Renault.
Общество
СМИ сообщили о предстоящей отставке вице-президента Сбербанка
Вице-президент Сбербанка Андрей Шаров до конца года покинет свой пост.
Гаджеты
Эксперты указали на преимущества кнопочного телефона перед смартфоном
Эксперты рассказали, почему кнопочный телефон все еще пользуется популярностью в эпоху смартфонов.
Политика
Пушков напомнил Польше попытки союзничества с Гитлером
Председатель Комиссии Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков в своем микроблоге в Твиттере ответил премьер-министру Польши Матеушу Моравецкому, который ранее заявил, что подписание пакта Молотова - Риббентропа Советским СОюзом и гитлеровской Германией является по сути "военным союзом".