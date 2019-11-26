Политика
RT на русскомЗеленский назвал сложными отношения Украины с Россией
Украинский президент Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд в Таллине прокомментировал отношения Украины и России.
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Политика
Путин обсудил с Зеленским передачу кораблей Украине и газовую проблему
Президент России Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский обсудили передачу Киеву трех военных кораблей, которые были задержаны в Керченском проливе и вопросы по транзиту газа.
Кино
Минкульт частично отказал в прокате фильму «Дау»
Министерство культуры России отказало в выдаче прокатного удостоверения некоторым частям фильма Ильи Хржановского "Дау", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Хоккей
ЦСКА обыграл «Трактор» в матче КХЛ
Происшествия
МВД проверит данные об изнасиловании в Сочи следователя перед суицидом
Правоохранительные органы проверят информацию о том, что изнасилование девушки-следователя коллегой в Сочи послужило причиной для ее самоубийства.
Происшествия
МАК назвал причину крушения Boeing в Ростове-на-Дону
В апреле 2016 года МАК опубликовал промежуточный отчет по результатам расследования катастрофы - тогда в документе одной из возможных причин катастрофы также была названа ошибка пилотов.
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на бой с Фергюсоном
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на бой с американцем Тони Фергюсоном.
Происшествия
Студент МГУ заявил, что сотрудники ФСБ били и резали ему руки два часа
Студент философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Марат Нигматулин, обвиняемый в оправдании терроризма, заявил, что в библиотеке вуза его около двух часов избивали двое мужчин, которые представились сотрудниками ФСБ.
Армия и оружие
Турецкие военные начали тестировать радары С-400
Наука
Большое депрессивное расстройство будут лечить псилоцибином
В конце 2018 года Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) присвоило статус «прорывной терапии» испытаниям псилоцибина в качестве средства против резистентной депрессии, которые проводит компания Compass Pathways.
Музыка
Тейлор Свифт стала рекордсменом по числу наград American Music Awards
Американская певица Тейлор Свифт стала рекордсменом по числу наград American Music Awards. Об этом сообщает Entertainment weekly.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк опубликовала снимок матери
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем инстаграме новое фото матери.
Общество
В Госдуме предложили сократить продолжительность новогодних праздников
Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил сократить продолжительность новогодних праздников.
Культура
Шнуров и Васильева обсудили проблему образа «сварщика с водкой»
Музыкант и член Общественного совета при Комитете по культуре Госдумы РФ Сергей Шнуров и министр просвещения Ольга Васильева обсудили проблему рабочих профессий в России.
Общество
Врачи рассказали о безопасном количестве мандаринов в день
Специалисты называют правильной привычку россиян есть мандарины на новый год, но рекомендуют им есть не более четырех таких фруктов в день, и желательно - в первой половине дня.
Армия и оружие
Россия показала США ракетный комплекс «Авангард»
Американским инспекторам продемонстрировали ракетный комплекс "Авангард", говорится в сообщении Минобороны России.
Общество
Матвиенко поддержала идею освободить малоимущих от НДФЛ
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддерживает предложение освободить малоимущих граждан от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
Космос
В NASA назвали даты возможного столкновения Земли с астероидом
В NASA назвали даты возможного столкновения Земли с гигантским астероидом Апофис.
Финансы
В ЦБ предостерегли банки России от операций в евро
Центральный Банк России предостерег российские банки от операций в евро, так как они перестали приносить прибыль.
Авто
Бензин АИ‑100. В какие моторы его лучше не заливать
Концерн Volvo официально заявил, что для их моторов, реализуемых на российском рынке, 100-й бензин не нужен.
Политика
На Украине оценили возможность военной агрессии со стороны России
Ранее Руслан Хомчак заявлял, что Крым используется Россией как большая военная база, которая «кошмарит Европу и Северную Африку» Начальник украинского генерального штаба генерал-лейтенант Руслан Хомчак заявил, считает агрессию со стороны России маловероятной.
Общество
В России могут ввести маркировку домашних животных
Минсельхоз внесёт в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных до конца 2019 года.
Общество
В Центре Бакулева назначили нового директора после ухода Лео Бокерии
Происшествия
В списке расстрелянных на Евромайдане нашли фальсификации
В феврале 2018 года РИА Новости опубликовало интервью с гражданами Грузии, признавшимися в том, что именно они расстреляли протестующих на майдане Незалежности (площади Независимости в Киеве).
Общество
Греф заявил о страхе перед селфи
Глава Сбербанка Герман Греф назвал селфи «страшным изобретением человечества».
Кино
Съемки «Отряда самоубийц»: Пробы костюмов и грима Джокера и Харли Квинн
Энергетика
На Украине цены на газ для промпредприятий не изменятся в декабре
Украинский "Нафтогаз" сохранит цены на газ для промпредприятий страны в декабре на том же уровне, что и в ноябре, сообщила во пресс-служба компании.
Фигурное катание