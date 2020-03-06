Политика

Lenta.ruLenta.ruЗеленский назвал сроки выхода Украины из переговоров по Донбассу

Украина выйдет из «нормандского формата» переговоров по Донбассу через год, если обстановка в зоне вооруженного конфликта не изменится и международные соглашения не будут реализованы. Такие сроки президент Зеленский назвал в интервью Guardian.
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Зеленский рассказал, когда Украина выйдет из переговоров по Донбассу

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Зеленский назвал сроки выхода Украины из переговоров по Донбассу

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В течение 20 лет телеведущая Лера Кудрявцева провела огромное количество музыкальных премий и передач на канале «МУЗ-ТВ».
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Вооруженные силы России продолжают получать поставки боевой экипировки «Ратник».
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист.
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