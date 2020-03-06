Украина выйдет из «нормандского формата» переговоров по Донбассу через год, если обстановка в зоне вооруженного конфликта не изменится и международные соглашения не будут реализованы. Такие сроки президент Зеленский назвал в интервью Guardian.

Зеленский назвал сроки выхода Украины из переговоров по Донбассу

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