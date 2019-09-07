Политика

Народные новостиНародные новостиЗеленский назвал возвращение украинцев из РФ радостным событием

По словам Зеленского, обмен является первым шагом к возвращению всех заключенных, и он допустил организацию второго этапа обмена. Nation News сообщало, осужденный в России за терроризм Сенцов вернулся на Украину в рамках обмена.
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Зеленский прокомментировал обмен между Москвой и Киевом

RT на русском07:18

Зеленский назвал радостным событием обмен между Россией и Украиной

ФАН07:10

Зеленский назвал возвращение украинцев из РФ радостным событием

Народные новости07:02

Зеленский назвал обмен с РФ первым шагом к возвращению всех заключенных

iReactor06:56

Владимир Зеленский считает возвращение украинцев из РФ радостным событием

Экономика сегодня07:39

Зеленский хочет продолжать обмен заключенными с Россией

Sputnik Таджикистан07:40

«Первый шаг был очень сложным» - Зеленский об обмене заключенными между Украиной и Россией

Sputnik Армения07:40
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Футбол

РПЛ опубликовала расписание матчей девятого тура чемпионата России

РБК 11:29
Единоборства

Нурмагомедов победил Порье на турнире UFC

Российский боец Хабиб Нурмагомедов одержал досрочную победу над американцем Дастином Порье в турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 242.
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Нурмагомедов получил бонус за лучшее выступление вечера

Дополнительные выплаты в размере $ 50 тыс. за лучшие выступления вечера получили Хабиб Нурмагомедов, одержавший победу удушающим приёмом в третьем раунде над Дастином Порье.
Чемпионат 17:31
Общество

В России увеличили премии для молодых учёных до 1 млн рублей

В России увеличили размер премий для молодых научных работников с 500 тыс. до 1 млн рублей.
RT на русском 03:35
Футбол

Саутгейт восхитился 11-метровыми Кейна

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт раскрыл секрет исполнения 11-метровых ударов форвардом Гарри Кейном.
Евро-футбол.ру 17:38
Происшествия

Задержан подозреваемый в нападении на Эллу Памфилову

Газета.Ru 10:54
Политика

Сенцов и Сущенко вернулись на Украину в рамках обмена заключёнными

Осуждённый в России за шпионаж Роман Сущенко и приговорённый к 20 годам за терроризм режиссёр Олег Сенцов вернулись на родину в рамках обмена заключёнными между Москвой и Киевом.
Life.ru 07:23
Политика

Зеленский рассказал о втором этапе обмена заключенными с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о возможности второго этапа освобождения задержанных в России украинцев.
Lenta.ru 08:30
Политика

Нидерланды просят Россию выдать освобожденного Украиной Цемаха

Генеральный прокурор Нидерландов просит Россию выдать подозреваемого в деле по сбитому малазийскому самолету рейса МН17 Владимира Цемаха.
Вести.Ru 11:59
Политика

Министр труда и пенсий Британии подала в отставку

Глава Министерства труда и пенсий Великобритании Амбер Радд решила покинуть свой пост из-за разногласий с премьер-министром страны Борисом Джонсоном.
RT на русском 16:55
Футбол

Сербия — Португалия 2:4

Ранее сообщалось, что хет-трик Кейна помог Англии разгромить Болгарию в отборочном матче Евро-2020.
RT на русском 16:40
Гаджеты

Назван самый продаваемый смартфон в мире

Первое место по продажам занял iPhone XR — всего в первом полугодии 2019 было продано 26,9 миллиона аппаратов.
Ferra вчера в 11:57
Происшествия

На Кипре утонула трехлетняя россиянка

Трехлетняя девочка из России вечером в субботу, 7 сентября, утонула в бассейне одного из домов в западной части Кипра.
Вести.Ru 15:58
Футбол

Албанцам перед матчем с Францией включили чужой гимн

Матч 5-го тура отборочного турнира Евро-2020 между сборными Франции и Албании начался с небольшой задержкой из-за того, что организаторы поединка перепутали гимны.
Soccer.ru 15:45
Финансы

