Украинцы создали первый вертолет, ракетный двигатель, искусственный спутник Земли и прочие изобретения, сообщил президент Украины Владимир Зеленский на открытии Международного экономического форума. Запись выступления украинского президента опубликована в YouTube-канале форума.

Транспорт Появились первые фотографии интерьера поездов в Крым Компания "Гранд Сервис Экспресс" показала, как выглядит интерьер составов дальнего следования "Таврия", которые будут курсировать между материковой частью России и Крымом.

Политика Трамп хотел бы приехать на парад Победы в Москве Президент США Дональд Трамп не исключил, что приедет в Москву на парад Победы 9 мая.

Шоу-бизнес Михальчик вспомнила о романе с Шульгиным Певица осудила экс-супругу продюсера Героиней нового выпуска программы "Судьба человека" стала обладательница третьего места в телеконкурсе "Фабрика звезд − 3", 34-летняя Юлия Михальчик.

Шоу-бизнес Судебные приставы отказались делать поблажку Заворотнюк Актрисе Анастасии Заворотнюк не собираются делать поблажку в уплате долгов, пишет «Газета.ru» со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов (ФССП).

Общество В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Общество Польша назначила первый штраф по делу «Северного потока – 2» Польский антимонопольный регулятор (UOKIK) оштрафовал французскую энергетическую компанию Engie Energy в контексте расследования дела о строительстве «Северного потока – 2» за отказ от сотрудничества с UOKIK, сообщает польское издание Energia в пятницу, 8 ноября.

Общество Гусейнов отказался извиняться за слова о русском языке Извинений за высказывание о русском языке профессор Высшей школы экономики Гасан Гусейнов приносить не будет, передаёт 8 ноября Piter.TV.

Общество Меркель предрекла Восточной Германии еще полвека отставания Выравнивание условий жизни на востоке и западе Германии может занять еще около полувека, а то и больше.

Происшествия Аэропорт Кольцово в Екатеринбурге эвакуировали из-за анонимной угрозы Полиция эвакуировала пассажиров екатеринбургского аэропорта Кольцово из-за анонимного сообщения об угрозе, передает РИА "Новости".

Гаджеты 15 смартфонов Xiaomi и Redmi получили стабильную версию MIUI 11 15 смартфонов китайских брендов Xiaomi и Redmi получили стабильную версию прошивки MIUI 11 на базе мобильной операционной системы Android 10.

Политика Будущая глава Еврокомиссии призвала Евросоюз учить «язык силы» Избранная глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Европейский союз "учиться говорить на языке силы".

Игры Новая Xbox появится раньше, чем PlayStation 5 Получается, у Xbox Project Scarlett будет на несколько дней больше для предпраздничных продаж.

Общество Чубайс назвал идиотами веривших в искренность режима граждан СССР Глава «Роснано» Анатолий Чубайс резко раскритиковал граждан СССР, положительно оценивавших качество жизни в стране.

Авто В Mercedes-Benz подтвердили появление электрического G-Class Известно, что в гараже голливудского актера уже имеется полностью электрический G-Class, сделанный по специальному заказу.

Технологии Google обновляет интерфейс YouTube Обновлённый интерфейс YouTube для десктопов и мобильных устройств на базе Android и iOS уже доступен всем пользователям.

Шоу-бизнес СМИ узнали о жалобах Бузовой на Тарасова в полицию Ранее News.ru сообщал, что российская букмекерская компания начала принимать ставки на возможность публичной драки между бывшими супругами — футболистом Дмитрием Тарасовым и телеведущей Ольгой Бузовой.

Общество Игоря Верника госпитализировали Актера Игоря Верника экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает «Пятый канал».

Общество Отец Ассанжа опасается за жизнь сына в тюрьме Отец основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа Джон Шиптон заявил, что опасается за жизнь сына в тюрьме после «девяти лет преследований», сообщает газета The Daily Mail.

Политика Макрон перечислил три сценария развития России Французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что есть три сценария развития российской стороны в будущем.

Политика Песков ответил на вопрос о возможности оштрафовать Путина Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, может ли суд в России оштрафовать Владимира Путина.

Политика Путин встретится с президентом Казахстана в Омске Президент России Владимир Путин проведет отдельную встречу с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Омске в четверг 7 ноября.