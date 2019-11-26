Политика

RT на русскомRT на русскомЗеленский назвал сложными отношения Украины с Россией

Украинский президент Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд в Таллине прокомментировал отношения Украины и России.
Читать в источнике
Комментировать73

Подробнее о событии

Зеленский рассказал об отношениях Украины с Россией

RT на русском09:02

Зеленский охарактеризовал отношения Украины с Россией как очень сложные

ТАСС05:50

Зеленский дал оценку отношениям с Россией

РБК06:40

Зеленский оценил отношения Украины и России: «Очень сложная ситуация»

Московский Комсомолец06:04

Зеленский охарактеризовал отношения Украины с Россией

Известия06:00

Зеленский об отношениях Украины с Россией: Ситуация очень сложная

Life.ru05:51

Зеленский дал оценку отношениям Украины и России

Газета.Ru08:48
Показать все источники
Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 12:59, Ашберн
Политика

Путин обсудил с Зеленским передачу кораблей Украине и газовую проблему

Президент России Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский обсудили передачу Киеву трех военных кораблей, которые были задержаны в Керченском проливе и вопросы по транзиту газа.
VSE42.RU вчера в 19:20
Кино

Минкульт частично отказал в прокате фильму «Дау»

Министерство культуры России отказало в выдаче прокатного удостоверения некоторым частям фильма Ильи Хржановского "Дау", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Газета.Ru вчера в 15:00
Хоккей

ЦСКА обыграл «Трактор» в матче КХЛ

RT на русском 11:33
Происшествия

МВД проверит данные об изнасиловании в Сочи следователя перед суицидом

Правоохранительные органы проверят информацию о том, что изнасилование девушки-следователя коллегой в Сочи послужило причиной для ее самоубийства.
РБК вчера в 15:19
Происшествия

МАК назвал причину крушения Boeing в Ростове-на-Дону

В апреле 2016 года МАК опубликовал промежуточный отчет по результатам расследования катастрофы - тогда в документе одной из возможных причин катастрофы также была названа ошибка пилотов.
Российская газета 10:08
Общество

Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru 07:12
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на бой с Фергюсоном

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на бой с американцем Тони Фергюсоном.
Спорт день за днем 01:47
Происшествия

Студент МГУ заявил, что сотрудники ФСБ били и резали ему руки два часа

Студент философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Марат Нигматулин, обвиняемый в оправдании терроризма, заявил, что в библиотеке вуза его около двух часов избивали двое мужчин, которые представились сотрудниками ФСБ.
Daily Storm 08:19
Армия и оружие

Турецкие военные начали тестировать радары С-400

Российская газета вчера в 04:15
Наука

Большое депрессивное расстройство будут лечить псилоцибином

В конце 2018 года Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) присвоило статус «прорывной терапии» испытаниям псилоцибина в качестве средства против резистентной депрессии, которые проводит компания Compass Pathways.
Хайтек+ вчера в 04:12
Музыка

Тейлор Свифт стала рекордсменом по числу наград American Music Awards

Американская певица Тейлор Свифт стала рекордсменом по числу наград American Music Awards. Об этом сообщает Entertainment weekly.
Piter.tv вчера в 06:47
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк опубликовала снимок матери

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем инстаграме новое фото матери.
Каспий.Инфо вчера в 10:29
Общество

В Госдуме предложили сократить продолжительность новогодних праздников

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил сократить продолжительность новогодних праздников.
RT на русском 07:25
Культура

Шнуров и Васильева обсудили проблему образа «сварщика с водкой»

Музыкант и член Общественного совета при Комитете по культуре Госдумы РФ Сергей Шнуров и министр просвещения Ольга Васильева обсудили проблему рабочих профессий в России.
Радио Sputnik 12:54
Здоровье

Индийские хирурги удалили у пациента почку весом свыше 7 кг

Интерфакс 03:11
Общество

Врачи рассказали о безопасном количестве мандаринов в день

Специалисты называют правильной привычку россиян есть мандарины на новый год, но рекомендуют им есть не более четырех таких фруктов в день, и желательно - в первой половине дня.
Будущее России. Национальные проекты 01:20
Армия и оружие

Россия показала США ракетный комплекс «Авангард»

Американским инспекторам продемонстрировали ракетный комплекс "Авангард", говорится в сообщении Минобороны России.
РИА Новости 08:18
Общество

Матвиенко поддержала идею освободить малоимущих от НДФЛ

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддерживает предложение освободить малоимущих граждан от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
ТАСС 09:00
Космос

В NASA назвали даты возможного столкновения Земли с астероидом

В NASA назвали даты возможного столкновения Земли с гигантским астероидом Апофис.
РЕН ТВ вчера в 07:12
Финансы

В ЦБ предостерегли банки России от операций в евро

Центральный Банк России предостерег российские банки от операций в евро, так как они перестали приносить прибыль.
Газета.Ru 03:05
Авто

Бензин АИ‑100. В какие моторы его лучше не заливать

Концерн Volvo официально заявил, что для их моторов, реализуемых на российском рынке, 100-й бензин не нужен.
Российская газета 08:01
Политика

На Украине оценили возможность военной агрессии со стороны России

Ранее Руслан Хомчак заявлял, что Крым используется Россией как большая военная база, которая «кошмарит Европу и Северную Африку» Начальник украинского генерального штаба генерал-лейтенант Руслан Хомчак заявил, считает агрессию со стороны России маловероятной.
Военное дело вчера в 10:24
Общество

В России могут ввести маркировку домашних животных

Минсельхоз внесёт в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных до конца 2019 года.
RT на русском вчера в 21:17
Общество

В Центре Бакулева назначили нового директора после ухода Лео Бокерии

РЕН ТВ вчера в 12:52
Происшествия

В списке расстрелянных на Евромайдане нашли фальсификации

В феврале 2018 года РИА Новости опубликовало интервью с гражданами Грузии, признавшимися в том, что именно они расстреляли протестующих на майдане Незалежности (площади Независимости в Киеве).
Lenta.ru 10:02
Происшествия

Летевший из Еревана в Москву самолет экстренно сел в Ростове-на-Дону

Газета.Ru 11:42
Общество

Греф заявил о страхе перед селфи

Глава Сбербанка Герман Греф назвал селфи «страшным изобретением человечества».
РБК 12:41
Кино

Съемки «Отряда самоубийц»: Пробы костюмов и грима Джокера и Харли Квинн

КиноПоиск вчера в 09:10
Энергетика

На Украине цены на газ для промпредприятий не изменятся в декабре

Украинский "Нафтогаз" сохранит цены на газ для промпредприятий страны в декабре на том же уровне, что и в ноябре, сообщила во пресс-служба компании.
Вести.Финанс 10:01
Фигурное катание

Фанаты требуют отстранить Ягудина от работы комментатором

Газета.Ru вчера в 08:35
Как работают Яндекс.Новости?
Конфликт в Керченском проливеБольше новостей по теме
Главное