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Политика Оппозиция Черногории прокомментировала принятие проекта о церквях "После похищения депутатов ДФ из Скупщины Черногории правящий режим в атмосфере полной диктатуры под аплодисменты утвердил закон против Сербской православной церкви (СПЦ)", – заявили председатели ДФ в партийном Facebook.

Армия и оружие Американская военная база в Ираке подверглась ракетному обстрелу Военная база недалеко от иракского города Киркук подверглась ракетному обстрелу, один американский подрядчик погиб, несколько военнослужащих пострадали, передает агентство Рейтер со ссылкой на чиновников.

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Армия и оружие Минобороны ожидает информационную атаку против армии «Ожидается усиление информационного давления, направленного против представителей руководящего состава Вооруженных сил России всех уровней», — заявил Цаликов в интервью газете «Красная звезда».

Политика Путин и Лукашенко могут обсудить газовые вопросы до конца года Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что российский лидер может провести телефонные переговоры по газовым вопросам с белорусским коллегой Александром Лукашенко до конца 2019 года.

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Происшествия Двух бывших спецназовцев задержали по делу об убийствах в Москве Трех участников преступной группы задержали по делу об убийстве двух человек в Москве в 2008 и 2012 году, им предъявили обвинения, сообщается на сайте московского управления Следственного комитета России (СКР).

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Шоу-бизнес Кристину Асмус осудили в сети за откровенную съемку с Егором Кридом Музыкант Егор Крид опубликовал на YouTube откровенный тизер клипа на трек Love is, в котором снялся вместе с актрисой Кристиной Асмус, после чего пользователи в сети начали писать комментарии с критикой.

Общество Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.