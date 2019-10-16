Политика
КоммерсантъЗеленский назвал режим тишины условием для разведения сил в Донбассе
Отвод украинских войск в Донбассе произойдет после того, как в течение семи дней на участках намеченного разведения сил будет соблюден режим тишины, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
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Экономика
В Госдуме одобрили повышение МРОТ в 2020 году
В сентябре правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении МРОТ в 2020 году на 7,5%. Новый МРОТ составит 12 130 рублей, минимальный размер оплаты труда в 2019 году составил 11 280 рублей.
Культура
Ольга Кормухина подаст иск к Полине Гагариной за песню Цоя
Певица Ольга Кормухина заявила о намерении подать иск к певице Полине Гагариной из-за кавера на песню Виктора Цоя «Кукушка».
Происшествия
Пропавшую после продажи машины жительницу Екатеринбурга нашли мертвой
В Екатеринбурге нашли пропавшую пять дней назад девушку. Машину, которую она собиралась продать, обнаружили у перекупщиков, сообщает РЕН ТВ.
Общество
Ягудин опубликовал первое фото Тотьмяниной после операции
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин опубликовал в инстаграме первую фотографию супруги Татьяны Тотьмяниной после операции в московском онкоцентре, передает сайт телеканала "360".
Политика
Путин потребовал отчёта о расходовании средств после паводков
Происшествия
Менеджер Rammstein подрался с охранником в Петербурге
Менеджер немецкой группы Rammstein Анар Рейбанд рассказал РЕН ТВ о конфликте с охранником пристани на Адмиралтейской набережной Санкт-Петербурга.
Шоу-бизнес
56-летняя Валюшкина показала фигуру в мини-шортах и мокрой футболке
В полку звезд, которые доказывают, что и после 50 можно обладать отличной фигурой и носить смелые вещи, прибыло.
Происшествия
В Архангельске возбудили дело из-за попытки самосуда
Следственные органы СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбудили уголовное дело в отношении четверых жителей областного центра, пытавшихся совершить самосуд над мужчиной.
Политика
Эрдоган отказался встречаться с Пенсом и Помпео
Вице-президент США Майк Пенс и госсекретарь Майк Помпео, которые приедут в Анкару с рабочим визитом, встретятся с вице-президентом Турции Фуатом Октаем и главой МИДа Мевлютом Чавушоглу.
Гаджеты
Microsoft объявила дату окончательную дату смерти Windows Phone
Стоит отметить, что 10 декабря 2019 года Microsoft прекратит поддержку и Windows 10 Mobile, однако доступ к магазину приложений будет ещё некоторое время открыт.
Здоровье
В России стало меньше алкоголиков
За 10 лет число пьющих россиян снизилось с 2,08 миллионов человек до 1,3 миллиона.
Политика
Турция ответит на санкции США, заявил Чавушоглу
Анкара даст ответ на санкции США, введенные против нее из-за турецкой операции в Сирии, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
Музыка
Украинских артистов, выступавших в РФ, не пустят на «Евровидение»
Украинские артисты, выступавшие в России после 2014 года, не будут допущены до участия в отборочном этапе для конкурса песни "Евровидение".
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом
14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
Шоу-бизнес
Бывшая жена Джереми Реннера заявила, что актер хотел убить ее
Армия и оружие
Сирийская армия перебрасывает Т-62М с «бровями Ильича» в Ракку
В колонне замечены средние танки Т-62М с дополнительной защитой, известной как "брови Ильича".
Армия и оружие
Военные из Великобритании пожаловались на угрожающие СМС от РФ
Британские военнослужащие, размещённые в Эстонии, жалуются на поступающие к ним через аккаунты в соцсетях и на мобильные телефоны подозрительные сообщения, которые могли быть отправлены из России.
Экономика
Инфляция четвертую неделю подряд остается на нулевом уровне
Росстат сообщил о нулевом уровне инфляции в России с 8 по 14 октября 2019 года. Показатель остается на этой отметке четвертую неделю подряд.
Космос
Бывший ученый NASA заявил о существовании следов жизни на Марсе
Политика
В Литве объявили о подготовке «обмена шпионами» с РФ
В Литве на финальной стадии подготовка обмена осуждённого за шпионаж Николая Филипченко с заключёнными под стражу в России по аналогичным обвинениям Евгением Матайтисом и Аристидасом Тамошайтисом, сообщило сегодня со ссылкой на неназванные собственные источники прибалтийское новостное агентство BNS.
Армия и оружие
Беспилотник «Охотник» впервые применит оружие в 2020 году
Тяжелый ударный беспилотный летательный аппарат "Охотник" впервые применит оружие во время испытаний в 2020 году.
Политика
Киев требует распустить ДНР и ЛНР
Звучит еще ряд требований, которые, как подчеркивает Олифер, обязательны для исполнения. В их числе – контроль над границей.
Наука
Дрон снял на видео охоту китов-горбачей с помощью пузырьковых ловушек
Морские биологи сняли на видео охоту горбатых китов с помощью кольца из пузырьков, сообщается в пресс-релизе Гавайского университета в Маноа.
Футбол
В Болгарии задержали пятерых футбольных фанатов за расизм
Болгарские правоохранители разыскивают футбольных фанатов, проявивших расизм во время оборочного матча чемпионата Европы между сборными Болгарии и Англии.
Политика
Политолог: Москва расширяет сферу интересов на Ближнем Востоке
Визит Владимира Путина в Саудовскую Аравию расширяет сферу интересов официальной Москвы на Ближнем Востоке, и, несмотря на то, что Саудовская Аравия, ОАЭ и страны Персидского Залива имеют прозападную ориентацию, они заинтересованы в сотрудничестве с Россией, заявил Sputnik Азербайджан политолог Фикрет Садыхов.
Политика
Греческая церковь подтвердила признание «новой церкви» Украины
Автокефалию "новой церкви" Украины 12 октября признал архиерейский собор, заявил Синод Элладской православной церкви.
Общество
В Генпрокуратуре рассказали о новом виде фальшивых купюр
В Генпрокуратуре рассказали о новом виде фальшивомонетничества для обмана банкоматов.