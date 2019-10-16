Отвод украинских войск в Донбассе произойдет после того, как в течение семи дней на участках намеченного разведения сил будет соблюден режим тишины, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский назвал режим тишины условием для разведения сил в Донбассе

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Здоровье В России стало меньше алкоголиков За 10 лет число пьющих россиян снизилось с 2,08 миллионов человек до 1,3 миллиона.

Политика Турция ответит на санкции США, заявил Чавушоглу Анкара даст ответ на санкции США, введенные против нее из-за турецкой операции в Сирии, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Армия и оружие Военные из Великобритании пожаловались на угрожающие СМС от РФ Британские военнослужащие, размещённые в Эстонии, жалуются на поступающие к ним через аккаунты в соцсетях и на мобильные телефоны подозрительные сообщения, которые могли быть отправлены из России.

Экономика Инфляция четвертую неделю подряд остается на нулевом уровне Росстат сообщил о нулевом уровне инфляции в России с 8 по 14 октября 2019 года. Показатель остается на этой отметке четвертую неделю подряд.

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Политика Киев требует распустить ДНР и ЛНР Звучит еще ряд требований, которые, как подчеркивает Олифер, обязательны для исполнения. В их числе – контроль над границей.

Футбол В Болгарии задержали пятерых футбольных фанатов за расизм Болгарские правоохранители разыскивают футбольных фанатов, проявивших расизм во время оборочного матча чемпионата Европы между сборными Болгарии и Англии.