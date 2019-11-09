Политика

РБКРБКЗеленский назвал спутник и вертолет изобретениями украинцев

Украинцы создали первый вертолет, ракетный двигатель, искусственный спутник Земли и прочие изобретения, сообщил президент Украины Владимир Зеленский на открытии Международного экономического форума. Запись выступления украинского президента опубликована в YouTube-канале форума.
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Зеленский похвастался изобретениями украинцев — вертолетом, искусственным спутником Земли и WhatsApp

URA.Ruвчера в 22:47

Зеленский: Украинцы подарили человечеству вертолет и спутник

Российская газетавчера в 22:29

Зеленский рассказал о вкладе украинцев в достижения человечества

Rambler News Serviceвчера в 04:35

Зеленский приписал украинцам создание первого спутника и вертолета

Народные новостивчера в 21:31

Зеленский назвал украинцев создателями первого спутника и вертолета

РИА Новостивчера в 20:07

Зеленский назвал вертолёт, спутник и ракетный двигатель украинскими изобретениями

Свободная Прессавчера в 06:14

Зеленский назвал спутник и вертолет изобретениями украинцев

РБКвчера в 21:48
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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 00:04, Вашингтон
Общество

Японская туристка удивилась вывескам на русском языке на Сахалине

РИА Новости вчера в 20:17
Транспорт

Появились первые фотографии интерьера поездов в Крым

Компания "Гранд Сервис Экспресс" показала, как выглядит интерьер составов дальнего следования "Таврия", которые будут курсировать между материковой частью России и Крымом.
РИА Новости вчера в 09:41
Политика

Трамп хотел бы приехать на парад Победы в Москве

Президент США Дональд Трамп не исключил, что приедет в Москву на парад Победы 9 мая.
РИА Новости вчера в 10:59
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Михальчик вспомнила о романе с Шульгиным

Певица осудила экс-супругу продюсера Героиней нового выпуска программы "Судьба человека" стала обладательница третьего места в телеконкурсе "Фабрика звезд − 3", 34-летняя Юлия Михальчик.
WomanHit.ru вчера в 10:31
Шоу-бизнес

Судебные приставы отказались делать поблажку Заворотнюк

Актрисе Анастасии Заворотнюк не собираются делать поблажку в уплате долгов, пишет «Газета.ru» со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов (ФССП).
Lenta.ru вчера в 08:55
Общество

Вывезший детей из Швеции россиянин вернулся в Хабаровск

РБК вчера в 20:44
Общество

В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора

В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 14:08
Общество

Польша назначила первый штраф по делу «Северного потока – 2»

Польский антимонопольный регулятор (UOKIK) оштрафовал французскую энергетическую компанию Engie Energy в контексте расследования дела о строительстве «Северного потока – 2» за отказ от сотрудничества с UOKIK, сообщает польское издание Energia в пятницу, 8 ноября.
Известия вчера в 06:15
Общество

Гусейнов отказался извиняться за слова о русском языке

Извинений за высказывание о русском языке профессор Высшей школы экономики Гасан Гусейнов приносить не будет, передаёт 8 ноября Piter.TV.
REGNUM вчера в 09:40
Общество

Меркель предрекла Восточной Германии еще полвека отставания

Выравнивание условий жизни на востоке и западе Германии может занять еще около полувека, а то и больше.
РИА Новости вчера в 21:44
Происшествия

Аэропорт Кольцово в Екатеринбурге эвакуировали из-за анонимной угрозы

Полиция эвакуировала пассажиров екатеринбургского аэропорта Кольцово из-за анонимного сообщения об угрозе, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 22:45
Гаджеты

15 смартфонов Xiaomi и Redmi получили стабильную версию MIUI 11

15 смартфонов китайских брендов Xiaomi и Redmi получили стабильную версию прошивки MIUI 11 на базе мобильной операционной системы Android 10.
UfacityNews.ru вчера в 13:38
Политика

Будущая глава Еврокомиссии призвала Евросоюз учить «язык силы»

Избранная глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Европейский союз "учиться говорить на языке силы".
РИА Новости вчера в 14:33
Происшествия

Фанаты ЦСКА в Будапеште устроили в метро стычку с полицией

Матч ТВ 07 ноября в 13:25
Игры

Новая Xbox появится раньше, чем PlayStation 5

Получается, у Xbox Project Scarlett будет на несколько дней больше для предпраздничных продаж.
The GEEK вчера в 13:13
Политика

Партия Вакарчука предложила выйти из минских соглашений

На Украине предложили выйти из Минских соглашений.
Российская газета вчера в 14:54
Общество

Чубайс назвал идиотами веривших в искренность режима граждан СССР

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс резко раскритиковал граждан СССР, положительно оценивавших качество жизни в стране.
РБК вчера в 19:30
Авто

В Mercedes-Benz подтвердили появление электрического G-Class

Известно, что в гараже голливудского актера уже имеется полностью электрический G-Class, сделанный по специальному заказу.
Motor вчера в 03:57
Технологии

Google обновляет интерфейс YouTube

Обновлённый интерфейс YouTube для десктопов и мобильных устройств на базе Android и iOS уже доступен всем пользователям.
3DNews вчера в 06:44
Шоу-бизнес

СМИ узнали о жалобах Бузовой на Тарасова в полицию

Ранее News.ru сообщал, что российская букмекерская компания начала принимать ставки на возможность публичной драки между бывшими супругами — футболистом Дмитрием Тарасовым и телеведущей Ольгой Бузовой.
News.ru вчера в 18:22
Армия и оружие

Американские F-35 не смогли догнать российские Ту-160 в небе

Отмечается, что Ту-160 летел со скоростью до 2,2 тыс. км/ч, а американские F-35 могли лететь 1,93 тыс. км/ч.
Газета.Ru вчера в 12:19
Общество

Украинский резидент Сomedy Club пожаловался на «фашистов» в Киеве

Московский Комсомолец 07 ноября в 14:20
Общество

Игоря Верника госпитализировали

Актера Игоря Верника экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает «Пятый канал».
Lenta.ru вчера в 13:39
Общество

Отец Ассанжа опасается за жизнь сына в тюрьме

Отец основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа Джон Шиптон заявил, что опасается за жизнь сына в тюрьме после «девяти лет преследований», сообщает газета The Daily Mail.
REGNUM вчера в 21:53
Политика

Макрон перечислил три сценария развития России

Французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что есть три сценария развития российской стороны в будущем.
Газета.Ru 07 ноября в 15:45
Политика

Песков ответил на вопрос о возможности оштрафовать Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, может ли суд в России оштрафовать Владимира Путина.
Московский Комсомолец вчера в 05:43
Политика

Путин встретится с президентом Казахстана в Омске

Президент России Владимир Путин проведет отдельную встречу с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Омске в четверг 7 ноября.
Sibnet Новости 06 ноября в 20:00
Происшествия

СК возбудил дело против криминального авторитета Вити Пана

Следственный комитет возбудил уголовное дело против криминального авторитета из Курской области Виктора Панюшина, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости вчера в 10:10
Армия и оружие

В Крыму военные завершают прокладку магистрального водопровода

РИА Новости вчера в 23:51
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов объяснил отказ выносить флаг России на бои

Лезги газет вчера в 14:29
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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