Центробанк сообщил о снижении ключевой ставки

Центробанк России сообщил об очередном снижении ключевой ставки. Она уменьшится на 0,25 % и составит семь процентов годовых.
Piter.tv вчера в 07:32
Политика

В России проходит единый день голосования

Единый день голосования проводится в России во второе воскресенье сентября, граждане страны избирают руководителей субъектов РФ и членов законодательных собраний, мэров городов и депутатов городских дум, представительных органов власти муниципальных образований, проходят дополнительные выборы в Госдуму по одномандатным округам.
ТАСС 17:02
Политика

Самолет с российскими детьми из Сирии прибыл в Москву

Самолет с российскими детьми из Сирии прилетел в Москву, написала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова в своем фейсбуке в субботу.
Интерфакс 15:18
Политика

Додон договорился с Путиным о скидке на российский газ

Москва с 1 октября даст Кишиневу скидку на газ, сообщил президент Молдавии Игорь Додон.
Газета.Ru 15:48
Кино

Фильм «Джокер» удостоился главного приза Венецианского кинофестиваля

"Золотого льва Святого Марка" Венецианского кинофестиваля удостоился фильм "Джокер" (Joker) американца Тодда Филлипса.
ТАСС 14:22
Единоборства

Кадыров присутствует на турнире UFC 242 в Абу-Даби

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров присутствует на турнире UFC 242 в Абу-Даби.
Матч ТВ 14:48
Происшествия

Участницы Pussy Riot сообщили о своем задержании в Москве

Полиция задержала 15 участников Pussy Riot и сообщества художников «Культраб», в том числе Надежду Толоконникову, Веронику Никульшину и Александра Софеева.
Ведомости 12:59
Общество

В каких регионах есть вакансии с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц

В Челябинске в снабженческую компанию ищут инженера ПТО в дорожном строительстве и благоустройстве, обещают платить 100 тысяч рублей в месяц.
Российская газета 04:47
Футбол

Мамаев и Кокорин освобождены по УДО

Осужденные за драки в центре Москвы футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин освобождены условно-досрочно.
Вести ФМ вчера в 03:11
Авто

В продажу в РФ поступили новые BMW X3 M и BMW X4 M

Компания BMW начала продажи в России новых «заряженных» кроссоверов BMW X3 M и BMW X4 M. Автомобили предлагаются в версии Competition с почти максимальным оснащением и в лимитированном исполнении Special Edition с расширенным стандартным оборудованием.
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Кино

Актриса из Marvel сыграет в новой части фильма «Миссия невыполнима»

Актриса Хейли Этвелл сыграет в новом фильме франшизы «Миссия невыполнима».
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Акинфеев: «Были предложения, но у меня приоритет играть в ЦСКА»

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Армия и оружие

У КНДР обнаружили особо опасную базу с ракетами

"По состоянию на август 2019 года база работает и поддерживается в соответствии с нормами Северной Кореи", - говорится в заявлении.
Ежедневные Новости Владивостока 15:31
Футбол

Самедов дебютировал за «Знамя», Павлюченко забил гол

В матче ЛФЛ Подмосковья «Знамя» разгромило подольский «Витязь» (3:0). Один из голов в матче забил нападающий Роман Павлюченко.
Sport24.ru 13:36
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Карту Apple Card превратили в нож для овощей

Карту Apple Card превратили в нож для овощей: автор YouTube-канала Mirkojax ASMR заточил титановую карту и нарезал сельдерей.
UfaTime.ru 17:01
Транспорт

МВД хочет разрешить несовершеннолетним водить автомобиль

МВД предложило предоставить возможность несовершеннолетним, прошедшим обучение в автошколе и успешно сдавшим экзамены, управлять транспортом категории "В" в сопровождении опытного водителя.
Газета.Ru вчера в 17:36
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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