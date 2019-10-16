Политика

КоммерсантъКоммерсантъЗеленский назвал режим тишины условием для разведения сил в Донбассе

Отвод украинских войск в Донбассе произойдет после того, как в течение семи дней на участках намеченного разведения сил будет соблюден режим тишины, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
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Зеленский назвал режим тишины условием для разведения сил в Донбассе

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