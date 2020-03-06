Политика
Lenta.ruЗеленский назвал сроки выхода Украины из переговоров по Донбассу
Украина выйдет из «нормандского формата» переговоров по Донбассу через год, если обстановка в зоне вооруженного конфликта не изменится и международные соглашения не будут реализованы. Такие сроки президент Зеленский назвал в интервью Guardian.
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Политика
Памфилова прокомментировала пакетное голосование по Конституции
В середине февраля глава государства Владимир Путин распорядился начать подготовку к голосованию по изменениям в Конституцию.
Экономика
К группе риска отнесли 38 российских банков
38 российских банков могут лишиться лицензии в ближайший год.
Спорт
Паралимпийский чемпион мира Макаров погиб в возрасте 23 лет
Трехкратный чемпион мира, член сборной России по плаванию спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Александр Макаров погиб в возрасте 23 лет, сообщается на сайте Паралимпийского комитета России (ПКР).
Общество
В ВОЗ назвали ложными надежды на исчезновение коронавируса летом
Нельзя утверждать, что в летнее время коронавирус нового типа (COVID-19) перестанет распространяться, сообщил в пятницу исполнительный директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
Общество
Киев ввел обязательный медосмотр на КПП в Донбассе из-за коронавируса
В субботу, 7 марта, вступят в силу ограничения на контрольно-пропускных пунктах линии разграничения в Донбассе.
Общество
Олегу Тинькову грозит до шести лет американской тюрьмы
По каждому из двух пунктов обвинения Тинькову грозит максимальное наказание до трех лет тюрьмы, указывает минюст.
Игры
Публичные тесты Everspace 2 отложили из-за коронавируса
Создатели Everspace 2 объявили о ряде переносов, связанных со вспышкой коронавируса и отменой мартовской GDC 2020.
Общество
В Москве выздоровел первый заболевший коронавирусом
Первый заболевший коронавирусом в Москве выздоровел, и в ближайшие дни будет выписан, заявила заместитель столичного мэра Анастасия Ракова.
Здоровье
Онкологов в регионах обяжут перепроверять диагнозы детей в Москве
Направлять биоматериалы в Москву на перепроверку можно, «но вся логистика и процедура оплачивается либо родителями детей, либо нашими совместными усилиями с региональными организациями ОМС», пояснил замдиректора НМИЦ Алексей Масчан.
Общество
Число жертв коронавируса в Италии превысило 100
Число умерших от коронавируса в Италии за день выросло с 79 до 107. Общее число заболевших в стране достигло 3089 человек.
Политика
Новый премьер Украины выступил за подачу воды в Крым
Напомним, глава крупнейшей в Верховной раде Украины фракции «Слуги народа» Давид Арахамия допустил возможность возобновления поставок днепровской воды в Крым в обмен на уступки по Донбассу со стороны России.
Армия и оружие
Эрдоган назвал выгодным соглашение с Россией по Идлибу
Соглашение по нормализации ситуации в сирийской провинции Идлиб, заключенное в Москве накануне, принесет Анкаре пользу.
Происшествия
Число погибших при атаке в Кабуле достигло 29
Число погибших при атаке, которая произошла в Кабуле на мероприятии, где присутствовал премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла, возросло до 29, пострадал 61 человек, сообщил телеканал Tolo News со ссылкой на МВД.
Происшествия
Москвич избил фельдшера скорой помощи из-за защитного костюма
Фельдшера кареты скорой помощи избили на юго-востоке Москвы, когда он приехал по вызову в защитном костюме.
Энергетика
Цена на нефть Brent опустилась ниже 47 долларов за баррель
Апрельские фьючерсы на нефть WTI дешевеют на 6,3% — до 43 долларов одного цента за баррель.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева уходит с «МУЗ-ТВ»
В течение 20 лет телеведущая Лера Кудрявцева провела огромное количество музыкальных премий и передач на канале «МУЗ-ТВ».
Кино
Режиссер «Бэтмена» показал первые фото нового «бэтмобиля»
Напомним, новый фильм о Бэтмене выйдет 24 июня 2021 года. В этот раз супергероя сыграет Роберт Паттисон.
Фигурное катание
Фигуристка Валиева лидирует после короткой программы на юниорском ЧМ
Россиянка Камила Валиева занимает первое место после короткой программы на юниорском чемпионате мира по фигурному катанию в эстонском Таллине.
Армия и оружие
Названы объемы поставки экипировки «Ратник» в войска
Вооруженные силы России продолжают получать поставки боевой экипировки «Ратник».
Политика
Жительница Иваново попросила Путина взять ее замуж
Жительница Иваново попросила президента Владимира Путина взять ее замуж, когда тот общался с горожанами после посещения поликлиники.
Биатлон
Комментатор Губерниев обвинил Тихонова в доносе на Логинова
Александр_Казаков / ИЗВЕСТИЯ Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев опубликовал в своем Telegram-канале пост, в котором он пишет, что обыски в отеле российских биатлонистов в ходе минувшего чемпионата мира могли произойти из-за слов четырехкратного олимпийского чемпиона по биатлону Александра Тихонова.
Кино
Рейтинг любимых фильмов россиянок возглавила «Красотка»
Футбол
Неймар объяснил, почему старается не играть головой
Форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар рассказал, что обычно не играет головой, если есть такая возможность.
Кино
В «Золушке» появится гендерно-нейтральная темнокожая фея-крестная
В новом фильме «Золушка» от компании Sony появится гендерно-нейтральная темнокожая фея-крестная.
Происшествия
У липчанина не подтвердился диагноз короновирусной инфекции
Пациента, которому ранее был поставлен диагноз ОРВИ, 5 марта начали проверять на новый коронавирус, сообщили в пятницу журналистам в мэрии Липецка.В настоящее время проводится комплексное обследование пациента, а также устанавливается список лиц, с которыми контактировал пациент.
Политика
Владимир Путин заявил о необходимости сменяемости власти в РФ
Президент РФ Владимир Путин прокомментировал два президентских срока подряд, указав на необходимость сменяемости власти в стране, передает РИА Новости.
Хоккей
Умер рекордсмен по числу завоеванных Кубков Стэнли
Спортсмен является рекордсмен среди игроков по числу завоеванных Кубков Стэнли.
Политика
Россия не может обжаловать отказ Нидерландов выдать материалы по MH17
В Генеральной прокуратуре заявили, что Россия не может обжаловать отказ Нидерландов передать Москве материалы уголовного дела в отношении россиян, подозреваемых в причастности к крушению рейса MH17.
Футбол
Нани: сказал Фернандешу: «Не иди в „Манчестер Сити“. Переходи в „Манчестер Юнайтед“»
Полузащитник «Орландо Сити» Луиш Нани поделился мнением о хавбеке «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеше.