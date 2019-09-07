Политика
Народные новостиЗеленский назвал возвращение украинцев из РФ радостным событием
По словам Зеленского, обмен является первым шагом к возвращению всех заключенных, и он допустил организацию второго этапа обмена. Nation News сообщало, осужденный в России за терроризм Сенцов вернулся на Украину в рамках обмена.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 17:42, Вашингтон
Единоборства
Нурмагомедов победил Порье на турнире UFC
Российский боец Хабиб Нурмагомедов одержал досрочную победу над американцем Дастином Порье в турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 242.
REGNUM 16:58
Единоборства
Нурмагомедов получил бонус за лучшее выступление вечера
Дополнительные выплаты в размере $ 50 тыс. за лучшие выступления вечера получили Хабиб Нурмагомедов, одержавший победу удушающим приёмом в третьем раунде над Дастином Порье.
Чемпионат 17:31
Общество
В России увеличили премии для молодых учёных до 1 млн рублей
В России увеличили размер премий для молодых научных работников с 500 тыс. до 1 млн рублей.
RT на русском 03:35
Футбол
Саутгейт восхитился 11-метровыми Кейна
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт раскрыл секрет исполнения 11-метровых ударов форвардом Гарри Кейном.
Евро-футбол.ру 17:38
Политика
Сенцов и Сущенко вернулись на Украину в рамках обмена заключёнными
Осуждённый в России за шпионаж Роман Сущенко и приговорённый к 20 годам за терроризм режиссёр Олег Сенцов вернулись на родину в рамках обмена заключёнными между Москвой и Киевом.
Life.ru 07:23
Политика
Зеленский рассказал о втором этапе обмена заключенными с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о возможности второго этапа освобождения задержанных в России украинцев.
Lenta.ru 08:30
Политика
Нидерланды просят Россию выдать освобожденного Украиной Цемаха
Генеральный прокурор Нидерландов просит Россию выдать подозреваемого в деле по сбитому малазийскому самолету рейса МН17 Владимира Цемаха.
Вести.Ru 11:59
Политика
Министр труда и пенсий Британии подала в отставку
Глава Министерства труда и пенсий Великобритании Амбер Радд решила покинуть свой пост из-за разногласий с премьер-министром страны Борисом Джонсоном.
RT на русском 16:55
Футбол
Сербия — Португалия 2:4
Ранее сообщалось, что хет-трик Кейна помог Англии разгромить Болгарию в отборочном матче Евро-2020.
RT на русском 16:40
Гаджеты
Назван самый продаваемый смартфон в мире
Первое место по продажам занял iPhone XR — всего в первом полугодии 2019 было продано 26,9 миллиона аппаратов.
Ferra вчера в 11:57
Происшествия
На Кипре утонула трехлетняя россиянка
Трехлетняя девочка из России вечером в субботу, 7 сентября, утонула в бассейне одного из домов в западной части Кипра.
Вести.Ru 15:58
Футбол
Албанцам перед матчем с Францией включили чужой гимн
Матч 5-го тура отборочного турнира Евро-2020 между сборными Франции и Албании начался с небольшой задержкой из-за того, что организаторы поединка перепутали гимны.
Soccer.ru 15:45
Финансы
Центробанк сообщил о снижении ключевой ставки
Центробанк России сообщил об очередном снижении ключевой ставки. Она уменьшится на 0,25 % и составит семь процентов годовых.
Piter.tv вчера в 07:32
Политика
В России проходит единый день голосования
Единый день голосования проводится в России во второе воскресенье сентября, граждане страны избирают руководителей субъектов РФ и членов законодательных собраний, мэров городов и депутатов городских дум, представительных органов власти муниципальных образований, проходят дополнительные выборы в Госдуму по одномандатным округам.
ТАСС 17:02
Политика
Самолет с российскими детьми из Сирии прибыл в Москву
Самолет с российскими детьми из Сирии прилетел в Москву, написала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова в своем фейсбуке в субботу.
Интерфакс 15:18
Политика
Додон договорился с Путиным о скидке на российский газ
Москва с 1 октября даст Кишиневу скидку на газ, сообщил президент Молдавии Игорь Додон.
Газета.Ru 15:48
Кино
Фильм «Джокер» удостоился главного приза Венецианского кинофестиваля
"Золотого льва Святого Марка" Венецианского кинофестиваля удостоился фильм "Джокер" (Joker) американца Тодда Филлипса.
ТАСС 14:22
Единоборства
Кадыров присутствует на турнире UFC 242 в Абу-Даби
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров присутствует на турнире UFC 242 в Абу-Даби.
Матч ТВ 14:48
Происшествия
Участницы Pussy Riot сообщили о своем задержании в Москве
Полиция задержала 15 участников Pussy Riot и сообщества художников «Культраб», в том числе Надежду Толоконникову, Веронику Никульшину и Александра Софеева.
Ведомости 12:59
Общество
В каких регионах есть вакансии с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц
В Челябинске в снабженческую компанию ищут инженера ПТО в дорожном строительстве и благоустройстве, обещают платить 100 тысяч рублей в месяц.
Российская газета 04:47
Футбол
Мамаев и Кокорин освобождены по УДО
Осужденные за драки в центре Москвы футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин освобождены условно-досрочно.
Вести ФМ вчера в 03:11
Авто
В продажу в РФ поступили новые BMW X3 M и BMW X4 M
Компания BMW начала продажи в России новых «заряженных» кроссоверов BMW X3 M и BMW X4 M. Автомобили предлагаются в версии Competition с почти максимальным оснащением и в лимитированном исполнении Special Edition с расширенным стандартным оборудованием.
Автоновости дня 06:47
Кино
Актриса из Marvel сыграет в новой части фильма «Миссия невыполнима»
Актриса Хейли Этвелл сыграет в новом фильме франшизы «Миссия невыполнима».
Мойка78 15:51
Футбол
Акинфеев: «Были предложения, но у меня приоритет играть в ЦСКА»
«Есть люди, которые хотят играть в Европе, но у меня приоритет играть в ЦСКА, были предложения какие-то, но я их не видел», – заверил Акинфеев, чьи слова приводит ТАСС.
Бомбардир.ру 17:16
Армия и оружие
У КНДР обнаружили особо опасную базу с ракетами
"По состоянию на август 2019 года база работает и поддерживается в соответствии с нормами Северной Кореи", - говорится в заявлении.
Ежедневные Новости Владивостока 15:31
Футбол
Самедов дебютировал за «Знамя», Павлюченко забил гол
В матче ЛФЛ Подмосковья «Знамя» разгромило подольский «Витязь» (3:0). Один из голов в матче забил нападающий Роман Павлюченко.
Sport24.ru 13:36
Гаджеты
Карту Apple Card превратили в нож для овощей
Карту Apple Card превратили в нож для овощей: автор YouTube-канала Mirkojax ASMR заточил титановую карту и нарезал сельдерей.
UfaTime.ru 17:01
Транспорт
МВД хочет разрешить несовершеннолетним водить автомобиль
МВД предложило предоставить возможность несовершеннолетним, прошедшим обучение в автошколе и успешно сдавшим экзамены, управлять транспортом категории "В" в сопровождении опытного водителя.
Газета.Ru вчера в 17:36