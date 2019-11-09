Политика

РБКРБКЗеленский назвал спутник и вертолет изобретениями украинцев

Украинцы создали первый вертолет, ракетный двигатель, искусственный спутник Земли и прочие изобретения, сообщил президент Украины Владимир Зеленский на открытии Международного экономического форума. Запись выступления украинского президента опубликована в YouTube-канале форума.
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Зеленский назвал спутник и вертолет изобретениями украинцев

РБК21:48

Зеленский назвал украинцев создателями первого спутника и вертолета

РИА Новости20:07

Зеленский перечислил изобретения украинцев

Lenta.ru21:01

Зеленский приписал украинцам изобретение спутника и вертолета

РЕН ТВ20:34

Зеленский назвал спутник и ракетный двигатель украинскими изобретениями

Аргументы и Факты21:15

Зеленский назвал вертолёт, спутник и ракетный двигатель украинскими изобретениями

Свободная Пресса06:14

Зеленский рассказал о вкладе украинцев в достижения человечества

Rambler News Service04:35
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Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американская сторона крайне заинтересована в достижении стабильности на Украине, передает РИА "Новости".
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«Тампа» в Стокгольме обыграла «Баффало», Кучеров забил гол

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Дубль в составе победителей оформил россиянин Александр Овечкин. Также на счету капитана "Вашингтона" одна голевая передача.
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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