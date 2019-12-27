Экономика

РИА НовостиРИА НовостиЗеленский назвал большой победой выплату «Газпромом» $2,9 миллиарда

Украинский президент Владимир Зеленский прокомментировал выплату "Газпромом" 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража.
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Зеленский назвал победой выплату «Газпромом» 2,9 млрд долларов

Комсомольская правда01:47

«Газпром» перечислил «Нафтогазу Украины» $2,9 млрд

Газета.Ru01:59

Зеленский назвал победой выплату «Газпромом» $2,9 млрд «Нафтогазу»

Ведомостивчера в 13:12

«Газпром» выплатил Украине $2,9 млрд по решению Стокгольмского суда

ТАССвчера в 11:48

«Газпром» заплатил «Нафтогазу» $2,9 млрд, присужденных Стокгольмским арбитражем

Интерфаксвчера в 11:46

Зеленский назвал большой победой выплату «Газпромом» $2,9 миллиарда

РИА Новостивчера в 16:48

Джабаров оценил выплату «Газпромом» $2,9 млрд «Нафтогазу»

RT на русскомвчера в 12:40
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 16:51, Ашберн
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Додон рассказал, что Путин научил его защищать интересы страны

Президент Молдавии Игорь Додон рассказал, что глава российского государства Владимир Путин научил его защищать интересы страны и принимать непростые решения.
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Украина предостерегла Германию от «Северного потока — 2»

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью немецкому интернет-порталу Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) предостерег Германию от энергетической зависимости от России из-за строительства "Северного потока—2".
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Путин подписал закон об информировании россиян о положенных им льготах

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому граждане должны быть проинформированы о положенных им льготах.
Lenta.ru 14:09
Политика

Россия и Украина продолжили переговоры по газу в Вене

Киев и Москва продолжают переговоры по согласованию нового контракта о транзите газа. Об этом сообщили журналистам представители «Газпрома».
ГЛАС.RU вчера в 07:53
Политика

Президент Черногории подписал закон о свободе вероисповедания

Президент Черногории Мило Джуканович подписал закон «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин», об этом 28 декабря сообщает портал RTCG.
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Технологии

В WhatsApp появится функция исчезающих сообщений

О новой функции групповых чатов WhatsApp рассказали журналистам Как сообщает ToDay News Ufa, администраторы групповых чатов смогут запускать автоматическую очистку нежелательных сообщений.
ToDay News Ufa вчера в 10:10
Хоккей

Валерий Брагин: «Не думаю, что канадцы испугались»

Главный тренер сборной России Валерий Брагин оценил игру команды в матче молодежного чемпионата мира против Канады (6:0). — Практически с первой до последней минуты правильно играли тактически, два-три отрезки были неправильными.
Спорт-Экспресс 16:12
Шоу-бизнес

Хоккеист Иван Телегин прокомментировал развод с Пелагеей

Хоккеист Иван Телегин откровенно высказался о своем разводе с певицей Пелагеей после появления слухов.
iReactor вчера в 16:46
Технологии

«Газпром нефть» провела на Сахалине первую в России сейсморазведку с помощью станций «КРАБ»

РИА Сахалин-Курилы вчера в 22:38
Энергетика

Нефть поднялась выше $67 за баррель

Мировые цены на нефть выросли в ходе последней торговой сессии, марка Brent снова держится выше отметки $67 за баррель.
REGNUM 25 декабря в 11:06
Политика

Путин подписал закон о возвращении курилок в аэропорты

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий установку изолированных комнат для курения в российских аэропортах.
Коммерсантъ 12:33
Общество

Суд в Киеве освободил из-под ареста трех бывших бойцов «Беркута»

Ранее прокурор по делу о "евромайдане" Сергей Куцый подтвердил, что бывшие бойцы спецподразделения "Беркут", обвиняемые в расстрелах на акциях протеста в Киеве, находятся в списках на обмен, который должен пройти в воскресенье.
РИА Новости 15:17
Общество

Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете

Суд в Элисте возбудил против президента компании Inteco Management Елены Батуриной уголовное дело о клевете, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы потерпевшей стороны.
РИА Новости вчера в 17:19
Происшествия

В московском метро пассажир напал с ножом на пенсионера

На станции "Шаболовская"московского метрополитена неизвестный напал с ножом на пенсионера.
Газета.Ru 04:43
Здоровье

В Роспотребнадзоре предупредили об опасности денежных купюр

Эксперты отмечают, что бумажные купюры являются "рассадником инфекций", и вирус гриппа остается на них до двух недель.
Саратов 24 26 декабря в 06:26
Армия и оружие

В Иране предостерегли от слежки за совместными учениями с Россией

Любые разведывательные аппараты, которые будут замечены в районе проведения учений Ирана, РФ и Китая, будут уничтожены, заявил заместитель командующего и глава штаба армии Ирана Хабибулла Саяри.
РИА Новости 15:56
Футбол

«Краснодар» официально объявил о переходе Игнатьева в «Рубин»

На официальном сайте "Краснодара" появилось сообщение о трансфере форварда Ивана Игнатьева в казанский "Рубин".
Газета.Ru 04:14
Культура

Песня из сериала «Ведьмак» стала главным мемом Рунета в декабре

Экономика сегодня 26 декабря в 02:00
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Новым тренером «Монако» назначен испанец Морено

Через месяц с небольшим 42-летний Роберт Морено возглавил "Монако". В настоящее время "Монако" занимает шестое место в чемпионате Франции.
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Гаджеты

Компания Xiaomi подтвердила мощные аккумуляторы в линейке Xiaomi Mi 10

Аккумуляторы для новых смартфонов компании Xiaomi получат ёмкость не менее 4500 мА•ч. В линейке Mi 10 в скором времени могут появиться две модели гаджетов с различными техническими характеристиками.
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Политика

Объявлена дата обмена пленными между Киевом и Донбассом

Обмен пленными между Киевом и республиками Донбасса намечена на 29 декабря.
ТВ Центр 03:01
Политика

Польский журналист прокомментировал слова Путина о после

Журналист Марек Щверчиньский назвал заявления президента России Владимира Путина о польском после-антисемите "вмешательством" во внутренние дела страны.
РИА Новости 15:19
Происшествия

Дело производивших водку на заброшенном заводе пенсионерок ушло в суд

В Челябинской области передано в суд дело трех подозреваемых в организации незаконного производства алкоголя на заброшенном заводе.
РБК 12:10
Происшествия

Заявившего о подброшенных наркотиках омича нашли без головы

REGNUM вчера в 04:15
Происшествия

У берегов Японии нашли лодку с телами семи человек

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года у берегов Японии обнаружили деревянную лодку с телами двух человек из Северной Кореи.
REGNUM 14:20
Общество

Правительство разъяснило новые правила регистрации машин

С 1 января 2020 года изменятся правила регистрации автомобилей. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.
RT на русском 26 декабря в 13:04
Происшествия

Бывших спецназовцев арестовали по подозрению в убийствах

Следственный комитет объявил, что совместно с ФСБ задержал троих человек, входивших в организованную преступную группу, совершившую в 2008–2012 годах несколько убийств.
РБК 26 декабря в 12:06
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Роналду сообщил, чем займется после завершения карьеры

Sportbox.RU 15:18
Кино

В седьмом сезоне сериала «Сваты» появится новый персонаж Палыч

Discover24 вчера в 03:14
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Кристина Асмус снялась в клипе Егора Крида

Асмус сыграла роль любимой девушки хип-хоп исполнителя. Примечательно, что ключевым моментом тизера клипа является поцелуй Егора и Кристины.
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